Endlich wieder Kleidertausch im Jakobmayer

Von: Michaele Heske

Teilen

Spaß beim Stöbern hatten Sabrina Sonnleitner (l.) und Katrin Liebscher mit ihrem vier Monate alten Baby. © Michaele Heske

Nachhaltigkeit und Retro-Mode: Die erste Kleidertausch-Party nach der Pandemie war im Jakobmayer-Saal bestens besucht.

Dorfen – Jacke wie Hose, aber Hauptsache aus zweiter Hand – bei der Kleidertausch-Party am Dienstagabend fanden die zahlreichen Besucher im Jakobmayer-Saal nicht nur neue Klamotten, sondern hatten beim Stöbern enormen Spaß. Tütenweise schleppten die Leute ihr gebrauchtes Gwand an, verteilten es auf den Tischen. Während der Pandemie musste die beliebte Dorfener Tauschbörse der Agenda-21 ausfallen, und so hatte sich ein reichhaltiges Angebot zum Weitergeben in den Schränken angestaut.

Schuhe, Accessoires und Schals, Taschen oder Sonnenbrillen stapelten sich im Foyer neben gut erhaltener Damenmode. „Seit zwei Jahren warte ich drauf“, meinte Gabriela Grundner, die gemeinsam mit ihrer Tochter Lejla Grundner nach Blusen suchte. „Wir tauschen uns heute durch – und jeder gewinnt dabei“, sagte die Dorfenerin. Es werde ohnehin viel zu viel Kleidung unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert, monierte sie.

Tauschgeschäfte gab es schon immer, meinte Andreas Rossin, der aus Vilsbiburg anreiste und sich hier mit Freunden aus Schwindegg und Dorfen traf. „Es muss nicht immer was Neues sein“, so Rossin. Insgeheim hoffte er auf ein Schnäppchen: „Ich suche ein Retro-Teil, was ganz Besonderes – ein T-Shirt aus den 80ern oder so.“ Deshalb gehe er gerne auf Trödelmärkte.

Für Rainer Neubürger war vor allem der ökologische Gedanke dahinter wichtig. „Used ist in“, warb der Schwindegger, der es schade fand, dass sich noch viel zu wenige Männer dem Secondhand-Trend angeschlossen haben. „Weit über 90 Prozent der gebrauchten Kleider auf den Tischen und an den Ständern sind für Frauen.“

In der Tat – nur wenige Tische auf der Empore im Jakobmayer waren den Männern vorbehalten. „Dafür ist die Qualität gut“, sagte Klaus Klein aus Dorfen. Sein Wunsch: Je mehr mitmachen, desto besser für die Umwelt: „Die Wegwerfgesellschaft hat sich überholt.“ Zudem schone man beim Secondhand-Tausch auch den Geldbeutel, erklärte Sabrina Sonnleitner aus Schwindkirchen. Gerade, wenn man noch jung sei, Kinder habe und dennoch nicht auf Mode verzichten wolle, sei eine Tausch-Party eine supergünstige Angelegenheit. Und ihre Dorfener Freundin Katrin Liebscher ergänzte: „Die Atmosphäre ist toll, das Stöbern in den Klamotten macht einfach Spaß.“