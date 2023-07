Das Wetter spielt verrückt: Wer zahlt die Rechnung?

(BE)MERKENSWERTES DER WOCHE

Von Timo Aichele schließen

Durch Extremwetter entstehen schon jetzt immense Schäden. Bei der Debatte um die Kosten von Klimaschutz wird das zu wenig bedacht. Kommentar.

Dorfen - Tropische Hitze, dann ein nächtlicher Sturm, der die S-Bahn im Großraum München lahmlegt. Der nächste Tag fühlt sich an wie nach dem berühmten reinigenden Gewitter, frisch und kühler. Dann auf einmal rund um Taufkirchen ein Hagel, den man eher im November als Mitte Juli erwartet. Schon wieder also eine Abfolge von Extremwetter-Ereignissen. Und schon wieder die Frage: Ist das noch Wetter, oder ist es schon Klima?

Man findet fast schon in jedem Sommer der vergangenen Jahre ein Extremereignis in der Region, das früher über ein Jahrzehnt hinweg mit den Worten „Weißt du noch ...“ erzählt worden wäre. Mit am gravierendsten war hier die Überschwemmung der Siedlung am Seebach am 30. August 2021. Ein paar Bäche und Gräben, die derart anschwellen, dass 30 Häuser evakuiert werden müssen? Das hätte vor einiger Zeit noch niemand für möglich gehalten.

Die berüchtigten Einschläge kommen also näher. Das macht überdeutlich: Die Debatten um Klima- und Naturschutz, Energie-, Wärme- und Verkehrswende sind alles andere als theoretisch.

Allein der Hagel von Donnerstagnachmittag wird in der betroffenen Gegend hunderttausende Euro an Schäden verursacht haben. Die Versicherung zahlt ja, wird mancher meinen. Aber egal, wer es im Einzelfall zahlt – die Rechnung für die ganze Gesellschaft türmt sich astronomisch hoch auf. Wohlgemerkt die Rechnung, die die Natur dem Menschen stellt.

In den politischen Diskussionen geht es in der Regel aber um andere Kalkulationen: etwa die Kosten des als „Heizhammer“ deklarierten Gebäudeenergiegesetzes. Die gleiche Debatte wird nun bald auch um das Renaturierungsgesetz toben, das das EU-Parlament am Donnerstag verabschiedet hat.

Dabei gerät immer wieder aus dem Blick, um was es bei diesen Initiativen geht: um den Schutz der Lebensgrundlagen. Ohne finanzielle Belastungen wird das nicht zu haben sein. Und ja, die Lasten müssen möglichst sinnvoll und gerecht verteilt werden, aber Zukunftssicherung zum Nulltarif erwartet in anderen Bereichen ja auch niemand. Nur den Klimaschutz sollen bitteschön immer die jeweils anderen finanzieren.