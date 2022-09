Hoffen auf einen heißen Kultur-Herbst in Dorfen

Von: Michaele Heske

Hereinspaziert: Birgitt Binder (l.) und Astrid Wandinger freuen sich auf einen heißen Kultur-Herbst im Jakobmayer. Das Plakat weist schon mal auf ein Highlight hin: das Konzert der Lokalmatadoren „Panzerknacker“. © Michaele heske

Jakobmayer, Tonwerk, Nacht der Blauen Wunder und mehr: In Dorfen ist kulturell viel geboten.

Dorfen – Das Kulturleben nimmt auch in Dorfen Fahrt auf. „Wir probieren, uns in die Normalität zu steuern“, meint Sinnflut-Manager Peter Feller, der in diesem Jahr wieder die „Nacht der Blauen Wunder“ in Dorfens Kneipen organisieren wird – ein Event, das in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie gestrichen wurde. Die Sorgen der Veranstalter bleiben dennoch: Zögerliches Publikum, Energiekrise und ein unberechenbares Virus verunsichern die Branche.

Zweimal hintereinander wurde der Auftritt der Band „Dreiviertelblut“ im Jakobmayer abgesagt. Zunächst lag es am Lockdown, dann hatte sich kurz vor dem Ersatztermin einer der Musiker das Virus eingefangen. „Abgesagt“ und „verlegt“, musste Birgitt Binder, Chefin des Dorfener Kulturzentrums, wieder einmal vermelden. Worte, die sie am liebsten aus ihrem Repertoire streichen möchte: „Das war so viel Mehrarbeit während Corona – irgendwann langt es einfach.“

Doch am morgigen Donnerstag, 22. September, tritt endlich „Dreiviertelblut“ um die prominenten bayerischen Musiker Sebastian Horn und Gerd Baumann auf die Bühne. „Das ist noch eine Veranstaltung aus unserem Jubiläumsjahr“, sagt Astrid Wandinger, die mit Binder das Kulturzentrum managt. „Immerhin starten wir mit einem vollen Haus in die Saison“, freut sie sich. 320 Besucher passen in den Saal.

Für die „Panzerknacker“ am Samstag, 24. September, gibt es noch reichlich Karten. „Die Musiker sind zuversichtlich, sie sagen selbst, sie haben ein starkes Abendkassen-Publikum“, meint Binder. Seit 54 Jahren rockt die Band: „Die sind ein bisschen wie die Rolling Stones, alle über 70 Jahre alt – eine Boygroup aus dem Landkreis.“ Volle drei Stunden will die Band am Samstag spielen, die Besucher zum Tanzen animieren.

„Bestimmte Sachen laufen gut, andere sind schwierig“, weiß Veranstalterin Binder. „Seit Corona gibt es eine gewisse Zurückhaltung“, meint sie. Das liege an einem Überangebot, aber auch daran, dass sich die Leute gut überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben: „Die Leute wollen unterhalten werden, viele Besucher möchten kein ernsthaftes politisches Kabarett sehen und auch noch abends mit der Energiekrise oder dem Krieg konfrontiert werden.“

Nostalgisch wird es bei einer Veranstaltung der Freundes des Jakobmayer am Samstag, 8. Oktober. Die Dorfener Jazz-Sängerin Nina Plotzki präsentiert ihr Marlene-Dietrich-Programm (s. Interview).

Im Tonwerk rockt am Samstag, 24. September, die AC/DC-Tribute-Band „Spellbound“. Veranstaltungsort: Alte Schlosserei, in der die Austropop-Band „Auf a Wort“ die Woche drauf live spielen wird. Ab 1. Oktober startet die Clubsaison im Heizwerk.

Die Situation im Tonwerk ist schwierig. Einerseits wurde der Werksbahnübergang der früheren Ziegelei Meindl geschlossen. Fußgänger können das Areal nur über einen Weg hinter dem B 15-Bahnübergang erreichen. „Die geschlossene Bahnschranke merken wir schon, viele Leute kommen nicht mehr spontan zu uns“, meint Andi Wagner, der ab Ende September alleine verantwortlich ist: „Interimsweise“, sagt er.

Denn Mit-Geschäftsführer Michael Lanzinger hat hingeschmissen. „Er hat sich andere Ziele gesetzt“, so Wagner.

Bei der „Nacht der Blauen Wunder“ ist das Tonwerk wieder dabei. Zum neunten Mal findet die Kneipen-Tour mit Livemusik in Dorfen statt. Rock, Blues, Folk und Jazz wird am 29. Oktober in insgesamt 16 Locations in der Isenstadt gespielt, unter anderem im Johannis-Café, im Gasthaus Lebzelter oder auch in Eiskeller und E3.

Wir hatten schon ein „fast normales Sinnflut-Festival im Sommer“, meint Veranstalter Peter Feller. „Es muss ja alles wieder weitergehen, irgendwie.“ In der Bar Amore wird Salvatore Grillo bei der „Nacht der Blauen Wunder“ Italo-Pop covern.

Nach seinem Engagement als Festwirt und der Eröffnung der Bar Amore hat Tobias Maier Herbst- und Winterevents geplant: „Wir laden während der WM zum Public Viewing ein.“ Zudem soll es auf der Terrasse einen „Winterzauber“ geben. „Da sind wir aktuell noch in Verhandlungen mit der Stadt.“ Mit Glühwein und Lagerfeuer, so Maiers Plan, werden die Dorfener am Marienplatz auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

„Wir gfrein uns, dass es wieder los geht“, sagt Jakobmayer-Chefin Binder. Doch schwingt ein bisschen Angst mit, schließlich könne niemand in die Zukunft schauen. 24 Künstler und Künstlerinnen stehen bis zum Jahresende auf dem Programm des Dorfener Kulturzentrums, hinzu kommen Auftritte der „Opera Incognita“ sowie andere Fremdveranstaltungen.

Solange die Wiesn ist, werde der Betrieb weiterlaufen, meint Assistentin Wandinger. „Ob uns Corona nochmals ausbremst? Viele sagen die Welle kommt sicher – welche Auswirkungen das haben wird, wissen wir freilich nicht.“ Und Binder fügt an: „Wenn wir die Temperatur im Saal runterfahren müssen, um Energie zu sparen, dann müssen sich die Leute wärmer anziehen – zur Not schenken wir noch einen Glühwein aus.“