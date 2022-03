Klimaschutz in Kriegszeiten: Nur 100 Teilnehmer bei Fridays for Future in Dorfen

Von: Michaele Heske

„Wir sind hier, wir sind laut“: Mit diesem Ruf zogen rund 100 Demonstranten über die Isenbrücke. Energiewende erst recht wichtig © Michaele Heske

Weniger Zulauf bei der Klima-Demo in Dorfen. Die Veranstalter wehren sich gegen Kritik.

Dorfen – Lediglich hundert Demonstranten nahmen am Freitag beim Klimaprotest in Dorfen teil. Lange hatten sich die Veranstalter überlegt, ob sie diesen fünften Fridays-for-Future-Zug organisieren sollten. Schließlich steht derzeit der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt. Dennoch: „Es gibt, nichts Wichtigeres als die Klimakrise“, sagte Moderatorin Rita Rott. Auch wenn normalerweise bei den Demos laut skandiert werde, so bat die Dorfenerin um Ruhe: „Lasst uns eine Schweigeminute für den Frieden einlegen.“

In der Dorfen-Gruppe auf Facebook stieß die Ankündigung dieser Klimademo ohnehin auf großen Widerstand. „Jetzt geht das schon wieder los, muss das sein?“, lauteten viele Kommentare. Doch Rott erklärte den Teilnehmern vor dem Dorfener Rathaus: „Klimaschutz und Frieden kann man nur gemeinsam erreichen.“ Und sie ergänzte: „Egal, ob Euro, Dollar oder Rubel – auch wir hier in Dorfen müssen diesen Krieg finanzieren. Jetzt merken die Menschen, wie abhängig sie von fossilen Energieträgern sind.“

Ein zweiter Kritikpunkt auf Facebook: „Der Klimawandel ist ja nicht so schlimm – wir sehen und spüren ja nichts.“ Hier hält Manfred Groh dagegen. Schon lange fordert der promovierte Physiker und Wissenschaftler den Switch auf andere Energieträger, etwa Solarenergie und Windkraft. „Wie lange wollen wir noch von Putin oder anderen Verbrechern Gas und Öl beziehen?“, fragte der Dorfener.

Bei der Energiewende müsse nun endlich Gas gegeben werden, so Rott. „Uns läuft die Zeit davon.“ Vier Tage nach dem Einmarsch Putins in die Ukraine warnte der Weltklimarat vor den Folgen der Erderwärmung – „aber dieser Bericht ging in den Kriegswirren unter“, so Groh. Der Physiker sprach von Kipp-Punkten und verwies darauf, dass im Norden die Permafrostböden auftauen.

Rott hatte die Hoffnung, dass die Politiker und die Menschen endlich umdenken: „Wir schauen nicht deutlich hin.“ Dabei seien die Zeichen mehr als deutlich, meine er. „Es reicht nicht, wenn Politiker immer nur neue Zielvorgaben in weiter Ferne setzen, es muss zielorientierter und nachhaltiger gehandelt werden.“

Die letzten Monate mit den immensen Hochwasserschäden, unkontrollierbaren Waldbränden und starken Hurrikans hätten gezeigt, so der Experte, dass der Klimawandel „uns alle und unsere Zukunft“ bedrohe. Und er erinnerte an den Seebach, der vor einem halben Jahr die Siedlung in Oberdorfen überflutet hatte.

„Der Klimawandel ist mehr als Fakt“, erläuterte auch Florian Kaiser, Referent beim Bund Naturschutz in Bayern und Referent für politische Kommunikation. Tatsache sei, dass der aktive Klimaschutz auf globaler, nationaler und kommunaler Ebene derzeit stocke, so der Naturschützer. „Die junge Generation hat recht, dass es bei weitem nicht ausreicht, nur Ziele für 2050 festzulegen. Es geht um konkrete Schritte.“

Ein kleiner Bub bei der Demo hielt ein Schild hoch: „Ich bin sechs Jahre alt und muss schon demonstrieren, weil ihr es verbockt habt.“ Ein anderes Plakat, erregte in der Dorfen-Gruppe großen Unmut: „Für engagierte Klimapolitik – ältere Männer sind nicht die Zukunft.“ Das sei keine Respektlosigkeit, so Moderatorin Rott. Denn gerade ältere Männer in der Politik hätten den Klimaschutz verschleppt oder verhindert: „In dem Alter ist es ihnen auch egal.“