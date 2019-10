Jakob Marsmann und Georg Scheffler – Dorfens Wunderkinder am Schlagzeug

Der eine ist Jungstudent an der Musikadamie, der andere kurz vor dem Abitur. Jakob und Georg sind Schlagzeuger und wollen mal ein gemeinsames Konzert geben.

Dorfen – Es gibt sie immer wieder, diese Wunderkinder. Zwei davon gehen in Dorfen aufs Gymnasium und sind äußerst erfolgreiche Schlagzeuger – unter anderem... aber der Reihe nach.

Jakob Marsmann (16) hat bereits 2017 Aufsehen erregt, als er den ersten Platz beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ gewann. In der Kategorie „Drumset Solo (Pop)“ AG III trommelte sich der damals 14-Jährige ganz nach oben. Zusammen mit seinem Schulfreund Georg Scheffler (17) versuchte er es 2018 erneut auf Bundesebene in der Kategorie „Percussion Ensemble“ AG IV. Das Duo erreichte den dritten Platz und den Sonderpreis des Bayerischen Rundfunks: eine Aufnahme von zwei Stücken im Studio Nürnberg. Die Live-Konzerte wurden auf BR-Klassik ausgestrahlt. Das war „sehr cool“, sind sich die beiden Talente einig.

Schlagzeug im Alter von vier Jahren

Jakob, der mit seiner älteren Schwester und seinen Eltern in Steeg bei Buchbach lebt, begann schon im Alter von vier Jahren, Schlagzeug zu spielen. Damals war das Instrument noch größer als der Musiker, und schon damals war Jakob über die Ortsgrenze hinaus bekannt.

Zwölf Jahre später ist der 16-Jährige Jungstudent an der Musikhochschule München. Auf fünf Plätze kamen 19 Bewerber. Jakob ist unter den Auserwählten und er hofft, „dass ich bleiben kann“. Denn das Jungstudium sei keine Garantie für ein späteres Musikstudium, erklärt er. Voraussetzung war eine Aufnahmeprüfung mit praktischem und theoretischem Teil. Nun fährt der Schlagzeuger jede Woche ein- bis zweimal abends und alle zwei Wochen am Samstag mit dem Zug nach München, um an den Vorlesungen im Fach „Drumset Jazz“ teilzunehmen.

Fünf mal die Wochen Ringen, vier Stunden pro Tag Musizieren

Georg hat sich nicht beworben. „Ich konnte mich nicht zwischen Musik und Ringen entscheiden“, sagt er und erzählt wie beiläufig, dass er fünf Mal die Woche abends Ringen trainiere und regelmäßig an bayerischen und deutschen Meisterschaften teilnehme. „Sport und Musik halten sich bei mir die Waage“, sagt der 17-Jährige. Rund vier Stunden täglich verwende er für seine Leidenschaften. „Aber das macht ja alles Spaß“, wiegelt der Dorfener, der noch zwei Geschwister hat, ab.

Jakob, der bis vor kurzem erfolgreich Fußball beim TSV Buchbach spielte, gab diesen Sport vergangenes Jahr auf. „Irgendwann muss man sich entscheiden, vielleicht ist die Musik ja mal mein Leben, das wollte ich nicht gefährden.“ Zum Fitbleiben fährt er jetzt Rad, „das kann ich machen, wann ich Zeit habe“.

Abitur-Ziel 1,0 um Medizin zu studieren

Beruflich hat Georg, der als Zwölftklässler kurz vor dem Abitur steht, etwas ganz anderes im Sinn: „Ich will Medizin studieren“, sagt er bestimmt. Deshalb strebe er ein 1,0-Abitur an, was nicht so abwegig sei, sein Bruder habe das auch geschafft. Auf die Frage, wie viele Stunden sein Tag habe, winkt er ab. „Das ist alles halb so wild.“ Viel lernen heiße ja nicht automatisch viel können. Er nutze Pausen, Freistunden und die Fahrten zum Training. Jakob stimmt ihm zu.

Und dann kommt doch noch die Lösung des Rätsels: „Wir sitzen nicht zuhause und zocken stundenlang“, sagt Georg. „Und wir schießen uns auch nicht jedes Wochenende weg, wie das viele Jugendliche machen“, fügt Jakob an. In diesem Fall würde ihr vollgepfropfter Terminkalender nicht funktionieren, da sind sich die beiden einig.

Gemeinsames Konzert der größte Traum

Einig sind sie sich auch über einen ganz bestimmten Traum: ein eigenes Konzert, nur sie beide. Aber das sei einfacher als man glaubt, denn organisatorisch sei das ein Riesenaufwand.

Deshalb konzentrieren sich die Musiker vorerst auf die kommenden Termine: Georg steht heute Abend noch einmal bei dem Musical „Change the Rhythm“, eine Aufführung des P-Seminars Musik, ab 19 Uhr auf der Bühne des Gymnasiums. Gemeinsam musizieren sie bei den beiden Weihnachtskonzerten der Schule im Dezember.

Alexandra Anderka