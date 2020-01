Hemadlenzn haben Vorfahrt: Glosse zum neuen Termin im Bundesverkehrsministerium

Glosse

von Timo Aichele

Am 21. Februar - also einen Tag nach dem Hemadlenzn-Umzug - hätte eine Dorfener Delegation einen wichtigen Termin in Berlin haben sollen. Doch das Bundesverkehrsministerium hat abgesagt - angeblich „aus internen Gründen“: Eine nicht ganz ernst gemeinte Theorie über die wahren Hintergründe.