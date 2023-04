Kommentar: Nicht gerade eine Imagekampagne für den Beamtenstand

(BE)MERKENSWERTES DER WOCHE

Dorfen - Bemerkenswert war diese Woche mit Sicherheit das Gerichtsverfahren um den früheren Geschäftsleiter des Dorfener Rathauses. Sein jahrelanges Prozessieren gegen den früheren Arbeitgeber ist garantiert keine Imagekampagne für den Beamtenstand. Viele Gemeindeverwaltungen sind überlastet, die Mitarbeiter oft mehr als fleißig. Für sie dürfte dieses Spektakel besonders traurig sein.

Das Verwaltungsgericht hat darüber zu befinden, ob der Beamte 2020 aufgrund einer amtsärztlichen Begutachtung zu Recht in den Ruhestand versetzt wurde. Aber schon seit 2014 war der Geschäftsleiter kaum noch in Dorfen gesehen worden. Das Urteil wird bald erwartet, also im Jahr 2023. Man kann gar nicht anders, als zu rechnen anzufangen, was das alles an Steuergeldern kostet.

***

Beachtlich sind derzeit auch Wahlkampfreden der CSU-Kandidaten. Mit dem Satz „Aus Berlin kommt nix Guads“ ist Rudolf Waxenberger ganz auf der Söder-Linie. Sicher gibt es viel zu kritisieren. Aber es ist schon die Frage, ob die Erzählung „Alle sind gegen Bayern und die CSU“ außerhalb der eingefleischten Gefolgschaft zieht.

Vor allem die CSU hat ja Jahrzehnte lang die überfällige Wahlrechtsreform blockiert. Oder die Nord-Süd-Stromtrassen – hier hat die Staatsregierung zu gerne beim Scheitern zugesehen. Jetzt darüber zu jammern, dass Bayern von neuen Entscheidungen angeblich benachteiligt wird, ist da nicht einmal die halbe Wahrheit. Auf Wechselwähler wirkt das nicht besonders anziehend.

Zurecht fordert also Max Gotz mehr Ehrlichkeit sowie echte Gegenentwürfe anstatt reinen Oppositions-Gepolters. Mit derart differenzierten Worten ist dieser CSU-Kandidat aber relativ alleine.