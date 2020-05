In Dorfen hat der virtuelle Jugendtreff geöffnet

Über die sozialen Medien hält Peter Fischl Kontakt zu Dorfener Jugendlichen und hilft ihnen bei Problemen.

Dorfen – Es sind viele Jugendliche, für die der Offene Jugendtreff (OJT) Dorfen in den vergangenen Jahren zum zweiten Wohnzimmer geworden ist. Doch im Zuge der Corona-Krise musste die Stadt die Einrichtung schließen. Jetzt stehen die Türen wieder weit offen – zwar nicht real, aber digital.

OJT-Leiter Peter „Pete“ Fischl wollte sich von Anfang an nicht mit der Situation abfinden. Er wollte die jungen Leute nicht alleine lassen. Dann die Idee: „Wenn die Jugendlichen nicht in den Jugendtreff kommen dürfen, kommt der Jugendtreff einfach zu ihnen nach Hause.“ Denn gerade jetzt hält es Fischl für wichtig, dass Jugendliche Kontakte pflegen und bei Sorgen und Problemen eine Anlaufstelle haben.

Auf dem Onlinedienst Instagram hat der 53-Jährige einen digitalen Jugendtreff eingerichtet, dessen virtuelle Tore allen Interessierten weit offen stehen. „An drei Tagen in der Woche können sich die Jugendlichen per Videochat treffen und Zeit miteinander verbringen. Hier geht es nicht um konkrete Angebote oder Events. „Wichtig ist der Kontakt mit und unter den Jugendlichen“, sagt der Aus- und Weiterbildungspädagoge. Bei den digitalen Treffen geht es um Alltägliches oder das Einhalten von Corona-Schutzvorschriften wie das Tragen von Mund-Nasen-Masken.

Zusätzlich zum digitalen OJT hat Pete, wie er bei den Jugendlichen genannt wird, auch ein Kummertelefon eingerichtet. Dienstag, Donnerstag und Freitag können sich Jugendliche jeweils von 15 bis 18.30 Uhr unter Tel. (0 80 81) 95 36 73 mit Kummer, Sorgen und Nöten an Fischl wenden. Das Angebot wird reichlich genutzt, berichtet der OJT-Leiter. Nicht selten seien es Probleme in den Familien, welche die Jugendlichen belasten würden. Die wochenlangen Ausgangsbeschränkungen hätten Spuren hinterlassen, auch in Familien, die aus anderen Kulturkreisen stammten. Manche Jugendliche kommen nicht mit dem Stoff zurecht, den ihnen die Schule aufgetragen hat. Auch hier steht der Pädagoge mit Rat und Tat zur Seite.

Fischl ist überzeugt, dass sich die Offene Jugendarbeit in den nächsten Monaten und Jahren „sehr verändern wird“. Die Tendenz bei jungen Leuten gehe klar in Richtung online. „Da muss man sich Gedanken machen“, so Fischl. Digitale Angebote würden daher immer wichtiger, auch um mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, sei es auf Instagram, WhatsApp oder Facebook.

Trotzdem hält Fischl auch persönliche Treffen weiter für wichtig, wenn diese wieder möglich sind. „Und wenn man nur mal gemeinsam kocht“, sei dies eben anders als der Kontakt in der virtuellen Welt. Denn das Leben werde online von einer „riesigen Datenflut“ begleitet. Da würden sich auch junge Menschen schwer tun, „das alles zu sortieren“ und zwischen Wahrheit und Fake-News unterscheiden zu können.

Fischl ist seit acht Jahren für den Offenen Jugendtreff in Dorfen verantwortlich. Angestellt ist er beim Verein Brücke e.V. in Erding, der Träger des Jugendtreffs ist.

Wichtigste Grundlage für eine gute Arbeit mit Jugendlichen ist für Fischl „eine gute Vertrauensbasis“. Denn längst habe sich das Verhältnis Jugend – Erwachsene geändert. „Das Alter zählt nicht mehr. Bei der Jugend musst du dir den Respekt heutzutage verdienen“, sagt Fischl. Das Wichtigste dabei sei, ein Vorbild zu sein. Der OJT-Leiter nennt hierfür ein Beispiel. Anfangs hätten die Jugendlichen nach einem Treffen einfach alles liegen und stehen lassen. Er habe dann selbst nach jedem Treffen aufgeräumt. Mit der Zeit hätten die Jugendlichen plötzlich selbst aufgeräumt. „Vorbildfunktion bringt da mehr als nur belehren“, ist der 53-Jährige überzeugt.

In der Corona-Krise hat Fischl auch ein Lob für die Jugendlichen. Die allermeisten würden sich „sehr vernünftig“ verhalten, auf sich und andere aufpassen und sich an die Auflagen halten. Dass die Vorschriften jetzt langsam gelockert werden, ist für Fischl aber auch notwendig. Denn auf Dauer würden die Jugendlichen die strikten Einschränkungen nicht hinnehmen.