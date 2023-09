„Dabei sein, auch wenn man anders ist“: Das ist Inklusion

Von: Michaele Heske

Engagierte Diskussion (v. l.): Ludwig Rudolf, Gerhard Fischer, Holger Kiesel (Behindertenbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung), Sandra Limoncini, Josef Mederer, Martina Obermaier und Laura Glauber. © Michaele Heske

Start der Kulturwoche zum Thema Inklusion: Die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion in Algasing debattieren über Akzeptanz, Fettnäpfchen und Geldnöte.

Algasing – Behinderung ist ungerecht. Der eine ist sein Leben lang gesund, der andere wird mit einer schweren Einschränkung geboren oder hat später eine Krankheit, die ihn an den Rollstuhl fesselt. Inklusion kämpft gegen diese Ungerechtigkeit an. Zum Start der Kulturwoche im Gemeinschaftlichen Wohnen der Barmherzigen Brüdern in Algasing diskutierten am Samstagabend Menschen mit und ohne Handicap über die Teilhabe am Leben – über Inklusion.

„Inklusion ist eine Modewort – in aller Munde und doch wissen die wenigsten Leute, was es bedeutet“, sagte Moderatorin Sandra Limoncini gleich zu Beginn der Podiumsdiskussion. Inklusion heißt Abbau von Barrieren, Inklusion heißt somit Zugänglichkeit – und zwar nicht nur zu Gebäuden und Verkehrsmitteln, sondern in die normale Alltagswelt, seien es Schulen oder Konzerte.

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“, zitierte die Journalistin, die beim Bayerischen Rundfunk arbeitet, das Grundgesetz. Zehn Millionen Menschen in Deutschland haben eine Behinderung, immerhin zwölf Prozent der Bevölkerung.

„Inklusion ist ein gesellschaftliches und politisches Prinzip, bei dem es um die Integration von Behinderten . . .“ Hoppla, schon war die wortgewandte Moderatorin in ein Fettnäpfchen getreten. „Integration ist die Einbindung in die Gesellschaft – man darf dabei sein, auch wenn man anders ist“, berichtigte Lena Cornelissen, Aktivistin und Referentin gegen den sogenannten Ableismus, also die die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung wegen einer Beeinträchtigung. Inklusion bedeute hingegen eine Umgebung zu schaffen, die allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht.

„Das Wording ist schwierig, da stolpert man schon mal, dahinter steht Toleranz“, korrigierte sich Limoncini. Schon wieder Einspruch von Cornelissen: „Ich will nicht toleriert, sondern akzeptiert werden, es ist eine sprachliche Diskriminierung, wenn man die Worte durcheinanderschmeißt – denn nicht wir sind das Problem, sondern das System.“

Sogleich meldete sich Cornelia Ermeier zu Wort, Besucherin der Veranstaltung. „Ich werde immer gefragt, warum ich trotz meiner Behinderung in der Politik bin“, ärgerte sich die Erdinger Grünen-Stadträtin, die seit ihrem 13. Lebensjahr querschnittsgelähmt und auf künstliche Beatmung angewiesen ist.

Für Bezirkstagspräsident Josef Mederer ist Inklusion dann erreicht, „wenn wir nicht mehr darüber sprechen müssen“. Wenn Barrierefreiheit in allen Lebensbereichenselbstverständlich sei.

Mit in der Gesprächsrunde war auch Laura Glauber, Prothesenträgerin und Popsängerin. „Ob sich jemand an meiner Behinderung stört, wenn ich auf der Bühne stehe – das ist mir eigentlich ziemlich egal“, sagte die Frontfrau der Münchner Band „Lauraine“. Für Glauber sind Musik und Kultur Begegnungen für Menschen mit und ohne Behinderungen. Schade, dass am Samstag nur wenige Menschen aus der Umgebung den Weg nach Algasing gefunden hatten, um an diesem Auftakt der Algasinger Kulturwoche teilzuhaben.

„Ferienende und das schöne Spätsommer-Wochenende“, darin sieht Wolfgang Lanzinger, einer der Besucher der Veranstaltung, die Gründe. „Und der größte Teil der Bevölkerung ist an dem Thema nicht interessiert.“ Er ist im Ethik-Komitee von Algasing. Ihn habe das Thema direkt angesprochen. „Wir haben am Gymnasium Dorfen das Profil Inklusion, wir wollen zusammen lernen und leben, egal ob mit oder ohne körperliche oder psychische Einschränkung, eine kognitive gymnasiale Eignung vorausgesetzt“, sagt der stellvertretende Schulleiter. Das Ideal der Inklusion ist für Lanzinger, „dass die Unterscheidung ,behindert – nicht behindert‘ keine Relevanz mehr hat“.

Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke habe erst kürzlich behauptet, dass die inklusive Beschulung von Kindern mit Behinderung lediglich Ideologieprojekte seien, von denen das Bildungssystem „befreit“ werden müsse. Ein „Tabubruch“ und ein „Angriff auf die Menschenwürde“, darin waren sich alle Teilnehmer der Diskussionsrunde einig. „Wir wollen die Nazi-Sprache nicht“, kritisierte eine Bewohnerin in Algasing aus dem Publikum.

Man müsse mehr Barrieren abbauen, etwa in der Betreuung, um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. „Da geht es um eine Rundum-Betreuung an 365 Tagen im Jahr“, erklärte Dr. Ludwig Rudolf, Arzt und 2. Bürgermeister in Dorfen. Diese Jobs müssten attraktiver werden. Der Vorsitzende der Bewohnervertretung Algasing, Gerhard Fischer, setzt dabei vorwiegend auf Selbsthilfe. „Wir schaffen viel mehr, wenn wir uns so richtig anstrengen.“

Dann sind da noch Geldnöte. „Ich habe es so satt, einen Antrag für Hilfsmittel bei der Krankenkasse, etwa für einen Rollstuhl, zu stellen“, meinte Cornelissen. Ein Gutachter nehme Stellung, dann werde der Antrag abgelehnt, der Betroffene lege Widerspruch ein. „Bei diesem ganzen Bürokratismus geht so viel Lebenszeit verloren.“

Da hielt Martina Obermaier vom Amt für Soziales in Dorfen, dagegen, die ebenfalls auf dem Podium saß. „Die Krankenkassen halten sich an gesetzliche Vorgaben.“ Und Rudolf ergänzte: „Das muss ja alles finanziert erden.“ Ein einfacher Rollstuhl kostet knapp 5000 Euro, mit Elektronik ein Vielfaches, eine Beinprothese liegt bei über 25 000 Euro.

Obermaier ist in Algasing aufgewachsen, ihre Eltern hatten hier gearbeitet. „Schon damals gab es ein Miteinander, die Menschen mit Behinderung kamen nach Dorfen und wurden in die Gesellschaft integriert.“ Ihr Wunsch: „Die Öffnung der Gesellschaft und die Teilhabe am Leben sollen eine Selbstverständlichkeit sein.“

Kulturwoche in Algasing

Nach Veranstaltungen am Samstag und Sonntag spielen Quadro Nuevo am Dienstag, 12. September, um 20 Uhr Jazz, Canzoni und Weltmusik. Am Freitag, 15. September, treten ab 19 Uhr Wally & Ami Warning (Soul-Folk) und Malva (Chansons, Indiepop) auf.