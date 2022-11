Bürgerversammlung: Isenbrücke sorgt für Zoff

Von Michaele Heske schließen

Dicke Luft in der Dorfener Bürgerversammlung: Die Baustelle an der Isenbrücke geht vielen nicht schnell genug. Große Empörung herrscht über die angekündigte Winterpause.

Dorfen – Der Neubau der B 15-Isenbrücke verzögert sich weiterhin, die Fertigstellung und die daraus resultierende Freigabe der Hauptverkehrsachse, die Dorfens Innenstadt wieder entlastet, soll erst im Juni erfolgen (wir berichteten). Diese Nachricht, die Florian Stralek, Projektleiter Isenbrücke beim Staatlichen Bauamt Freising, den gut hundert Zuhörern bei der Bürgerversammlung überbrachte, sorgte für eine bissige Diskussion und harte Worte. Einen genauen Ablaufplan für die künftigen Bauarbeiten hatte Stralek nämlich nicht im Gepäck.

So wenig Planungssicherheit stieß allseits auf Unverständnis. „Hier wird ein Brückerl gebaut und keine riesige Hängebrücke über die Donau“, kritisierte etwa Stefan Tremmel im Namen des Förderkreises Dorfen. Nach dem Aufstellen der acht Betonfertigteile Ende November/Anfang Dezember „ist erst einmal Winterpause, im Februar geht es dann weiter, vorausgesetzt die Witterung lässt das zu“, erklärte Stralek und erntete Empörung aus den Reihen der Bürger.

Das Wort „Winterpause“, brachte die Volksseele zum Kochen. Schließlich leiden die Dorfener seit Monaten unter dem Verkehr, der sich seit Baubeginn durch das Nadelöhr am Wesner Tor quetscht. „Die Innenstadt blutet langsam aus“, monierte Jens Krautscheid, der die Parkapotheke an der Erdinger Straße führt. Er berichtete von Umsatzeinbußen von bis zu 60 Prozent in der City, etwa in der Rathausapotheke, die seinem Vater gehöre: „Es fährt ja keiner mehr in die Innenstadt rein.“

Doch statt beim Brückenbau endlich „Gas zu geben“, bremse die Firma Züblin wohl den Weiterbau aus: „Es kommt mir so vor, als hätten die Bauarbeiter jeden Freitag Brückentag“, bemängelte Krautscheid voller Ironie. Und Hermann Bachmaier ergänzte: „Das ist eine schlafende Baustelle, ich sehe kaum Arbeiter an der Brücke.“

Anfangs sei der Austausch zwischen dem Förderkreis Dorfen und dem Staatlichen Bauamt Freising noch sehr eng gewesen. Doch „es ist sehr ruhig geworden – hier läuft seit Monaten alles schief“, bemängelte auch Tremmel. Deshalb hätte der Förderkreis erst vor zwei Wochen einen Hilferuf an Ministerin Ulrike Scharf und alle Abgeordneten im Landtag sowie an Landrat Martin Bayerstorfer geschrieben. „Die Leute von außerhalb kommen nicht mehr nach Dorfen.“

Tremmel ist mittlerweile zynisch geworden: „Dann hoffen wir mal, dass die Brücke im Juni fertig wird – und nicht erst im Juli oder August.“ Das Problem sieht der Geschäftsführer des Elektromarkts Heuschneider beim Bauunternehmer Züblin: „Weil keine Konventionalstrafen gezahlt werden müssen, werden die Bauarbeiten verschleppt.“

Auch Bürgermeister Heinz Grundner zeigte sich echauffiert über den Auftritt der beiden Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts. Der Rathauschef hatte – ebenso wie die Besucher der Bürgerversammlung – einen klar strukturierten Vortrag und vor allem Fakten statt schwammiger Antworten erwartet. „Wir sollten eine Extra-Bürgerversammlung zum Thema Brückenbau abhalten“, meinte Grundner.

Zudem wolle er sich an Andreas Kronthaler, Amtsleiter beim Staatlichen Bauamt, wenden und auf Antworten pochen: „Wir brauchen klare Ansagen, einen konkreten Zeitplan und kreative Lösungen“, forderte er.

Nur beiläufig entschuldigte er sich für das Tribunal, das Projektleiter Stralek und Pressesprecher Thomas Jakob bei der Bürgerversammlung erwartet hatte: „Sie sind auch nur in ausführender Position. Doch der Druck auf die Firma Züblin muss sofort erhöht werden, damit Dorfen eine lebenswerte Einkaufsstadt bleibt.“

