Der Eberhofer soll’s richten: Flaute im Dorfener Kino

„Nie im falschen Film“: Inge und Georg Schmederer werben für s’Kino in Dorfen.

s‘Kino in Dorfen

Von Michaele Heske schließen

s’Kino in Dorfen verzeichnet 60 Prozent weniger Zuschauer als im Vorjahr. Die Betreiber legen nun ihre Hoffnung in den Filmstart von „Guglhupfgeschwader“.

Dorfen – „Die Leute haben nicht zurück ins Kino gefunden“, bedauert Georg Schmederer, Programmdirektor des Filmtheaters im Dorfener Kulturzentrum Jakobmayer. Jetzt eberhofert es aber endlich wieder: Am 4. August läuft „Guglhupfgeschwader“ an – mit dem Streifen soll auch die Renaissance der Lichtspiel-Kultur kommen.

Das Gros der 50 Sitzplätze vor der großen Leinwand im Dorfener s’Kino bleibt seit der Pandemie leer. „Im Vergleich zu den ersten sieben Monaten des Vorjahrs kamen rund 60 Prozent weniger Zuschauer zu den Vorstellungen“, bilanziert Schmederer. Nicht einmal „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ ist in Dorfen gut gelaufen, obwohl sich die Dinos deutschlandweit auf Platz fünf der Charts spielten.

In den großen Multiplex-Kinos sind aktuell Blockbuster auf dem Vormarsch, diese hat die kleine, aber feine Dorfener Traumfabrik nur selten im Programm. Vielmehr können die Zuschauer im so genannten Arthouse eher anspruchsvolle Produktionen sehen, vier bis sechs Filme pro 14-tägiger Staffel.

Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime Video laufen dem Kino weiterhin den Rang ab. „Das Sehverhalten hat sich seit den Lockdowns verändert“, so der Kino-Chef. Und seine Frau Inge Schmederer ergänzt: „Man ist nicht mehr so in der Mobilität drin, den Leuten fehlt der Schwung.“

Sorgen um den Fortbestand ihres Kinos müssen sich die Dorfener aber nicht machen, das Lichtspielhaus ist bekanntlich in kommunaler Hand. „Wir wünschen uns trotzdem wieder viele Zuschauer – schließlich ist man im Kino nie im falschen Film“, findet Inge Schmederer. Zumal im September hier auch die Bestsellerverfilmung „Der Gesang der Flusskrebse“ oder der deutsch-österreichische Spielfilm „Märzengrund“ auf dem Programm stehen.

Am 4. August startet die achte Verfilmung der Eberhofer-Saga – „Guglhupfgeschwader“. Die Vorgänger „Sauerkrautkoma“, „Leberkäsjunkie“ oder auch „Kaiserschmarrndrama“ waren Publikumsmagneten. Bayerns entspanntester Dorfpolizisten Franz Eberhofer, gespielt von Sebastian Bezzel, soll nun auch die Kassen im s’Kino wieder füllen.

Das organisierte Verbrechen ruht selbst in Niederkaltenkirchen nicht. Unverhoffter Familienzuwachs und das Glücksspiel vermiesen dem Beamten sein zehntes Dienstjubiläum. Neben den explosiven Geschehnissen im Dorf wird Franz von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch noch zur Paartherapie gedrängt, die ihm alles abverlangt.

„Viele Szenen sind zum Hinschmeißen schön“, meint Georg Schmederer. „Ein Selbstläufer, der das Publikum hoffentlich wieder auf den Geschmack bringt“, hofft Inge Schmederer. „Im dunklen Raum sitzen, ohne Werbepause und Handyklingeln, einfach mal abschalten können – dabei die Erlebnisse anderer Leute auf großer Leinwand sehen, das ist das besondere Flair des Kinos“, werben die Kinomanager. Zudem sei der Saal voll klimatisiert, das Publikum erwartet angenehme Kühle, statt der Bruthitze im Biergarten.