Kommentar: Unnötige Szenen für „Faust in Dorfen“

Von: Timo Aichele

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Die Security-Attacke auf einen Mann am Rand einer „Faust“-Aufführung war erschreckend und zurecht Stadtgespräch. Die Debatte war quälend lang und nicht immer fair. Kommentar.

Dorfen - Es läuft gut für „Faust in Dorfen“. Die Kritiken sind gut, die Aufführungen sind so gut wie ausverkauft. Schlechte Nachrichten wurden dennoch produziert. Zwei Security-Kräfte haben am Abend der zweiten „Faust“-Aufführung einen Passanten brutal attackiert.

Zumindest körperlich hatte sich der Radfahrer nicht aggressiv verhalten. Ein absolut unprofessionelles und unentschuldbares Verhalten der Sicherheitsdienstler, die ja im Problemfall deeskalieren und nicht selbst zu Schlägern werden sollen.

An diesem Fall ist manches bemerkenswert. Der Dorfener wurde verletzt, er ist unbestreitbar das Opfer. Mitglieder des „Faust“-Produktionsteams berichten aber, dass sie schon seit Wochen unflätig beschimpft worden seien. Der Sicherheitsdienst hat diese Provokationen nicht unterbunden und ist am Ende sogar gewalttätig geworden – ein Versagen auf ganzer Linie.

Zudem verhielt sich das Opfer am Abend der Attacke merkwürdig. Eingesetzten Streifenbeamten erzählte er offenbar nichts von der Security-Attacke, so stellt es der Inspektionsleiter dar. Also ging die Polizei von einem Sturz des alkoholisierten Mannes aus.

Die Wahrheit wurde aber in einem Handy-Video dokumentiert – und kam nur scheibchenweise ans Licht. Diejenigen, die gefilmt haben, wollten der Polizei ebenfalls nicht direkt die Wahrheit sagen. Anstatt eine Aussage zu machen, streuten die Zeugen das Video bei Presse, Freunden und am Ende auch auf Facebook.

Das Ergebnis war ein quälend langer Prozess, in dem über eine Woche lang die Gerüchteküche kochte. Dabei wurden in der „Dorfen“-Gruppe auf Facebook wieder einmal die alten Ressentiments gegenüber „Faust“ hochgespült.

Dieses individuelle Versagen der Security hätte auch bei jeder Zelt-Disco passieren können. Dass es ausgerechnet bei „Faust“ dazu gekommen ist, fügt den Querelen und Debatten, die in Teilen auch zurecht über die Festspiele geführt wurden, ein unnötiges unangenehmes Kapitel hinzu.