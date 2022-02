Dringende Impfung für die Dorfener Demokratie: Der Stadtrat muss wieder tagen (Kommentar)

Von: Timo Aichele

Mit dem Pandemieausschuss sollten in Dorfen Infektionsschutz und Gremienarbeit in Einklang gebracht werden. Jetzt sollte der Stadtrat wieder übernehmen. (Kommentar)

Der Dorfener Pandemie-Ausschuss steht kurz vor der Ablösung. Und das ist gut so. Der Dorfener Stadtrat muss dies am Mittwoch erst beschließen, doch alles deutet darauf hin. Es gibt genügend Unzufriedene im Gremium, die dieses Konstrukt unter den aktuellen Bedingungen für überzogen halten. Die Wiedereinsetzung des Regelbetriebs mit Sitzungen des kompletten Stadtrates sind eine dringende Impfung für die Dorfener Demokratie.

Es war absolut nachvollziehbar, dass sich Dorfen dieses Instrument für einigermaßen infektionssichere Gremienarbeit in den Werkzeugkasten gelegt hat. Die Wahlperiode begann im Mai 2020, als Bayern wieder aus dem ersten Corona-Lockdown erwachte. Anfang 2021 wurde in Dorfen eine Inzidenz von 150 als Kriterium zur Einsetzung des Ausschusses festgelegt. Damals rollte die zweite Corona-Welle durchs Land, und es herrschte wieder Lockdown.

Heute sind wir in der fünften Welle und mit Omikron konfrontiert, das nicht so bedrohlich zu sein scheint wie kurz zuvor Delta. Inzidenzen werden mittlerweile in Tausenden bemessen. Viele sind geimpft und geboostert (immer noch nicht genug). Das Tragen von FFP2-Masken ist zur lästigen Gewohnheit geworden. Am Tagungsort fauchen Luftreiniger. Die Stühle stehen weit auseinander, und es herrscht die 3G-Plus-Regel.

In dieser Situation überwiegen die Argumente für den Regelbetrieb bei weitem. Es ist erstens wichtig, dass alle 24 gewählten Volksvertreter mitdiskutieren können. Zweitens ist der Aufgabenstau viel zu groß für Gremienarbeit auf Sparflamme.

Hochwasserschutz, Innenstadtentwicklung, der Dorfener Verkehrsinfarkt, das neue Stadtviertel im Meindl-Areal, Sportflächen, A94-Lärm, Bahnausbau, B15-Baustellenumleitung, Staatsstraße 2086, Schulwegsicherheit – die Liste wird immer länger. Sicher muss auch das Dorfener Rathaus teilweise warten, bis bürokratische Hindernisse auf anderen Ebenen fallen. Dann muss der Stadtrat aber schlagkräftig sein.

