Kommentar: Irrlichtern rund um ein leuchtendes Beispiel

Von: Timo Aichele

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Die Dorfener Energiespar-Debatte offenbart den deutschen Bürokratismus und das eine oder andere Scheinargument. Kommentar.

Dorfen - Juristischen Irrsinn gibt es überall. Man nehme nur den US-amerikanischen Waffenwahn, der durch einen Uralt-Erlass konstitutionell abgesichert ist: den zweiten Verfassungszusatz von 1791.

Nicht ganz so prähistorisch und dramatisch ist die Grundlage der Straßenlaternen-Debatte, die am Mittwoch in bekannter Dorfener Stadtrats-Akribie durch- und durchdiskutiert wurde. Stirnrunzeln ist dennoch angebracht. Denn eine gute Idee wäre fast am Bürokratismus gescheitert. Jede ausgeschaltete Leuchte muss nun mit dem „Laternenring“ versehen werden, laut Wikipedia seit 1937 Bestandteil der Straßenverkehrs-Ordnung.

Der Laternenring ist scheinbar eine fulminant wichtige Kennzeichnung: Autos dürfen im Lichtkreis (?) solcher dunkler (!) und deswegen beringter Laternen innerorts nicht ohne Eigenbeleuchtung parken. Dass die Beringung der Laternenmasten auch noch rund 20 000 Euro kosten wird, lässt ja fast jede Glühbirne vor Verzweiflung durchbrennen.

Zum Glück hat sich die Ausschussmehrheit davon nicht beirren lassen. Denn Martin Heilmeier hat mit seinem Energiespar-Vorstoß genauso recht wie mit seiner Einschätzung der Sicherheitsrelevanz. Denn durch weniger Straßenlicht wird das beschauliche Dorfen definitiv nicht zur hochkriminellen No-Go-Area. Die Stromeinsparung wiegt den Komfortverlust mehr als auf.

Bei der Weihnachtsbeleuchtung ist die Rechnung nicht so eindeutig. Mit etwas weniger LED-Funkeln ist tatsächlich nicht viel Strom gespart. Dr. Rudolfs Warnung vor Advents-Depression durch Schummerlicht wirkt dennoch eher wie ein medizinisch verbrämtes Scheinargument. Eine Reduktion auch hier wäre ein weiteres starkes Signal gewesen. Viel Mut hätte es dafür nicht mehr gebraucht. Mit dem Ausschalten der Straßenlaternen gibt Dorfen schon ein leuchtendes Beispiel.