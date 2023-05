Eine lebende Legende: John Scofield spielt in Dorfen

Von Fabian Holzner schließen

Das 4. Dorfener Saitenfestival wartet mit einem vielseitigen Programm auf. Sensationell ist die Verpflichtung von Jazz-Legende John Scofield. Bei drei weiteren Konzerten kommen Gitarren-Fans im Jakobmayer voll auf ihre Kosten.

Dorfen – Sogar Legenden haben Lampenfieber. „Seit mittlerweile einem Jahr bereite ich mich auf diese Konzerte mit Aufregung und auch ein klein wenig Angst vor“, schreibt John Scofield, seit Jahrzehnten ein Weltstar der Jazzgitarre. Bei seiner aktuellen Tour wird er erstmals solo auf der Bühne stehen, wahrscheinlich hat er deshalb auch das bisschen Angst. Die Konzerte finden im Mai über ganz Europa verteilt statt. Auch einen Abstecher nach Tel Aviv macht der US-Musiker. Nur zwei Tage später spielt er in Dorfen: am Samstag, 20. Mai, im Rahmen des 4. Dorfener Saitenfestivals im Jakobmayer-Saal.

Damit ist den Machern dieser musikalischen Feinschmecker-Reihe wieder ein großer Wurf gelungen. 2022 war mit Pepe Romero ein Großmeister von Flamenco und klassischen Gitarre verpflichtet worden. Heuer lässt das Engagement von Scofield nicht nur Jazzfreunde aus ganz Bayern hellhörig werden. Der 72-jährige Grammy-Gewinner arbeitete mit Miles Davis und vielen anderen Größen seiner Zunft. Er gilt als lebende Legende.

„Die Gitarristen der Bands, die wir die vergangenen Monate bei uns hatten, waren alle hellauf begeistert“, erzählt Jakobmayer-Chefin Birgitt Binder. Ihre Vernetzung in die Musik- und Kabarettwelt ist seit mehr als zehn Jahren der Schlüssel zum Erfolg des Dorfener Kulturzentrums. Doch beim Saitenfestival hatte sie von Beginn an einen jungen Gitarren-Spezialisten aus Dorfen an der Seite, ohne den die Konzertreihe wohl nicht zustande gekommen wäre: Daniel Marx.

+ Organisator des Festivals: Daniel Marx. © privat

Vor nicht allzu vielen Jahren brachte ihm Peter Hackel, heute Leiter der Erdinger Kreismusikschule, die ersten Akkorde auf der Gitarre bei. Nach dem Abitur am Gymnasium Dorfen studierte Marx sein Instrument in Köln. Von da aus ging es nach Los Angeles, wo er nicht zum ersten Mal auf den Weltklasse-Gitarristen Pepe Romero traf. Der Dorfener und der Spanier kannten sich bereits über ihren gemeinsamen Freund Edmund Blöchinger – ein Gitarrenbauer, der etwas versteckt an der Obermühle mitten in Dorfen hochklassige Instrumente baut.

Heute lebt Marx am Bodensee, wo er an der pädagogischen Maturitäts- und Hochschule Thurgau arbeitet, und in Italien, wo er als Professor unter anderem die Transkription von Lautentabulatur unterrichtet. Zeitgleich schreibt er an seiner Doktorarbeit für das internationale Forschungszentrum der University of Surrey in England und gräbt in Bibliotheken nach verborgenen Schätzen aus der Romantik, einer Blütezeit der klassischen Gitarre.

„Birgitt Binder kenne ich schon ewig, meine Mama stand sogar mit ihr auf der Bühne, noch vor den Isarschixn“, erzählt der Anfang-Dreißiger. Schon während seiner Zeit in Köln sei die Idee zum Dorfener Saitenfestival geboren worden.

Offen für alle Genres sollte die Veranstaltung sein, und das war sie seit der Premiere 2018 auch. „Für heuer wollten wir einen Headliner, der Legendenstatus in seinem Bereich hat“, sagt Marx. Namen wie Tomatito, Vicente Amigo und Al Di Meola waren im Gespräch, dann ist es auf John Scofield hinausgelaufen.

Zwei Tage vor seinem Auftritt im Jakobmayer spielt der in Israel. Am Flughafen München wird ihn Marx persönlich begrüßen, erst mal soll es dann in ein Restaurant gehen, bevor die beiden nach Dorfen fahren.

„Es geht mir darum, meiner Heimatstadt was Tolles und Einzigartiges zurückzugeben“, sagt Musiker Marx. Es gehe um die Sache, um den Inhalt. „Birgitt und ich bemühen uns, bedeutsame Musiker herzubringen. Wenige andere kleine Städte in der Größe von Dorfen können sagen, dass Pepe Romero oder John Scofield Station bei ihnen machen.“

Diese Bemühungen von Binder und Marx werden auch von Förderern wahrgenommen. Viele Spenden tragen zum Gelingen des Festivals bei, vereinzelt wurden schon ganze Konzerte gesponsert, erzählt Marx.

Auch der Auftakt des 4. Saitenfestivals am Freitag, 12. Mai, ist ihm zuzuschreiben. Das Diknu Schneeberger Trio hat er nach einem Konzertbesuch angeschrieben und konnte den „Shooting Star der internationalen Gipsy Jazz Szene“, wie er angekündigt wird, für Dorfen gewinnen.

Vom Trio Ivoire und Dobet Gnahoré, die tags darauf zu Gast sind, schwärmt Binder: „Ich kenne Dobet Gnahoré persönlich noch nicht, aber sie ist die Afro-Pop-Diva und wird auf einer Höhe mit Miriam Makeba gesehen. Auch sie ist Grammy-Preisträgerin. Selbst die Band ist ganz hochkarätig besetzt.“ Das Programm macht „Local Hero“ Nick Woodland am Donnerstag, 18. Mai, komplett – eine britisch-bayerische Blues-Legende und der Kulturmanagerin seit über einem Jahrzehnt bekannt. Am Schlagzeug begleitet ihn der Isener Manfred Mildenberger.

Das Programm des 4. Dorfener Saitenfestivals

Diknu Schneeberger Trio: Freitag, 12. Mai. Tickets im Vorverkauf: 22 Euro plus Gebühr

Trio Ivoire feat. Dhobet Gnahoré: Samstag, 13. Mai. 25 Euro plus Gebühr.

Nick Woodland & Band: Donnerstag, 18. Mai. 22 Euro plus Gebühr.

John Scofield: Samstag, 20. Mai. 72/62/44 Euro plus Gebühr.

Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

Vorverkauf im Reisebüro Kuliga – Ticket Treff Dorfen, Tel. (0 80 81) 13 93, E-Mail tickettreff@reisebuero-kuliga.de.

Festivalticket für alle vier Konzerte: 100 Euro plus Gebühr