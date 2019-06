Schon wieder tote Fische in der Isen

Ursache unklar

Dorfen – Fischsterben im Dorfener Isenflutkanal: Zwischen 200 und 300 Fische sind dort innerhalb einer Woche tot aufgefunden worden – auf dem Rücken treibend, sagt der Vorsitzende der Bezirksfischer Dorfen, Sebastian Maier: „So was hatten wir noch nie, das ist in diesem Ausmaß ein Ausnahmefall.“ Sein Verein hat das Gewässer gepachtet. Warum so viele Tiere flussabwärts des B 15-Isenwehrs verendet sind, bleibt rätselhaft. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Dorfen.