Der Hemadlenzn-Umzug: Dorfens wichtigster Spaziergang

Von: Timo Aichele

Teilen

Station am Unteren Tor: Das närrische Fensterln findet heuer allerdings an Kosta’s Café statt. © Hermann Weingartner

Wegen Corona hat der Hemadlenz ohne offizielle Organisation stattgefunden. 400 Teilnehmer haben an dem Spaziergang teilgenommen.

Dorfen – „Geil, alle haben Glücksgefühle“, so beschreibt Lara Stuhr (22) aus Dorfen den diesjährigen Hemadlenzn-Umzug. Die Sonne scheint über der Stadt Dorfen und grüßt die Hemadlenzn zurück. Immer wieder treffen kleine Gruppen vor dem E 3 ein. An einem Böllerwagen können treue Teilnehmer Orden kaufen – für vier Euro und ihre Beharrlichkeit, trotz Corona an diesem Umzug teilzunehmen.

Um 10 Uhr beginnt der Spaziergang, die Polizei geht voran. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Alle sind froh, nicht an die Pandemie oder gar Putins Truppen denken zu müssen. Vertreten sind alle Altersklassen, den Großteil bilden jedoch junge Erwachsene. Die Teilnehmerzahl ist mit rund 400 weit unter den 3000 oder 4000 in den Jahren vor Corona. Die meisten empfinden das als angenehm. „Nur Dorfener und Einheimische sind hier, dadurch kennt man jeden“, ist häufig zu hören.

Irgendwie ist es das gewohnte Hemadlenzn-Gefühl, aber eigentlich ist alles anders als sonst. Wegen Corona hat sich die Karnevalsgesellschaft Dorfen dagegen entschieden, als Veranstalter aufzutreten. Um ja nicht von der Polizei fälschlicherweise als Organisator identifiziert zu werden, sind die KG-Vorderen nur spärlich vertreten.

Von der Leiter herab steigt heuer Alfred Mittermeier (r.). Günter Janocha verleiht ihm einen Orden dafür. © Hermann Weingartner

Das Treffen der Lenzn vor der E3-Bar passiert einfach – irgendwie anarchisch, ohne Veranstalter. Immerhin kommen 400, das freut E3-Betreiber Ernst Hennel und die eingefleischten Faschingstraditionalisten – allen voran Kabarettist Alfred Mittermeier und Günter „Gifte“ Janocha. Er hat auch den Leiterwagen mit dem Hemadlenz am Galgen präpariert, den er an der Spitze des Spaziergangs durch die Innenstadt zieht.

Denn mehr als ein „Spaziergang“, wie er derzeit immer montags auch in Dorfen stattfindet, ist der Umzug heuer organisatorisch nicht. Nach dem gleichen Muster ist auch die Polizei begleitend dabei. Immer mal wieder tritt ein Uniformierter auf einen Feiernden zu und ermahnt ihn zu mehr Abstand oder zu Vorsicht mit der Glasflasche. Der Dorfener Polizeichef Harald Kratzel ist zufrieden. „Alle sind friedlich und vernünftig“, sagt er – und marschiert mit den Lenzn los.

Michael Friemer (24) fehlen die Stände, an denen Alkohol ausgeschenkt wird. Trotzdem freut er sich, dass es wieder losgeht. „Ein Gefühl von Normalität!“ Alles sei kleiner, die Gefühle aber die gleichen.

„Letztes Jahr war eine absolute Katastrophe“, erzählt Hermann Pfanzelt (46). 2021 war nicht einmal ein solcher Lenzn-Spaziergang möglich. Neben dem Lockdown galt eine allgemeine Ausgangssperre. Wer sich in Lenzn-Uniform sogar nur zu einer Kleinstgruppe zusammengerottet hätte, dem hätten 250 Euro Bußgeld gedroht.

Pfanzelt begleitet die Umzüge seit 45 Jahren, wie er erzählt. Aber er mache niemandem einen Vorwurf für die Absage 2021. Er sei nur dankbar, dass die Faschingsgaudi dieses Jahr in kleinerer Form wieder stattfinden kann.

Hier entlang: Beamte der Polizeiinspektion Dorfen marschieren von Anfang bis Ende mit. Nur ab und zu werden Feiernde zu mehr Abstand ermahnt. © Hermann Weingartner

Gleichzeitig empfinde er das Verbrennen des Hemadlenz als Aufgabe und Verpflichtung, da ohne die Dorfener Tradition „bis in den Juli Winter wäre“. Schließlich steht das rituelle Anzünden der Stoffpuppe für das Austreiben des Winters.

Ein 81-jähriger Dorfener, seinen Namen möchte er nicht nennen, beobachtet den Umzug vom Marktplatz aus. „Toll, dass es wieder stattfindet“, kommentiert er. Als Jugendliche war auch Elisabeth Wiesner (32) dabei. Die Dorfenerin ist zweifache Mutter und steht ebenfalls abseits. „Heute schau ich aus sicherer Entfernung zu“, sagt sie schmunzelnd. Sie findet es sehr angenehm, dass es „heute gesitteter und ruhiger abläuft“ und „die Tradition beibehalten wird“.

Die Polizisten führen die Gruppe durch die Dorfener Stadt. Gleich nach dem ersten Ordnungshüter paukt, scheppert und trötet die Gugga-Musi der Faschingsdeifen für die folgenden Lenzn. „La Cuccaracha“, „Pippi Langstrumpf“ und weitere Stimmungshits – in Dauerschleife vom E3 an der Erdinger Straße durchs Wesner Tor, über den Unteren Markt. Der Himmel ist strahlend blau. „Traumhaftes Wetter“, ist sich eine fünfköpfige Gruppe von jungen Frauen einig.

Fabian Döllel (23) ist ebenfalls froh, dass die Gaudi dieses Jahr wieder stattfindet. Letztes Jahr habe er an diesem Tag „ein starkes Bedürfnis nach Schnaps verspürt“.

Die Unterschiede zu den früheren Umzügen sind auch abseits der niedrigeren Teilnehmerzahlen zu erkennen. Die Geschäfte in der Dorfener Innenstadt sind geöffnet, und die Dorfener Kinder müssen in die Schulen. Außerdem sind weniger Beobachter auf den Bürgersteigen anzutreffen. „Wie beim Essen, es könnte gerne ein bisschen mehr sein“, beschreibt Heike Funk (36) den geringeren Veranstaltungsumfang.

Tradition muss sein. Deswegen klettert auch eine liebreizende Gestalt aus einem Fenster. Doch der Umzug ohne offiziellen Charakter meidet öffentliche Plätze, denn dafür hätte man ja eine Veranstaltung anmelden müssen. Deswegen ist das Untere Tor tabu, und die Narren in Weiß legen eine Leiter bei Kosta’s Café an. Im Fenster erscheint Mittermeier. „Der Fred!“, rufen manche – und er zurück: „Gebt mir ein U! Gebt mir ...“ Bis das „Umba“ voll ist, und die Menge mitgrölen kann. Für diesen Einsatz verleiht ihm „Gifte“ Janocha noch auf der Leiter einen Orden.

Und weiter geht es zum Rathaus, wo ein paar Optimisten „Auße! Auße! Auße!“ rufen. Doch auch wenn die Gugga-Musi ganz passend „What Shall We Do With The Drunken Sailor“ schmettert – Bürgermeister Heinz Grundner lässt sich nicht blicken. Mit dem Rausklettern wäre es bei den Schießscharten-artigen Fenstern ohnehin schwierig geworden.

Die Spaziergänger flanieren bestens gelaunt über Haager Straße, Bahnweg und wieder durchs Wesner Tor zurück zum E3. Dort hält Janocha ein Feuerzeug an die Hemadlenzn-Puppe. „Oh, du Himmel auf Erden“ singen und tanzen die Dorfener und vertreiben so den Winter. Die entspannte Stimmung ist ansteckend. Anna Kronseder (27) wünscht sich für das kommende Jahr, „dass alles Alte wieder zurückkommt.“

MILENA LOHMANN & TIMO AICHELE