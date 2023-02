Kein Kinderspiel: Dorfener Mamas und Papas über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Von: Michaele Heske

Teilt sich das Familienmanagement mit seiner Frau: Der Dorfener Musiker Andreas Begert bringt morgens seine Tochter Helena mit dem Fahrrad in den Montessori-Kindergarten, mit dabei die kleine Emilia, 18 Monate alt. © Michaele Heske

Die Kita-Anmeldung läuft in Dorfen erstmals komplett online. Betreuungsplätze zu finden, ist für Familie wichtig - und oft gar nicht so leicht.

Dorfen – Gerade Mütter müssen oft zwischen Job, Wäschebergen und Kita jonglieren. Auch wenn sich die Väter immer mehr bei Haushalt und Erziehung einbringen, die Vereinbarkeit von Job und Familie ist nach wie vor kein Kinderspiel. Denn das Bild wandelt sich, mehr Frauen möchten trotz Kindern in die Arbeit gehen. „Mir geht es gar nicht um Karriere – sondern darum, wenigstens ein paar Stunden raus zu kommen“, sagt Manuela Berger (32) zum Start der Online-Anmeldung für Kita-Plätze.

Ihr Sohn Liam ist 18 Monate alt, sie hat viele Freundinnen, die Kinder im gleichen Alter haben, und denen es ähnlich gehe. „Eigentlich reden wir nur noch über die Kinder.“ Und: „Die ganze Situation macht einen irgendwie so abhängig.“

Einen Teilzeitjob zu bekommen, das war nicht schwer. Die gelernte Verlagskauffrau arbeitet jetzt im Supermarkt und ist damit zufrieden. Sie will sogar Stunden aufstocken. Auch für ihren Partner Felix sei das okay. „Hast du das denn nötig?“, werde Berger immer wieder von ihren Eltern und den Nachbarn gefragt. „Ja“, sagt sie dann. Es gehe ihr zwar nicht darum, das Familiensalär aufzustocken. „Das würden die anderen ja noch irgendwie verstehen“, sondern um Anerkennung. „Zuhause falle ich sofort in das Bild der typischen Hausfrau, ich bin froh, wenn ich auch draußen sein kann.“

Liam wird derzeit noch von einer Tagesmutter sowie der Schwiegermutter betreut, Berger sucht für ihren Buben jetzt eine andere Lösung, sie brauche mehr Flexibilität. „Ich glaube, dann wird die Vereinbarkeit von Job und Kind einfacher.“ Schließlich bietet die Stadt Dorfen insgesamt 750 Betreuungsplätze: 172 in Krippen, 40 im Hort, 538 im Kindergarten.

„In der Vergangenheit konnten wir die Eltern immer recht gut zufriedenstellen und auch meist einen Platz nach den individuellen Vorstellungen der Mütter und Väter anbieten. Von Früh- bis Spätdienst ist in unseren verschiedenen Einrichtungen alles dabei, es kann also auch für alle berufstätigen Eltern jede Zeit abgedeckt werden“, sagt Alexandra Schwarz, Abteilungsleiterin bei der Stadtverwaltung.

Eine gute Kinderbetreuung, auch für die Kleinsten, werde zudem immer wichtiger. „Wie in ganz Bayern haben die Krippenplätze auch in der Stadt Dorfen insgesamt zugenommen, da immer mehr Eltern bereits nach einem Jahr Elternzeit wieder in den Beruf starten“, erklärt Schwarz. Es sei wichtig, dass die meist berufstätigen Eltern wissen, dass ihre kleinsten Kinder wohl betreut werden. Wie viele Plätze heuer frei werden und neu vergeben werden können, stelle sich erst nach den Schulanmeldungen raus, so Schwarz.

Einige Eltern aus dem Bekanntenkreis von Manuela Berger haben sich auf die Warteliste des Montessori-Kinderhauses setzen lassen. „Wir rechnen uns aber wenig Chancen aus – leider.“ Im kommenden Kita-Jahr werden hier lediglich drei oder vier Plätze frei, sagt Einrichtungsleiterin Yvonne Fischer.

Andreas Begert hat für seine Tochter Helena (5) einen der begehrten Plätze in der Montessori-Kita auf dem Tonwerk-Areal bekommen. „Meine Frau und ich wechseln uns bei der Kinderbetreuung ab, am Nachmittag kommen meine Mutter oder die Schwiegermutter und passen auf die Helena und die knapp zweijährige Emilia auf.“ Beide sind selbstständig, er ist Komponist, Clara Begert hat ein Label für nachhaltige Baby- und Kindermode.

„Kinder und Beruf, das ist schon ein Spagat“, weiß Vater Begert, aber es sei wichtig, dass beide Elternteile ihrer Arbeit nachgehen können. „Wir müssen halt flexibel sein und arbeiten oft bis spät in die Nacht.“ Das Familienmodell der Begerts stoße aber immer noch auf Kritik: „Irgendwie meinen viele Leute, dass sich nur die Mutter um die Kinder kümmern kann.“

Er möchte die Zeit aber nicht missen, die er mit den Töchtern verbringt: „Wir teilen uns die Verantwortung für Erziehung und Haushalt – das ist zwar nicht immer leicht, aber gerade im Hinblick auf Partnerschaft und Gleichberechtigung um so wichtiger.“

Eine andere Dorfener Mutter, sie möchte ihren Namen allerdings nicht in der Zeitung lesen, hat eine ganz andere Intention, warum sie sich um einen Krippenplatz bemüht: „Ich möchte wieder mehr Quality-Zeit für mich.“ Das könne man freilich nicht laut sagen, so die 35-jährige Mutter eines Sohnes, der noch keine zwei Jahre alt ist: „Da wird man sofort als Rabenmutter abgestempelt.“

Freilich wolle sie ihr Kind nicht von morgens bis abends abgeben, beteuert sie: „Aber wieder ein paar Stunden am Tag für mich zu haben, in aller Ruhe den Haushalt machen und mit dem Hund spazieren gehen – das wäre einfach schön.“

Die Stadt Dorfen hat jetzt auf ein Online-Verfahren bei der Anmeldung für Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet umgestellt und offeriert damit den Eltern einen Überblick über das gesamte Kinderbetreuungsangebot. „Dieses System bietet eine bessere Übersicht“, freut sich Michaela Löffler, Leiterin des Kindergartens Pfiffikus. Zudem seien die Chancen, den Wunsch-Kindergartenplatz zu bekommen deutlich größer, meint die Erzieherin in der Einrichtung mit bis zu 100 Kindern im Alter zwischendrei und sechs Jahren

Online-Anmeldung

Eltern können bis zum 5. März den Betreuungsplatzbedarf für ihr Kind über das Online-Portal „Bürgerservice-Portal“ anmelden. Eine Anmeldung für einen Betreuungsplatz ist nur noch über dieses System möglich.