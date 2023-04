Auf der Couch mit Gudrun und Michael Mittermeier

Von: Timo Aichele

Das Wohnzimmer auf der Bühne: Gudrun und Michael Mittermeier singen gemeinsam den nachdenklichen Ambros-Klassiker „Minderheit“. © Timo Aichele

Gudrun und Michael Mittermeier geben tiefe Einblicke bei ihrem umjubelten „Heimspiel“ im Jakobmayer.

Dorfen – Die Couch der Mittermeiers ist Treffpunkt und Familienaufstellung: links Papa, der hyperaktive Comedian Michael Mittermeier, rechts Mama, die Musikerin Gudrun Mittermeier mit Hang zu düsterer Melancholie, in der Mitte Tochter Lilly. Vor ihnen läuft vielleicht ein Superhelden-Film, der dem Komiker Steilvorlagen für die nächste Nummer liefert. Dafür gibt es von der 15-Jährigen dann genervte Kommentare über den „alten weißen Mann“ und seine Gags. So geht es scheinbar zu in der Familie, diese Atmosphäre schnupperten 320 Zuschauer am Donnerstag im ausverkauften Jakobmayer-Saal.

Solche Einblicke machen das „Heimspiel“ mit dem Künstlerehepaar zum witzigen und anrührenden Abend. Den Spannungsbogen bilden seine Comedy-Nummern und ihr meist bayerischer Gesang zu Indie-Rock und Synthesizer-Klängen. Die Widersprüchlichkeiten der Personen stehen dabei genauso im Raum wie die Liebe, die die drei verbindet.

Tochter Lilly kommt freilich nur in den Erzählungen ihres Vaters vor. Zum Beispiel bei den 47 Spielen „Siedler von Catan“, die die drei während des Corona-Lockdowns gespielt haben. Immerhin eines habe er gewonnen, sagt der 56-Jährige stolz. „Wir haben dich gewinnen lassen“, meint seine Frau mit mitleidigem Lächeln. So spielen sie sich die Bälle zu. Wenn er zu reden anfängt, lässt sie die Uhr mitlaufen. Nach dem Motto, das sie ihm während der familiären Isolation in der Pandemie entgegenschleuderte: „Michel, noch ein Witz, und du bist tot!“ Seine Verteidigung: „Ich hab’ so einen Pointen-Stau gehabt!“

Allgegenwärtig und doch unsichtbar sind da noch vier Menschen, über die auch der professionelle Witzereißer nur sehr ernst sprechen kann. Die vier kleinen Seelen, die wegen Fehlgeburten nicht auf die Welt kommen durften. „Ich hab’ a bissl Beef mit Gott“, sagt Michael Mittermeier dazu. Denn nach katholischer Lehre seien ungetaufte Kinder in die Vorhölle gekommen – zumindest bis 2007, als Papst Benedikt diese Doktrin abschaffte.

Sessel und Wohnzimmerlampe sind das Szenenbild für dieses Heimspiel. Und ein solches ist es ja wirklich. Michael Mittermeier ist in Dorfen aufgewachsen, hatte 1987 die Premiere seiner ersten Tournee in der „Soafa“. Die damalige Wirtin ist heute Chefin des Jakobmayer. „Danke Birgitt Binder, es ist so großartig, was hier passiert“, ruft der Comedian. Live dabei sind viele alte Bekannte und auch seine Eltern. Sie sitzen im Publikum, nicht aber sein Bruder Alfred. „Der hat heute selbst einen Auftritt“, verrät Michael Mittermeier hinter der Bühne.

Einen besonderen Gruß bekommt Thomas Stürzl, der frühere Mitbewohner von Gudrun, die aus Wartenberg stammt und damals noch Allwang hieß. Gemeinsam lebten sie und Stürzl in einer WG bei Dorfen, als sich das Paar 1990 kennenlernte. „Ich war heute schon in Unterhofkirchen. Da abzubiegen bei der Nummer 6, war die beste Entscheidung meines Lebens“, sagt Michael Mittermeier ins Mikro. Das hört das Dorfener Publikum gerne, der Applaus ist groß.

Der abgedrehte bis tiefschwarze Humor des Comedians ist wie immer mitreißend. Er schildert Gewaltfantasien, die der Vater einer 15-Jährigen gegenüber deren Lover haben könnte. Dankbar nimmt er den Ausruf eines Zuschauers in der ersten Reihe auf. „Ich hab’ ein Gewehr, einen Spaten und einen Garten“, ruft der Mann, dessen zwölfjährige Tochter Paulina daneben sitzt. Mit ihr philosophiert Mittermeier über Jugendwörter, die er nie verwenden darf, ohne dass Lilly „Papaaaa“ ruft.

Einen maximalen Kontrast bildet dazu die oft schwermütig stampfende und psychedelisch wabernde Musik von Gudrun Mittermeier und ihrer Band. Eine Spannung, die auch den Reiz dieses Heimspiels und dieses Künstlerpaars ausmacht.

Nach Jahren, in denen die 53-Jährige unter dem Künstlernamen Somersault englischsprachigen Indie-Pop machte, folgten 2016 und 2020 Alben auf Bairisch. „Während des Lockdowns habe ich zum Spaß eine EP mit Wolfgang-Ambros-Covers produziert“, erzählt sie dem Publikum. Und das, ohne zu wissen, dass dies einer der größten musikalischen Helden ihres Mannes ist. So spielt sie auch in Dorfen „Wie wird des weitergehen“ in ihrer elektronisch-sphärischen Version, und weniger melancholisch: „Selbstbewusst“.

Für „Es lebe der Zentralfriedhof“ schnappt sich Michael Mittermeier selbst die akustische Gitarre und schmettert den Ambros-Hit in den Saal wie einst als Straßenmusiker in der Münchner Fußgängerzone. Der Höhepunkt des Abends ist dann das Duett der beiden beim nachdenklichen „Minderheit“. Dieser Ambros-Song mit der Zeile „A jeda gheat zu ana Minderheit“ beschließt derzeit auch Michael Mittermeiers Solo-Programm „#13“ – verbunden mit einem Appell zur politischen Zerstrittenheit dieser Zeit, den er auch im Jakobmayer ans Publikum richtet. „Jeder ist eine Minderheit. Wenn wir das akzeptieren können, dann sind wir alle eine Mehrheit.“

Die Verbindung über Ambros war einer von ein paar Gründen, warum die Mittermeiers sich zu dieser Mini-Tournee mit vier Auftritten entschieden haben. „Jetzt passt’s grad so gut“, meint Gudrun im Gespräch in der Künstlergarderobe. „Es hat sich gespenstisch schön entwickelt“, bestätigt ihr Mann. „Und wir haben gesagt: Entweder Scheidung oder Welt-Tournee.“ Es könnte schon ein paar weitere gemeinsame Heimspiele geben, so viel verraten die beiden schon mal.