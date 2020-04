Keine Gottesdienste zu Ostern: Maria tröstet die Dorfener

Die Marienverehrung hat eine lange Tradition in Dorfen. Gerade jetzt schöpfen viele Christen Hoffnung bei der Mutter Gottes.

Dorfen – Keine Osternacht, kein Feuer. Kein Kreuzweg, kein festlicher Gottesdienst mit Kirchenchor. Wegen Corona fällt auch in der Wallfahrtskirche Maria Dorfen die Oster-Liturgie aus. Viele Gläubige fühlen sich gerade über die Feiertage verlassen. Doch: „Es muss sein“, sagt Pfarrer Konrad Mühlbauer, „die Ansteckungsgefahr wäre zu groß“. Dorfen hat indes eine große Marien-Tradition. Schon seit Jahrhunderten pilgern Katholiken hierher. Die Mutter Gottes gilt dabei als Schutzpatronin der Trostsuchenden. „Maria hilf“, bitten die Christen in der Etz- und Fürmetzkapelle oder beim abendlichen Glockenläuten – und finden Trost dabei.

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen.“ Das hat Jesus gesagt. Dorfens Christen fehlt die Gemeinschaft, gerade an Ostern. „Ein Kirchenmusiker hat zu dieser Zeit normalerweise sehr viel Arbeit. Von Karfreitag bis Ostermontag gestalten wir sonst viele Messen“, sagt Dorfens Organist und Chorleiter Ernst Bartmann.

Pfarrsekretärin Juliane Eschler hat gerade viel zu tun: „Viele Gemeindemitglieder rufen an, suchen Trost.“ Für sie ist diese Zeit „die Stunde der Evangelisation“ – sie hätte gern mehr Zeit, um mit den Gläubigen zu sprechen. „Wir bleiben nicht in der Krise hängen“, ist Eschler überzeugt. Und: „Herr erbarme Dich – halte deine schützende Hand über Dorfen.“

Die Kirchentüren sind nicht verschlossen. Einzelne Gläubige knien betend in den Bänken. Der Sicherheitsabstand wahren sie und haben den Blick auf einen der schönsten Altäre Bayerns gerichtet. Der originale Spätbarockaltar wurde durch einen sogenannten Historismus-Altar ersetzt, den Pfarrer Hermann Eigner von 1963 bis 1971 rekonstruieren ließ – dort ist wie seit dem Mittelalter das Gnadenbild integriert.

Maria, die Himmelskönigin, gibt Kraft: „Gerade die Kranken haben bei der Gottesmutter Trost und Hilfe gesucht“, erklärt Herbert Moser, Dorfens ehemaliger Mesner und Kenner der Kirchengeschichte. „Um es lapidar zu sagen – Maria war so eine Art Allgemeinmedizinerin in früheren Zeiten, als es noch keine ärztliche Versorgung gab.“

Und so pilgerten viele Menschen, die „mühselig und beladen“ waren, in der Barockzeit nach Dorfen, sagt Moser. „Dorfen war ein ebenso bekannter Wallfahrtsort wie Altötting.“ Rund 100 000 Pilger kamen pro Jahr in die Wallfahrtskirche Maria Dorfen. Mit der Aufklärung ließ der Strom der Wallfahrer nach. Und anders als in Altötting, machten sich immer weniger Gläubige auf den Weg in die Isen-Stadt: „Das liegt an den Klöstern in Altötting – in Dorfen gibt es keinen Kapuzinerorden.“

Die Etzkapelle in Dorfen wurde beispielsweise zum Sammelpunkt für Wallfahrer aus Richtung Altötting, die von hier aus geschlossen auf den Ruprechtsberg zur Wallfahrtskirche zogen. Die Etzkapelle war damit im gesamten 18. Jahrhundert Rast- und Abschiedsstätte für die Altöttinger, aber zunehmend auch für Dorfener Kreuzleute und Einzelwallfahrer, die nach Altötting pilgerten. „Welche Bedeutung die Kapelle hatte, zeigt die Tatsache, dass im Altar eine Kopie des Gnadenbildes der Schwarzen Madonna von Altötting eingelassen ist“, so Moser.

Ein weiters sakrales Kleinod Dorfens ist die Fürmetzkapelle, hinter Oberhausmehring gelegen. Auch hier die Madonna im Altarraum. „Ich gehe oft zur Kapelle“, erzählt die Dorfenerin Susanne Gelsheimer. „Maria, die Mutter Gottes, hilft – ganz unkompliziert.“ An diesem Osterfest seien viele Menschen alleine, meint Gelsheimer. „Das Rosenkranzgebet kann Hoffnung schenken und Ruhe durch die Meditation und die Wiederholungen der Gebetssätze spenden.“

Gesine Wohlfahrt war eigentlich nie gläubig. „Doch irgendwie wäre mir gerade in diesem Jahr nach der Osternacht zumute“, erzählt die gebürtige Hamburgerin. Ihr erwachtes Interesse für den Glauben liege auch daran, dass für sie die Auferstehung Christi als Symbol für die Überwindung von Covid-19 stehe: „Ich höre abends die Glocke, setze mich hin und bete neuerdings.“

Jeden Tag läuten die Kirchenglocken in Dorfen. Um 19.30 Uhr, wie es vom Bistum in Zeiten von Corona angeordnet ist. Um 20.30 Uhr erklingt das Abendläuten der Engel, der Brauch, die Gottesmutter zu grüßen und für das öffentliche Wohl und den Frieden zu bitten: „Beim Angelusläuten wollen wir alle aneinander denken, wir vergessen die Leute nicht“, meint Mesner Moser. Und Pfarrer Mühlbauer ergänzt: „Wir bleiben als Gemeinschaft verbunden, auch wenn wir in diesem Jahr nicht gemeinsam das Osterfest feiern können.“

Keine Orgelklänge werden an diesem Osterfest durch das Kirchenschiff in Maria Dorfen schallen, auch wird der Kirchenchor nicht singen. Monatelang haben die Sängerinnen und Sänger geprobt. Am Ostersonntag bleibt es in der Wallfahrtskirche still. „Keine Frage, wir verstehen alle, dass es keine Osterfeierlichkeiten geben kann“, meint Bartmann. Und doch ist er traurig: „Es ist gerade die Gemeinschaft, die fehlt. Davon lebt eine Gemeinde“, so der Kirchenmusiker. Das melden ihm auch die Chormitglieder zurück: „Wir würden so gerne den Ostergottesdienst zusammen feiern.“

Auch Maria Bauer aus Dorfen fehlt etwas: „Sonst haben wir die Ostertage mit den Kindern und Enkeln verbracht – die Kartage bis zur Osternacht sind sehr eng mit meinem Leben verknüpft.“ Wie in jedem Jahr hat Bauer die Osterkerze verziert. „Die Kerze bringt Licht in diese schwere Zeit.“

„Den Gläubigen wird bewusst, dass etwas fehlt. Gerade dann steigt die Wertschätzung“, sagt Mühlbauer. Freilich weiß der Pfarrer, dass Tod und Auferstehung Jesu die höchsten Feiertage sind: „Dieses Kreuz müssen wir gemeinsam tragen – doch aus Entbehrung wächst Sehnsucht. Und ein anderes Mal feiern wir hoffentlich alle wieder in der Kirche Maria Dorfen Gottesdienst.“





Michaele Heske