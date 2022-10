Höhere Saalmiete im Jakobmayer

Von: Michaele Heske

Gemeinsam für die Kultur: Manfred Seitz vom Aufsichtspersonal, Chefin Birgitt Binder und ihre Assistentin Astrid Wandinger im Jakobmayer-Saal. © Michaele Heske

Die Stadt Dorfen erhöht die Gebühren für den Jakobmayer-Saal. Die Nutzung wird künftig bis zu dreimal so teuer. Für Vereine gibt es eine Förderung .

Dorfen – „Da werden wir uns eine Watschn holen“ – so kommentierte Martin Bachmaier die Preissteigerung im Jakobmayer-Saal ab 2023. Der CSU-Stadtrat ergänzte in der Debatte im Haupt- und Finanzausschuss aber sogleich: „Die Erhöhung muss sein, wir können auch gut argumentieren.“ Die Saalmiete steigt um bis zu 200 Prozent. Außerdem wird künftig alle zwei Jahre ein Inflationsausgleich miteingerechnet. Diesen Beschluss fasste das Gremium gegen die Stimmen von Ulli Frank-Mayer und Susanne Streibl (GAL) sowie Renate Döllel (LDW).

Seit der Eröffnung des städtischen Kulturzentrums vor elf Jahren wurde die Miete 2016 nur einmal um 50 Euro erhöht. „Die Miete ist seit vielen Jahren viel zu günstig“, begründete Heinz Grundner (CSU) den Antrag.

Derzeit zahlen Vereine und gemeinnützige Gruppen 150 Euro für den Abend, bei privaten Feiern werden 300 Euro fällig. Ab Januar müssen die Mieter kräftiger in die Tasche greifen, wenn sie hier ihre Feste feiern wollen. 440 Euro wird der Basispreis für die Saalnutzung sein. Hinzu kommen noch Kosten für Technik, Aufsichtspersonal und Reinigung.

„Im Vergleich zu anderen Veranstaltungshäusern in der Region sind wir immer noch sehr günstig“, argumentierte Jakobmayer-Chefin Birgitt Binder auf Nachfrage. Für sie sei diese Erhöhung notwendig: „Wir müssen uns der Situation anpassen.“

Einerseits gebe es mittlerweile ein neues Technik- und Lichtpult sowie eine bessere Tonanlage, die in irgend einer Form weiterverrechnet werden müssten. Auf der anderen Seite fallen auch mehr Kosten für Personal an, denn mittlerweile müsse es Aufsichten bei allen Versammlungen geben, die bislang nicht in Rechnung gestellt wurden. „Das geht auf Dauer nicht“, so Binder.

„Und was ist mit den Vereinen?“, fragte Streibl nach dem Blick in die Preisliste. Denn die Sonderkonditionen für Vereine entfallen. „Vereine und gemeinnützige Organisationen sowie Chöre können vorab einen Antrag bei der Stadt stellen, das läuft dann über die Kulturförderung und wird somit weiterhin gefördert“, erklärte Stadtkämmerin Maria Bauer das geänderte Prozedere.

Das sei zudem transparenter, so Bauer, denn bislang gab es eine versteckte Förderung, die nicht erkennbar gewesen sei. „Im Stadtrat wird immer gefragt, wie der Jakobmayer finanziell tatsächlich dasteht – das wissen wir nicht“, erläuterte Bauer. Die Kulturförderung schmälere nämlich die realen Einnahmen des Kulturzentrums; „Zwei Ebenen vermischen sich.“ Vereine dürfen aber künftig nicht schlechter gestellt werden, diesen Wunsch formulierten alle Stadträte sowie die Kämmerin und der Bürgermeister einhellig.

Im Jakobmayer-Saal gab es im Jahr 2019 insgesamt 115 Einmietungen, davon waren 90 Prozent Vereine und andere soziale oder kulturelle Gruppen, zudem kamen 50 Veranstaltungen dazu, die zum regulären Preis abgerechnet wurden.

„Aber sollten wir nicht eher die Preise senken? Es ist genügend Geld da, um das alles günstiger zu machen“, warf Streibl ein. Statt Straßen zu bauen, habe ihrer Meinung nach die Kulturförderung Priorität. „Wir sind hier nicht in Berlin und verteilen das Geld nach dem Gießkannenprinzip“, konterte Grundner. Schließlich gebe es kommunale Pflichtaufgaben: „Wir können nicht den Jakobmayer komplett finanzieren und für den Straßenbau Kredite aufnehmen.“

Auch für Frank-Mayer war die Preiserhöhung zu drastisch. „Wir wollten doch damals den Jakobmayer zum Wohnzimmer für alle Dorfener machen“, reklamierte sie. Döllel stellte sich ebenfalls gegen die Erhöhung. „Wir können ja im kommenden Jahr um 50 Prozent erhöhen und dann im Jahr 2024 nochmals die Preise anheben“, schlug sie vor. „Da müssen wir jetzt durch“, meinte hingegen Grundner.

Die neuen Nutzungsgebühren im Jakobmayer

Gruppe A (Vereine und Privatfeiern): ohne Eintritt 440 €, mit Eintritt 440 € plus 5 % der Bruttoeinnahmen; Bisher: Vereine 150 €, Privatfeiern 300 €

Gruppe B (gewerbliche Nutzer, Fremdveranstalter): ohne Eintritt 750 €, mit Eintritt 750 € plus 5 % d. Bruttoeinnahmen. Bisher 550 €

Zusätzliche Kosten: z.B. Beschallungsanlage 110 €, Beamer 130 €