Dorfener Kläranlage wird um vier Millionen Euro teurer

Von: Timo Aichele

An ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen ist Dorfens Kläranlage. Sie wird grundlegend ertüchtigt. © Hermann Weingartner

Die Kostensteigerung beträgt 80 Prozent. Der Baubeginn ist frühestens im Frühjahr 2024 vorgesehen.

Dorfen – Die Stadt wächst, also muss auch die Dorfener Kläranlage größer werden. Die Planung für die Erweiterung läuft, und die Kosten steigen. Mittlerweile stehen Kosten von 13,37 Millionen Euro inklusive Mehrwertsteuer im Raum, wie Planer Kostas Athanasiadis dem Bau- und Verkehrsausschuss vorrechnete.

Der Kostensprung ist gewaltig. Laut Athanasiadis geht es um ein Plus von fast 4,2 Millionen Euro, das entspreche einer Erhöhung um 80 Prozent. In der Vorplanung waren noch 5,2 Millionen Euro gestanden, allerdings ohne Steuer und ohne Baunebenkosten.

Der Ingenieur nannte die Gründe für die Teuerung. So habe sich der Planungsumfang vergrößert. Außerdem habe am Anfang der Überlegungen noch kein Bodengutachten vorgelegen. Dieses offenbare nun schwierige Verhältnisse im Untergrund, was eine aufwendige Fundamentierung notwendig mache. Während der Bauphase ergäben sich daraus auch hohe Kosten für die Wasserhaltung. „Und wir haben eine allgemeine Kostensteigerung von 20 bis 30 Prozent im Vergleich zu vor drei bis vier Jahren“, erklärte der Planer.

„Welches Finanzierungsmodell hat die Stadt im Auge?“, wollte Andreas Hartl (GAL) wissen. Welche Gebühren dafür in welchem Maße erhöht werden, werde in einem späteren Schritt entschieden, antwortete Bürgermeister Heinz Grundner (CSU).

Die bisherige Anlage ist so ausgelegt, dass sie rechnerisch das Abwasser von 15 000 Einwohnern reinigen kann. Künftig sollen es 25 000 Einwohnergleichwerte (EW) sein. Davon würden auf die Gemeinde Dorfen 19 300, Wasentegernbach 2000 und das Gewerbe 3700 EW entfallen, so Athanasiadis. Die Kapazität beträgt fast 1,6 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser im Jahr.

„Die Anträge liegen beim Landratsamt“, berichtete der Ingenieur. Die Zeitpläne variieren, je nachdem, ob die Stadt mit oder ohne VGV-Verfahren, also dem Prozedere für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, vorgehen wolle, so Athanasiadis. Grundsätzlich könne die Ausführungsplanung im Herbst 2023 fertig sein und im Frühjahr 2024 mit dem Bau begonnen werden. Mit einem VGV-Verfahren werde sich alles um ein halbes Jahr verschieben. Darüber beriet der Ausschuss schließlich in nichtöffentlicher Sitzung.

Nach einer Reinigungsstufe für Mikroplastik erkundigte sich Hartl. „Das haben wir ja viel im Abwasser, weil die Straßenentwässerung in die Kanalisation läuft“, erklärte er. Hier gebe es weder eine gesetzliche Regelungen noch eine eindeutige Definition für Mikroplastik, antwortete der Fachmann. Entsprechend könne man auch nichts vorsehen. „Die Anlage ist so geplant, dass sie dem Stand der Technik entspricht“, sagte auch Grundner.