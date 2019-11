Das Internet-Fenster zu Dorfens Geschichte

Dorfen hat eine reiche Geschichte. Der Historische Kreis erforscht und bewahrt sie. Die Erkenntnisse sind auf der neu gestalteten Internet-Seite des Vereins zusammengetragen.

Dorfen – Willkommen in der Heimat – der Historische Kreis Dorfen hat seine Internetpräsenz komplett überarbeitet. Die neue Homepage ist sehr übersichtlich und lädt alle Dorfener ein, sich mit der Geschichte der Stadt zu beschäftigen – geplant ist auch ein Termin mit Schülern, um dem Nachwuchs Einblicke in die Historie der Heimat zu geben. Schließlich werde durch die Erforschung der Vergangenheit die Tradition erhalten, sagte Vorsitzender Jürgen Weithas bei der Vorstellung der Seite. Bürgermeister Heinz Grundner ergänzte: „Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wohin er geht.“

Seit Anfang des Jahres saß Robert Haas, Grafiker und Mitglied im Historischen Kreis, an der Homepage. In unzähligen Sitzungen wurde er dabei von seinen Vereinskollegen und Dorfens Heimatkennern Weithas, Herbert Moser und Franz Streibl unterstützt. „Alles, was auf der alten Homepage war, findet sich auch auf der neuen wieder“, so Haas.

Die neue Internetpräsenz kann sich sehen lassen. So macht sich der Verein beispielsweise zur Aufgabe, alte Dokumente und Fotos, die für die Geschichte Dorfens bedeutend sind, zu erfassen und sammeln. Mit wenigen Klicks lassen sich diese nun einscannen. Auch hoffen die Stadthistoriker auf die Mithilfe der Dorfener. Denn auf der Seite sind nun auch Fotos von Gebäuden und Personen veröffentlicht, die sich nicht zuordnen lassen: „Wer jemanden erkennt, soll sich bitte per Email melden“, wünscht sich Weithas. Mit einer Spende von 1000 Euro unterstütze Bauunternehmer Georg Scharl die neue Website des Heimatvereins.

Neue Seite, alte Adresse:

www.historischer-kreis.de

Michaele Heske