Ja zu neuer Brücke, Nein zu Asylunterkunft in Dorfen

Von: Michaele Heske

Teilen

Endstation: Hier führte früher ein eigener Bahnübergang zur Ziegelei Meindl in Dorfen. © Michaele Heske

Der Bauausschuss Dorfen lehnt die beantragte Wohnanlage für Geflüchtete auf dem Meindl-Areal ab. Dafür wird es eine neue Fußgängerbrücke geben.

Dorfen – Bauträger Robert Decker möchte eine Fußgängerbrücke über die Bahnlinie bauen, die dann direkt zum Tonwerk führt. Diesem Antrag stimmte der Dorfener Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch geschlossen zu. Eine Wohnanlage für Asylbewerber auf dem ehemaligen Meindl-Areal lehnte das Gremium indes mit einer 7:4-Mehrheit ab.

Die geplante Fußgängerbrücke hätte nun auch das bisherige Hauptargument gegen eine Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände entkräften können. Denn Ende Juni hatte der Bauausschuss Deckers Antrag, auf dem Meindl-Areal eine Wohnanlage für Asylbewerber zu errichten, auf die nächste Sitzung vertragt. Als Problem wurde vor allem die gefährliche Situation an den Gleisen und am B15-Bahnübergang diskutiert. „Die für Fußgänger und Radfahrer nicht hinreichende Anbindung macht die Entscheidung schwierig“, argumentierte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) vor einem Monat.

Trotz der neuen Brücken-Lösung hält der Stadtchef die Verkehrssituation immer noch für suboptimal, der gefährliche Punkt an der B15 bliebe schließlich weiterhin bestehen. „Die gesamte Verkehrssituation mag rechtlich ausreichend sein, ist aber nicht hinreichend für Kinder und Jugendliche“, sagte er. Zudem habe das Tiefbauamt die Leistungsfähigkeit der Abwasseranlage auf dem Grundstück in Frage gestellt.

Neue Verbindung: So soll die neue Fußgängerbrücke aussehen, die Investor Robert Decker über die Bahn errichtet. Die Investition von 100 000 Euro trägt er alleine. © Decker

Lediglich 237 Geflüchtete müsste die Stadt aufnehmen, 407 leben in Dorfen, so der Bürgermeister. „Das ist das 1,38-fache, was der Stadt an Quote zufällt.“ Freilich wisse er, dass der Landrat mit dem Rücken zur Wand stehe, weil immer mehr Flüchtlinge in den Landkreis kommen. „Die Situation ist tragisch für die Menschen. In Erding gibt es aber den Fliegerhorst, das ist eine Bundesimmobilie - hier wäre ein optimaler Ort für eine Flüchtlingsunterkunft. Dagegen versperrt sich der Bund.“

Zudem würde der städtebauliche Wettbewerb für das Meindl-Areal laufen, auf dem einen urbanes Quartier geplant sei. „Ich kann und werde das Einvernehmen für eine Flüchtlingsunterkunft nicht erteilen“, argumentierte Grundner.

Auch Sabine Berger (CSU) sprach sich gegen die neue Wohnanlage aus. „Im Tonwerk gibt es eine gehobene Gastronomie, auf dem Gelände ist ein Kindergarten, hier studieren Studenten – der Standort ist nicht geeignet.“ Außerdem sei der Bau von Flüchtlingsunterkünften ein lukratives Geschäftsmodell: „Der Investor macht das nicht, weil er ein Gutmensch ist.“ Michael Oberhofer (CSU) erklärte klipp und klar: „Ich bin dagegen, weil alle Systeme überfordert sind – die Kindergärten, die Schulen, aber auch die Helferkreise.“

Rein rechnerisch hätte die neue Flüchtlingsunterkunft eine Kapazität für 174 Personen, ausgelegt ist sie aber auf die Hälfte. Bauträger Decker hat ein Gebäude mit 30 getrennten Wohnungen geplant – explizit keine Gemeinschaftsunterkunft, in der sich die Menschen Küchen und Bäder teilen müssen. Landratsamt oder Regierung bestimmen über die Belegung.

„Wir werden keinen besseren Standort finden“, erklärte dagegen Stadträtin Michaela Meister (SPD), die auch im Vorstand der Flüchtlingshilfe Dorfen ist. „Die Alternative wird die Belegung von Turnhallen sein.“ Eigentlich sollte die Stadt agieren, statt reagieren, meinte auch 3. Bürgermeister Sven Krage (Freie Wähler): „Wenn die Flüchtlinge in der Turnhalle unterbracht werden, und das wird kommen, gibt es bald keinen Schulsport und auch kein Vereinsleben mehr.“

Investor Decker, der im Publikum saß, zeigte sich nach der Sitzung enttäuscht. „Wir haben bewusst keine Gemeinschaftsunterkünfte geplant.“ Konzipiert war vielmehr ein Gebäude mit 80 getrennten Wohnungen, anders als in vielen Flüchtlingsunterkünften jede mit Bad und Küche. Auch habe seine Firma ein Gutachten eingereicht, das besagt, dass die Abwasserkapazität vollkommen ausreiche. „Das hat Bürgermeister Grundner nicht erwähnt“, ärgerte er sich.

Dabei hatte er auch Grund zur Freude. Denn so fix geht’s in der Bauverwaltung selten zu: Morgens hatte Decker den Antrag bei der Verwaltung eingereicht, am Abend stand das Thema schon auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Die Behelfsbrücke soll die Anbindung des ehemaligen Ziegeleigeländes wieder möglich machen, nachdem der frühere Werksbahnübergang geschlossen worden ist.

Für die Holz- und Stahlkonstruktion muss Decker letztlich mehr als 100 000 Euro investieren. Hinzu kommen Instandhaltung und der spätere Rückbau. An den Kosten wird sich die Stadt nicht beteiligen.

„Ich finde es prima, dass wir sowas bekommen“, sagte SPD-Stadträtin Meister. Die Sicherheit der jungen Leute stehe an erster Stelle, schon viel zu lange mussten die Partygäste im Tonwerk und die Studierenden an der Beamtenakademie zur B15 gehen, wo an der östlichen Seite des Bahnübergangs weder Gehweg noch Querungshilfe vorhanden sind. „Wir müssen dankbar sein, dass wir überhaupt eine Lösung bekommen“, ergänzte Krage.

Ob denn diese Fußgängerbrücke barrierefrei sei, fragte Ulli Frank-Mayer (GAL). Treppen führen künftig über das Bahngleis, ein Aufzug ist nicht vorgesehen und eine Rampe wäre zu lang, erklärte Ludwig Rudolf (CSU). Barrierefreiheit sei bei dem Provisorium nicht eingeplant.