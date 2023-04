Die Niedermoore im Isental - ein Paradies für Kiebitz & Co.

Von: Michaele Heske

Durchs Niedermoor marschierten, angeführt von Projektbetreuerin Monika Graßl (l.), Vertreter von Gemeinden, Behörden und Jagd, darunter Bürgermeister Heinz Grundner (r.), Rita Rott und Wolfram Heinsberg vom Bund Naturschutz. © Michaele Heske

Die Wildland-Stiftung kümmert sich seit 2016 um die besondere und besonders schützenswerte Landschaft im Isental.

Dorfen – Der Weg führt von Breitwies nach Oberdorfen, die Isen immer in Sichtweite: weite Wiesen, saftige Auen rechts und links – im Hintergrund der Silbersee, eine ehemalige Kiesentnahmestelle mit Auwaldresten. Was hier und im Dorfener Moos bei der Mehlmühle kreucht und fleucht, steht unter besonderem Schutz. Diese herrliche Landschaft direkt vor den Toren der Stadt besuchten am Freitag rund 20 Naturschützer bei einer Exkursion. Eingeladen hatte die Wildland-Stiftung.

Die Regionalstelle der Stiftung arbeitet seit einigen Monaten in einem kleinen Ladenlokal im hintersten Eck der Marktkirche am Unteren Markt. Nur ein Schreibtisch hat hier Platz. Doch von diesem Bonsai-Büro geht Naturschutz in ganz großem Stil aus: Der Erhalt wertvoller Lebensräume für Wiesenbrüter, Insekten oder Amphibien und Reptilien im Isental.

Eine flächenübergreifende Aktion übrigens, an der sich neben Dorfen und Lengdorf auch Schwindegg, Obertaufkirchen und Rattenkirchen im Landkreis Mühldorf beteiligen. Zudem unterstützen das der Bezirk Oberbayern sowie die Landkreise Erding und Mühldorf und der Bayerische Naturschutzfonds.

Im Dorfener Moos leben wieder etliche Kiebitze. Ihre Brutplätze liegen in flachen und gehölzarmen Landschaften, wobei extensive Wiesen mit offenen Bodenstellen normalerweise von den Vögeln bevorzugt werden. „Das Vorhandensein von Feuchtstellen spielt dabei ebenso eine Rolle, denn diese werden bevorzugt zur Nahrungssuche aufgesucht“, erklärte Monika Graßl, Projektbetreuerin von Natur.Vielfalt.Isental.

Bedrohter Bewohner des Isentals: der Eisvogel. © Andreas Hartl

Für den Großen Brachvogel, Kiebitz, Bekassine oder Braunkehlchen gibt es hier noch einen Lebensraum, den die Tiere vielerorts in der Region durch intensive landwirtschaftliche Nutzung verloren haben. Das Isental sei aufgrund des Niedermoor-Kerns „ein ganz besonderes Stückerl Landschaft mit einer speziellen Naturvielfalt. Wird der typische Charakter mit den bereits selten gewordenen Feuchtlebensräumen nicht bewahrt, verliert das Isental zunehmend Arten“, sagte die Ingenieurökologin, die seit drei Jahren im Gemeindegebiet wohnt.

Neben Artenschutz ist aber auch die Entwicklung von Lebensräumen eines der Kernziele der Naturschutz-Stiftung des Bayerischen Jagdverbands. Ankauf und Pacht von wertvollen Flächen gehört dazu, außerdem Beratung, Pflege von Gehölzen sowie die Artanreicherung mit heimischem Saatgut. „Wir sind immer im Dialog mit Landwirten und der örtlichen Jägerschaft sowie den Kommunen – das ist einzigartig in ganz Bayern“, beteuerte Dieter Sedlmayer vom Kreisjagdverband Erding, der Vorsitzender der Wildland-Stiftung Bayern ist. „Wir sehen die Gesamtheit der Natur und nicht nur den Jagdgrund.“

Wo immer landwirtschaftliche Flächen verkauft werden, nutze die Stadt ihr Vorverkaufsrecht, so der Dorfener Bürgermeister Heinz Grundner. Auch sei der Umweltpreis der Stadt Dorfen an 2020 an Martina und Rudi Nagl gegangen. Das Ehepaar hatte für den Umweltschutz zwei Grundstücke im Isental an die Kommune verschenkt, die wiederum das Projekt Natur.Vielfalt.Isental mit ins Boot holte. Auf dem Areal gibt es mittlerweile artenreiche Blumenwiesen, neue Heckenstrukturen und Totholz.

Zur Arbeit der Stiftung gehört eine Vegetationskartierung mit Monitoring von Wiesenbrütern und Libellen. „Die Flächen werden sehr schnell von den Tieren angenommen“, so die Beobachtung von Graßl. Die Menschen aus der Region nehmen die Angebote der Naturschützer ebenfalls wahr: „Über 4000 Teilnehmer haben bislang an Veranstaltungen und Führungen im Isental teilgenommen, viele Kindergärten und Schulklassen.“

Das Projekt Natur.Vielfalt. Isental besteht seit Januar 2016 und wird mit einer bisher geförderten Laufzeit von fünf Jahren sowie einer weiteren Verlängerung um drei Jahre zunächst bis Ende 2023 im Isental aktiv sein.

Das Isental mit Nebenbächen, wie man sie im Thalhamer Moos bei Schwindegg findet, war eine weitere Station der Exkursion. Hier gibt es FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat), Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Neben Wiesenbrütern finden sich dort teils vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten wie der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling, die Prachtnelke oder der Kriechende Sellerie.

Im Thalhamer Moos leben allerdings auch die Wasserbüffelkühe Ilvy und Ida. Flora und Fauna profitieren von der Beweidung mit den beiden Rindviechern auf den Flächen des Wasserwirtschaftsamtes Mühldorf nachhaltig.

Auch am Silbersee werden möglicherweise schon bald Wasserbüffel grasen. Denn anders als beim Mähen fressen die Weidetiere die Flächen schrittweise und selektiv ab, sodass im Sommer immer Nahrungspflanzen für Insekten stehen bleiben.