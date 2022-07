Große Flutmulden für den kleinen Seebach

Von: Timo Aichele

Entlastung bringt ein kleiner Wall (pink) bereits jetzt für die Siedlung Am Seebach in Oberdorfen. Geplant sind ein größerer Damm (rot) mit Rückhaltebecken westlich sowie ökologischer Gewässerausbau (hellgrün) plus Erhöhung der Abflussmenge (orange). Dazu kommen Maßnahmen von Zeilhofen bis Niederham und großräumig weitere Becken. © Pöschl/Motzet/Unterreitmeier - Aquasoli

Die Katastrophe von 2021 ist allen noch in schmerzlicher Erinnerung. Nun gibt es ein Konzept zum Hochwasserschutz am Seebach. Es sieht bis zu sechs Rückhaltebecken rund um Oberdorfen vor.

Der 30. August 2021 war ein einschneidendes Datum – vor allem für die Menschen in der Siedlung Am Seebach in Oberdorfen. Wegen Starkregens liefen 30 Häuser voll, 200 Anwohner wurden evakuiert, Familien konnten Monate lang nicht in ihre Eigenheime zurückkehren. Für die Stadtpolitik war diese Katastrophe ein Weckruf. Möglichst schnell wurde ein Schutzkonzept in Auftrag gegeben. Ein kleiner Damm ist bereits aufgeschüttet, eine weitere Sofortmaßnahme in Zeilbach ist in Vorbereitung. Den Hochwasseropfern geht es dennoch nicht schnell genug, sie leben in Angst vor dem Wasser. Das wurde in einer Anwohnerversammlung am Montagabend im Jakobmayer deutlich.

Dabei sollte der Termin Hoffnung machen. Das Ingenieurbüro Aquasoli präsentierte ein Schutzkonzept in drei Varianten. Alle beinhalten mehrere Regenrückhaltebecken entlang des Seebachs, die ein erneutes Anschwellen verhindern sollen.

„Wir sind sehr schnell bei diesem Projekt“, betonte Bernhard Unterreitmeier, Leiter des Büros Aquasoli. So etwas dauere oft zwei oder drei Jahre. Bereits im Herbst habe Aquasoli den Bachlauf mit einem Tachimeter und Drohnen vermessen abgegelichen. „Außerdem haben wir schon April bis Juni Biologen ins Feld geschickt“, so der Aquasoli-Chef

„Der 30. August ist uns allen noch in schrecklicher Erinnerung“, erklärte Bürgermeister Heinz Grundner. Deswegen habe der Hochwasserschutz am Seebach auch Top-Priorität. Für das restliche Gemeindegebiet wurde nun zudem das 2018 beauftragte Konzept zum Sturzflutenmanagement vorgestellt. Nach der Studie des Büros Spekter gilt Oberdorfen als einer von 17 Hochwasser-Hotspots in Dorfen (wir berichteten).

Skeptisch reagierten die Anwohner in der Versammlung im Jakbmayer-Saal. © Timo Aichele

Ein Konzept wie das von Aquasoli für den Seebach ist dann schon der nächste Schritt. Darin hat das Büro aus Siegsdorf Hochwassersimulationen für ein hundertjährliches Hochwasser (HQ100) plus die vorgeschriebenen 15 Prozent Klimazuschlag erstellt.

Das Ergebnis überraschte die etwa 40 Zuhörer im Jakbmayer-Saal nicht. Im HQ100-Fall sind es gewaltige Abflussmengen: 7,1 Kubikmeter pro Sekunde in Zeilhonfe, weiter unten in Oberdorfen bereits 12,8 m3 und an der Einmündung in die Isen bei in Niederham 19,9 m3.

Entscheidend sei die Bodennutzung, erläuterte der Experte. „Wir haben hier überwiegend Bodentyp C, der gering versickerungsfähig ist“. Daher sei die Art der landwirtschaftlichen Nutzung in dem Bereich auch ein entscheidender Faktor. Hier sei schon viel gewonnen, wenn Landwirte bestimmte Pflanzen anbauen oder quer zum Hang pflügen, merkte Hochwasserreferent Walter Zwirglmaier an.

Zudem zwängt sich der Seebach aktuell in Zeilhofen durch einen engen Durchlass mit Mauern auf beiden Seiten. Daher sei als Sofortmaßnahme geplant, dort die Mauer zu entfernen, den Bachlauf aufzuweiten und eine natürliche Böschung zu errichten.

„Das geht nur in Kombination mit der Gesamtbetrachtung, sonst schadet es eventuell den Unterliegern, wenn dort das Wasser schneller abgeleitet wird“, erläuterte Unterreitmeier. Oberdorfen wird großflächig durchströmt“, verdeutlichte der Fachmann für den HQ100-Fall. „Der Wall westlich der Siedlung kann ein hundertjährliches Hochwasser nicht verhindern“, sagte Unterreitmeier über den bereits umgesetzten Schutz. Bei kleineren Ereignissen werde die Situation aber entschärft. Notwendig seien in jedem Fall größere Rückhaltebecken.

Die größte Sorge der Betroffenen ist die Verfahrensdauer. „Was wir alle brauchen, ist ein Zeitplan“, sagte Simone Ascher. Doch dazu konnte der Bauingenieur keine klare Auskunft geben. „Der Grunderwerb ist die schwierigste Frage“, erklärte Unterreitmeier. Zunächst habe fachlich ermittelt werden müssen, wo eine Rückhaltung überhaupt funkioniert. Das zweite K.o-Kriterium könne die Ökologie sein. Weitere Faktoren sind Bodenbeschaffenheit, Grundwasser, Landschaftsbild und Infrastruktur wie Straßen.

Nun würden alle drei Alternativen ausgearbeitet, so Unterreitmeier. Diese Konzeptionsphase könne in diesem Jahr abgeschlossen werden. Aus dieser Vorplanungsphase werde sich dann eine Vorzugsvariante herausschälen, die nach Verabschiedung durch den Stadtrat in den Genehmigungsprozess geht. „Das Wasserrechtsverfahren wir ein bis eineinhalb Jahre dauern“, sage der Ingenieut.

„Wie kann das beschleunigt werden?“, fragte Siedlungssprecher Ralph Klinger. „Welches Gewicht hat das Thema Kosten?“, wollte Jochen Flinner wissen. Die Stadt sei nicht die Genehmigungsbehörde, antwortet der Bürgermeister zur Dauer. „Wir werden aber die Maßnahme umsetzen, die am wirksamsten ist“, versprach er. Eine weitere Sorge gilt der Mitwirkung der Grundstückseigner. „Ich hoffe sehr darauf, dass da die Einsicht da ist“, erklärte Grundner. die Palette reiche von Grunderwerb bis Nutzungsvereinbarungen.

Doch auch der zweite Hochwasserreferent Gerald Forstmaier versuchte, aufs Tempo zu drücken. So sei ja direkt westlich der Siedlung der zentrale Bereich, in dem in jedem Fall ein Rückhaltebecken nötig sein. „Vielleicht kann man ja da was vorziehen. Wenn wir nicht nächstes Jahr was umsetzen, würde ich mich als Hochwasserreferent fast a bissl schämen. Da sind wir als Stadt in der Pflicht, zumindest einen guten Teilschutz zu erreichen.“ Das quittierten die Anwohner mit lautem Applaus.

„Das war ja letztes Jahr angeblich kein HQ100, sondern irgend etwas ganz weit darunter“, sagte Siedlungssprecher Klinger. Sei dann dieses Konzept aussagekräftig? „Mein Eindruck ist, dass Sie am Seebach ein Ereignis größer HQ100 hatten“, widersprach Unterreitmeier. Doch das Thema sei komplex. die Vorsättigung des Bodens aufgrund langer Regenfälle sowie die genaue Dauer und lokale Intensität des Niederschlags seien entscheidende Faktoren, die man im Nachhinein kaum noch nachvollziehen könne. Ein Anwohner kommentierte das grimmig. „Mir ist das relativ egal, ob das Regen- oder Bachwasser war. Ich will generell kein Wasser mehr haben.“