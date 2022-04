Dorfens neue Italo-Bar „Amore“ eröffnet bald

Von: Michaele Heske

Fleißig am Fliesen und Weiseln: Simone Binsteiner und Tobias Maier wollen bald ihre Italo-Bar eröffnen. © HESKE

Frontmann der Dorfener Partyszene Tobias Maier bereitet Eröffnung seiner italienischen Bar vor.

Dorfen – Schon bald zieht italienischer Flair in Dorfen ein: Tobias Maier eröffnet im Juni die „Bar Amore“. Noch wird fleißig renoviert, doch schon jetzt kann man sich schon vorstellen, wie es dort bald aussehen wird: feine graue Marmorfliesen auf dem Boden, grüne, beige Sitzecken und eine zentrale Bar.

Der Espressokenner sieht sie schon vor sich, die wuchtige Siebträgermaschine. Draußen vor der Türe die Tische, von denen die Besucher einen Blick auf den Marienplatz und die Passanten haben. Und natürlich darf der „Hugo“ in der Hand nicht fehlen. Abends dann mutiert das ehemalige „Oggi“ zur coolen Bar. Von 11 Uhr vormittags bis in den Abend hinein wird die neue Italo-Gastro geöffnet sein.

Neue Italo-Bar Amore: Sommergefühl von Juni bis Januar

„Wir wollen keine direkte Zielgruppe ansprechen, alle Dorfener sind willkommen, die ein Stück leichte Lebenskultur genießen wollen“, wirbt Geschäftsführer Tobias Maier. Schließlich seien die Zeiten schwer, so der italophile Dorfener. Erst Corona, jetzt Krieg. Da wolle er nun eine kleine Oase des Wohlfühlens in seine Heimatstadt bringen. „Ein Sommergefühl – egal ob im Juni oder Januar.“ Amore, das stehe für Liebe, aber auch für Maiers Namen. „Auf bayrisch heiße ich ‚Moar’.“ So ähnlich wie sein Stammtisch-Name soll die Bar heißen: „Amore“. Gemeinsam mit Lebensgefährtin Simone Binsteiner fiebert er bereits der Eröffnung entgegen: „Ich stehe eher im Hintergrund, Simone ist sozusagen das Gesicht der Bar.“

Dabei ist Maier eigentlich der bekannte Frontmann der Dorfener Partyszene. Zuletzt war er zweieinhalb Jahre einer der Geschäftsführer im Tonwerk und hat Streetfood-Märkte sowie andere Events veranstaltet. Der Abschied vom Tonwerk fiel ihm sehr schwer, erzählt er: „Das war lange Zeit mein Leben - dort habe ich mir aber auch einen Namen gemacht.“ Aktuell mischt der 29-jährige DJ im E3 mit, gemeinsam mit Ernst Hennel und Franz Egerndorfer wird Maier auch das diesjährige Dorfener Volksfest bewirten.

Auch Dorfen wird immer mehr zur Partylocation

„Mittlerweile fahren die Leute nicht mehr extra nach Rosenheim oder München, denn wir haben hier auch coole Locations“, meint Maier. „Und je mehr es bei uns gibt, desto mehr Menschen zieht es auch von außerhalb nach Dorfen.“ Ein Konkurrenzdenken unter den Wirten und Veranstaltern in der Isenstadt findet er absurd: „Es ist Platz für alle da – einer profitiert schließlich vom anderen.“ Etwa das Restaurant, in das die Besucher vor einer Veranstaltung im Jakobmayer gehen – und später dann die Bar für den Absacker, nach Kabarett oder Kino.

