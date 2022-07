Hoppla, es läutet wieder in Dorfen

Von: Michaele Heske

Gibt wieder den Ton an: die Marktkirche in Dorfen. © Michaele Heske

In Dorfens Innenstadt steht die Zeit nicht länger still: Seit dieser Woche laufen die Zeiger wieder am Turm der Marktkirche.

Dorfen - Fast zwei Jahre war es hier 12.02 Uhr, denn im Oktober 2020 wurde mit dem Gerüstbau auch die Kirchturmuhr von St. Veit ausgeschaltet, ebenso wie die Kirchenglocken.



Christian Marcon, Diakon der Pfarrgemeinde Maria Dorfen, war ganz überrascht, als er am Dienstagmorgen um halb neun über den Unteren Markt ging und plötzlich zwei unbekannte Glockenschläge hörte. „Da habe ich zum Turm hochgeschaut und gesehen, dass die Uhr richtig anzeigt, es läuft wieder“, meinte er noch sichtlich überrascht. Das Glockenspiel war allerdings nur ein Probelauf: „Bald werden in der Marktkirche auch wieder die Glocken läuten“, verspricht er.



Nun sind alle Bauarbeiten abgeschlossen. Die Kosten der Sanierung des Dachstuhls, der Raumschale sowie des liturgischen Ortes belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro. Gut ein Drittel davon muss die Kirchenstiftung selbst finanzieren. Zudem wurde die Empore saniert und eine neue Orgel angeschafft. Längst strahlen auch die Heiligenfiguren sowie die 14 Nothelfer in neuem Glanz. Nicht zuletzt das Deckenfresko, das eine historische Ortsdarstellung Dorfens des Malers Johann Mang von 1799 zeigt, wurde restauriert.



Letztendlich habe alles seine Stunde, zitiert Diakon Marcon aus dem Buch Kohelet: „Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen.“ Die Phase ohne Gottesdienste in der Innenstadt nimmt bald ihr Ende. Am 18. September wird der Altar nämlich feierlich von Weihbischof Bernhard Haßlberger eingeweiht: „Ab dann wird in St. Veit auch wieder regelmäßig die Heilige Messe zelebriert“, verkündet er. mhe