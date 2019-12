Kommentar: Damit Klimaschutz-Debatten nicht zur Spaßbremse werden

Gerade bei umstrittenen Themen sind Kompromisse nötig. Und auch möglich, wenn man vernünftig miteinander spricht.

Bitte nicht auch noch der Klimaschutz. Nach dem seit Jahren unerbittlich geführten Flüchtlingsstreit spaltet nun auch dieses Thema immer mehr. Es gibt keinen Grund, den Namen Greta mit größtmöglicher Verachtung auszusprechen. Und auch keine Veranlassung, jeden ehrlichen Bauern mit Umweltfrevlern in einen Topf zu schmeißen. Wir sollten die Chance ergreifen, diese gesellschaftliche Aufgabe ohne Hass zu diskutieren – und zumindest ein bisschen zur Lösung beizutragen.

Viele Beispiele in nächster Nähe zeigen, dass Umweltgedanken zu echten Spaßbringern werden können. Man kann Silvester mit ein paar Raketen weniger feiern. Die großen Laser- und Drohnen-Shows wie im Tonwerk Dorfen oder in der Innenstadt von Erding machen es vor.

Man kann eine Eiszeit in Erding veranstalten, ohne dass Kältemaschinen Unmengen an Energie fressen –nämlich mit einer Kunststoffbahn, die sicher auch nicht 100 Prozent öko, aber doch der bessere Kompromiss ist.

Man kann mit Schülern Bienen züchten, imkern und Blühwiesen anlegen – einige Schulen sind da echte Umweltbotschafter.

Bei dem Thema ist aber noch viel Luft nach oben: Man könnte als Kommune – wie von der Dorfener SPD schon initiiert – in Kooperation mit dem Gewerbeverband echte Lösungen für plastikfreies Einkaufen in der Innenstadt voranbringen. Das wäre endlich etwas, mit dem man Aldi, H&M und Co. etwas entgegensetzen könnte. Viele Kunden würden das zu schätzen wissen. Es wird spannend, ob die Dorfener Initiative hier wirklich etwas reißt.

Man könnte zum Beispiel auch als Gastronom (zumindest als Alternative) ein paar Leckerbissen ohne Fleisch aufs Weihnachtsmenü setzen – leider habe ich in der großen Familie mit einigen Vegetariern wieder einmal das Gegenteil erlebt.

All diese Beispiele zeigen: Mit Verbotskultur oder Spaßverzicht hat das alles nichts zu tun. Höchstens mit ein paar bewusst getroffenen Entscheidungen. Und über die muss man einfach diskutieren dürfen, ohne dass sofort wieder die Stimmung kippt. Denn dann hat die Gaudi beim Klimaschutz wirklich a Loch.

Und am Ende könnten wir uns mit der neu geübten Debattenkultur an andere, noch schwierigere Themen wagen. Das ist mein Vorsatz für 2020.