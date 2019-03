Dorfen im Investitionsfieber

Dorfen gibt soviel Geld aus, wie nie zuvor. Bis 2022 will die Stadt 62,8 Millionen Euro investieren. Alleine in diesem Jahr sind Ausgaben in Höhe von knapp 20 Millionen Euro geplant.

Dorfen – Möglich wird dies auch durch gestiegene Steuereinnahmen. Mit 10,7 Millionen Euro Anteil an der Einkommenssteuer und 4,4 Millionen Euro Gewerbesteuer rechnet Finanzverwaltungsleiterin Maria Bauer, die im Stadtrat den Haushalt präsentierte. Die Gewerbesteuereinnahmen sind für eine Stadt in der Größe Dorfens unter dem Durchschnitt. Daher fallen die Schlüsselzuweisungen des Staates mit 3,8 Millionen Euro auch relativ hoch aus.

Die Personalkosten für die über 260 Mitarbeiter der Stadt erreichen mit geschätzten 10,584 Millionen Euro (Vorjahr 9,16) einen neuen Höchststand. Die Ursachen dafür liegen an Personaleinstellungen für die neue Kita am Marienstift, aber auch an höheren Tariflöhnen, die zu zahlen sind. Mit 35 Prozent vom Haushalt sind die Personalkosten der größte Ausgabenposten. Dass die Stadt so gewaltig investieren kann, liegt auch an den liquiden Mitteln in Höhe von 7,85 Millionen Euro. Zudem ist eine Kreditaufnahme in Höhe von drei Millionen Euro geplant.

Der Schuldenstand Dorfens betrug Ende 2018 11,77 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 793 Euro und liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden und Städte von 678 Euro. Bis 2020 wird sich die Verschuldung auf 15,9 Millionen Euro erhöhen.

In diesem Jahr stehen an den größten Ausgaben die Möblierung des neuen Rathauses mit etwa drei Millionen Euro an. Beim Straßenbau sind die größten Posten Erschließungskosten mit etwa 1,6 Millionen Euro. Für die auf 1,6 Millionen Euro taxierte Umgestaltung der B 15-Ortsdurchfahrt sind heuer 300 000 Euro eingeplant. Die Generalsanierung des Geh- und Radweges über den Isenflutkanal wird auf 210 000 Euro geschätzt. Weitere 320 000 Euro sollen in eine barrierefreie Innenstadt investiert werden.

Für die Beseitigung des Bahnübergangs bei Lappach muss Dorfen aufgrund gesetzlicher Regelungen 400 000 Euro bezahlen. Für den Breitbandausbau mit Glasfaserkabel sind fünf Millionen Euro veranschlagt. 2020 sollen weitere vier Millionen Euro dafür investiert werden.

Der Finanzplan bis 2022 gibt einen Überblick über die großen Projekt der nächsten Jahre. 700 000 Euro will die Stadt 2020 in den sozialen Wohnungsbau investieren, 2021 weitere 2,5 Millionen Euro. Für die Erweiterung der Kläranlage sind 2021 und 2022 je 3,5 Millionen Euro veranschlagt. Mit dem Neubau des Dorfener Freibades am Stadtrand in Rutzmoos könnte die Stadt laut Kalkulation 2022 beginnen. Im Haushalt sind dafür 6,5 Millionen Euro veranschlagt.

Die Fraktionen lobten Finanzverwalterin Bauer durch die Bank für den Rekordhaushalt. Die stellvertredene CSU-Fraktionssprecherin Barbara Lanzinger und ÜWG-Kollege Josef Jung lobten die Investitionen „in die Zukunft“, mit denen die Stadt den „richtigen Weg“ gehe. Landlistenchef Martin Heilmeier und Grünen-Sprecherin Ursula Frank-Mayer sprachen von einem „absolut soliden“, SPD-Fraktionschefin Michaela Meister von einem „ganz besonderen“ Haushalt.