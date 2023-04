Kommentar: Realitätstest für Leben in der Innenstadt

Von: Timo Aichele

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Der neue Edeka am Unteren Markt wird ein großer Gewinn für Dorfen - wenn die Kunden kommen. Kommentar.

Ein Edeka in der Innenstadt – das ist eine gute Nachricht für Dorfen. Doch diese für Juli angekündigte Eröffnung hat eine Vorgeschichte mit traurigen Seiten. Der Edeka wird bei Eisen Ziegler einziehen, einem der ältesten familiengeführten Läden Dorfens. Die Tradition des Fachgeschäfts für Werkzeug und Eisenwaren reicht bis 1860 zurück, jetzt geben die Inhaber den Standort auf. Zu viel Arbeit, zu wenige Kunden.

Der größte Umsatzkiller wird wohl die Konkurrenz durch den Hagebaumarkt gewesen sein. Doch auch Kunden, die sich beim Experten am Unteren Markt beraten lassen und dann doch im Internet Schnäppchen schlagen, sind Gift fürs Geschäft. Dazu kommt noch die Verkehrssituation in der Stadt.

Das Beispiel unterstreicht die Bedeutung des städtischen Einzelhandelskonzepts. Politik und Verwaltung müssen versuchen, steuernd einzugreifen, um das Beste für Dorfen herauszuholen. Zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten – die unternehmerische Freiheit der Einzelhändler und Verpächter steckt diesen Rahmen ab.

Für den traditionsreichen Eisenwarenhandel hat das Konzept allerdings nichts gebracht. Die Ansiedlung des Baumarkts nahe der Autobahn entspricht absolut der „Sortimentsliste“. Doch zum Werkzeug kaufen fahren die Hand- und Heimwerker heutzutage einfach auch nicht mehr in eine Innenstadt. An dieser Stelle entspricht das Konzept also der Realität.

Von allen Seiten gewünscht – und natürlich auch vom Einzelhandelskonzept gedeckt – ist dagegen eine Ansiedlung wie der angekündigte Edeka. Der Realitätstest wird zeigen, ob der viel beschworene Supermarkt im Ortskern mehr ist als Wunschdenken.

Denn die Lebensmittelkunden sind heute eine riesige Auswahl, Sonderangebote und einen großen Parkplatz vor der Tür gewohnt. Der künftige City-Supermarkt wird auf begrenztem Raum all das nur begrenzt bieten können. Mit Mittags- und Brotzeitangeboten könnte der neue Edeka aber seinen Standortvorteil voll ausspielen. Viele Menschen arbeiten in der Innenstadt.

Die Diskussion übers Einzelhandelskonzept läuft ja gerade vor allem wegen der Pläne, einen Rewe neben dem Hagebaumarkt anzusiedeln. Dieser Supermarkt nahe der A 94 wird aber nicht zum Sterben der Innenstadt beitragen. Die Geschäfte sprechen unterschiedliche Kundensegmente an.

Und am Ende wird es gerade auf die Kunden ankommen. Wer die Wahl hat und die Innenstadt stützen will, sollte häufiger zu Fuß oder mit dem Rad den neuen Edeka ansteuern – auch wenn man so vielleicht eine andere als die gewohnte Marke oder mal einen Euro teurer einkauft. Leben in der Innenstadt ist halt auch eine Gemeinschaftsaufgabe.

