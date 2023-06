Eine Flutmulde für den Seebach: So funktioniert der Dorfener Hochwasserschutz

Von: Michaele Heske

Der kleine Seebach hat 2021 verheerende Überflutungen gebracht. ein Auffangbecken westlich von Oberdorfen soll das künftig verhindern (hellblau mit rotem Rand). © Aquasoli

Das Dorfener Hochwasserschutzkonzept sieht Maßnahmen in mehreren Bereichen im Stadtgebiet vor.

Dorfen – In der Sitzung des Umwelt-, Natur- und Klimaausschusses wurde das Konzept für die vier Hochwasser-Hotspots Grüntegernbach, Schwindkirchen, das Gebiet am Seebach sowie den Bereich Dorfen Süd vorgestellt. Entsprechend groß war das Interesse: Über 20 Zuhörer drängten sich am Dienstagabend im Sitzungssaal des Rathauses. „Wir machen unsere Hausaufgaben – das sind wir den Bürgern schuldig“, sagte Rathauschef Heinz Grundner.

Dass die Maßnahmen oft nicht so schnell gehen, wie es sich die Betroffenen wünschen, liege an der aufwendigen Planung, vielen Analysen und Grundstücksverhandlungen sowie Genehmigungsverfahren und dem Diktat der Finanzierung, erklärte der Bürgermeister.

Das ganze Stadtgebiet kann von Hochwasser betroffen sein. Gelb umrandet ist das neue Baugebiet Obere Mooswiesen, rechts daneben das Auffangbecken, das sich mehrfach bewährt hat. Die neue Ausweisung verändert die Bedingungen für Hochwasserschutz. Es wird neu geplant. © Aquasoli

Die Stadt hatte das Ingenieurbüro Aquasoli mit einem Konzept beauftragt. Die Ingenieure Theresa Rüger und Bernhard Unterreitmeier stellten dem Ausschuss die geplanten Schutzmaßnahmen vor. Die Starkregenproblematik bekomme immer mehr Dominanz, erklärte Jürgen Dietrich, Leiter des Tiefbauamts in Dorfen. Er erinnerte an das Hochwasser in Oberdorfen vor knapp zwei Jahre, als die Wassermassen innerhalb von Minuten die Siedlung am Seebach und somit 35 Häuser überschwemmt hatten.

Seebach Oberdorfen

Für Oberdorfen wurden vier verschiedene Varianten untersucht. Dabei wurden die potenziellen Rückhaltestandorte im Einzugsgebiet überprüft, ebenso die hydraulische Leistungsfähigkeit der Brücken und Durchlässe. Hier ist eine Kombination aus Rückhaltemaßnahmen und innerörtlichem Gewässerausbau geplant. Man habe sich für ein Rückhaltebecken entschieden, so Rüger. „Das sind Bauwerke, ähnlich wie Talsperren – da entsteht ein enormer Investitionsaufwand“, fügte Dietrich an. Zudem seien diese aufwendig im Unterhalt.

„Das sind komplexe Maßnahmen mit speziellen Anforderungen an Bauwerk, Baugrund und Naturschutz.“ Derzeit laufen Grundstücksverhandlungen, zudem gibt es aktuell Standortkartierungen, den Naturschutz betreffend.

Siedlung am Seebach

„Hier wird das Wasser durch ein Drosselbauwerk und eine Flutmulde ausgeleitet und erst nach der Bebauung wieder in den Seebach einmünden“, schilderte Rüger. Dafür belaufen sich die Kosten auf 1,8 Millionen Euro, bezogen auf 35 Häuser in der Siedlung am Seebach. Diese Lösung ist förderfähig. Zudem werde hier eine neue Brücke gebaut, die Ufer mit Steinen gesichert.

Seebach Zeilhofen

Die Experten von Aquasoli sehen hier einen ökologischen Gewässerausbau vor. Dabei wird die hydraulische Leistungsfähigkeit erhöht, ein Ausbau des Hochwasserscheitels ist nicht möglich. Die wasserrechtliche Genehmigung liege vor, geplanter Baubeginn sei noch in diesem Sommer.

Seebach Niederham

In Niederham seien lediglich acht Häuser betroffen, wenn der Seebach über die Ufer trete. Deshalb würde sich hier ein Rückhaltestandort nicht rechnen. Die Kosten summieren sich auf Minimum 3,1 Millionen Euro, diesen steht rechnerisch ein Schadenpotenzial von 480 000 Euro gegenüber.

„Diese Lösung ist nicht wirtschaftlich und wird somit auch nicht gefördert“, erläuterte Tiefbauamtsleiter Dietrich. „Die Förderrichtlinien sind Fakt, da stoßen wir an unsere Grenzen. Hier müssen wir im Stadtrat nach anderen Lösungen, die zu einem besseren Ergebnis führen, suchen“, fügte Grundner an.

Bei 60 Prozent liegt die Förderung bei allen Hochwasserschutzmaßnahmen. Einige Sofortmaßnahmen wurden bereits umgesetzt, so Rüger. Etwa ein Warnsystem für die Pegelstände des Seebachs, der „Erdwall Oberdorfen“, sowie das mobile „Beaver Schlauchsystem“, das bei ausreichender Vorwarnzeit entlang der Esterndorfer Straße aufgebaut werden kann.

Dorfen Süd

Auch die Isener Siedlung gehört zu den Risikogebieten. Der Hochwasserschutz im Süden Dorfens müsse allerdings neu geplant werden, so die Experten von Aquasoli. „Dass hier ein neues Baugebiet geplant wird, hat die Rahmenbedingungen geändert“, sagte Rüger. Daher werde Aquasoli für diesen Bereich neu planen. Der Stadtrat hatte im Juni nämlich ein neun Hektar großes Wohn- und Mischgebiet ausgewiesen und den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Obere Mooswiesen gefasst.

Seit der Überschwemmung 1991 schützt eine große Flutmulde – direkt neben dem neuen Bebauungsplan – die Stadt bei Starkregen und Hochwasser. „Wir werden jetzt alles in eine Form bringen – das ist eine große Aufgabe“, so Rüger.

Susanne Streibl (GAL), die Hochwasserreferent Gerald Forstmaier im Ausschuss vertrat, sprach die Ingenieurin an: „Ist es nicht ein Irrsinn, hier die Flächen zu versiegeln?“ Rüger konterte: „Das bekommen wir hin.“ Dabei werde es eine Verschlechterung für die Unterlieger bringen, die Retentionsflächen würden ausgeglichen.

Grüntegernbach

In Grüntegernbach sind ein ganzes Wohngebiet und das Feuerwehrhaus bei Starkregen bedroht. „Hier wird es einen ökologischen Gewässerausbau geben, mit erweitertem Rückhaltebecken“, erklärte Ingenieurin Rüger. Dadurch schaffe man mehr Volumen und eine Verbesserung des Schutzes bei entsprechenden Ereignissen. Das Grundstück dafür sei im Besitz der Stadt, man könne jetzt in die konkrete Planung gehen, meinte Rüger. „Östlich der Feuerwehr gibt es zudem entsprechende Sofortmaßnahmen, um die Spitzen abzufangen.“

Schwindkirchen

Ein weiterer Hotspot ist Schwindkirchen, wo Görgenbach und Goldach immer wieder für Hochwasser sorgen. Hier soll ein Rückhaltebauwerk Abhilfe schaffen. Seit dem Bau der A94 gibt es dort allerdings regelmäßig Überflutungen. „Das Problem ist das Wasser, das von der Autobahn herunterkommt“, monierte Unterreitmeier. Doch die Autobahn GmbH sei auf Tauchstation gegangen, so der Ingenieur. „Die sind an keiner Lösung interessiert.“ Im Gegenteil, in Berlin werde argumentiert, das Problem habe es auch schon vor dem Bau der A94 gegeben.

„Und nun?“, fragte Stadtrat Martin Heilmeier (LDW). „Die Anwohner können klagen“, riet Unterreitmeier. Zuvor müsste allerdings das Landratsamt zugeben, dass hier Fehler gemacht wurden. Grundner versicherte: „Das Thema ist bei uns allen auf dem Schirm.“

„Ein Restrisiko wird immer bleiben“, warf SPD-Stadtrat Seppo Schmid abschließend ein. Dabei verwies er auf die sogenannten „weichen Maßnahmen“ beim Hochwasserschutz, beispielsweise Aufforstung. „Torf- und Moorböden sind Schwämme, die eine wichtige Funktion haben.“ Dem stimmte Tiefbauamtsleiter Dietrich voll und ganz zu: „Allerdings macht ein Wald nur zehn Prozent des Schutzes aus.“