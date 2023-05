Weltklasse-Jazz in intimer Atmosphäre: John Scofield in Dorfen

Von: Michaele Heske

Teilen

Eine Gitarre und zwei Verstärker: Viel mehr brauchte John Scofield im Jakobmayer in Dorfen nicht, um das Publikum in seinen Bann zu schlagen. © privat

Jazz-Gitarrist John Scofield begeistert im Jakobmayer in Dorfen mit seinem Solo-Programm.

Dorfen – Elbphilharmonie Hamburg, Pierre-Boulez-Saal Berlin, Jakobmayer Dorfen – das sind Auftrittsorte bei der Europatournee des Jazz-Weltstars John Scofield. Am Samstag schenkte er in Dorfen gut 200 Zuschauern mit seinem Programm „Solo Guitar!“ ein einzigartiges Musikerlebnis. Das Publikum war begeistert. Manche Fans hatten sogar ihr eigenes Instrument dabei, um es sich von dem Künstler signieren zu lassen: „Das ist eine enorme Wertsteigerung“, sagte ein Dorfener, der Scofield seine Gitarre nach dem Auftritt reichte.

„Nie wieder kommt man einem Weltstar so nah“, freute sich Daniel Marx, Mitorganisator des 4. Dorfener Saitenfestivals. Bis heute sei es für ihn unfassbar, dass eine Koryphäe wie Scofield prompt zugesagt habe, als er und Kulturmanagerin Birgitt Binder ihn nach Dorfen einluden.

Auf der aktuellen Tour liegen schon gut 15 Solo-Konzerte hinter dem Amerikaner. Und dennoch sagte der 71-Jährige, der in der Nähe von New York lebt: „Es war der schönste Auftritt, seit Beginn meiner Tour – Dorfen ist eine wunderschöne Kleinstadt, das Publikum war großartig.“

Da saß Scofield also, mit zwei Gitarrenverstärkern im Rücken, nahm live Loops mit Rhythmen und Melodien auf und spielte dazu seine Soli. Dieser Ansatz ist nun eine neue Facette des Künstlers, der seit 50 Jahren die Ausdrucksmöglichkeiten seines Instruments kontinuierlich neu definiert.

Ein ganzes Konzert als Gitarren-Solo ist im Jazz eher ungewöhnlich. Doch mit seiner Erfahrung und Fingerfertigkeit gelang es Scofield, das Publikum für die Länge eines Konzerts mitzureißen. Das Programm: ein Kaleidoskop aus Jazz-Standards, Blues-Stücken und eigenen Kompositionen. Musik zwischen dem Country von Hank Williams, dem Modern Jazz von John Coltrane, den Beatles und natürlich seinen Eigenkompositionen, darunter auch das seiner Frau Susan gewidmete „Mrs. Scofield’s Waltz“.

Dabei ging der Gitarrist mit seinem Publikum auf Tuchfühlung. „Es war eine sehr intime Atmosphäre, wenig intellektueller Jazz, sondern viele Blues-Nummern – voller Esprit“, befand Gastgeber Marx unmittelbar nach dem Konzert.

„Scofields Spiel hat eine ganz eigene Klangfarbe – vor allem seine Licks, das sind kurze Melodielinien, die meist nur einen oder zwei Takte lang sind“, erklärte Marx, der selbst Gitarrenkonzerte gibt und an einem Konservatorium in der Nähe von Mailand sowie auf dem Campus in Thurgau unterrichtet. Den Profi würde man aber vor allem daran erkennen, dass er nicht „protzt“, also zeigen muss, wie schnell er spielen kann, meinte Marx. Und genau das hatte Weltstar John Scofield nicht nötig, wenn er am Samstag in Dorfen seine Ibanez-E-Gitarre singen ließ.