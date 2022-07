Sturzfluten-Risikomanagement - einst wegweisend, jetzt aber überfällig

Von: Timo Aichele

Überschwemmungsgefahr geht in Zeiten des Klimawandels bei weitem nicht nur von großen Flüssen aus. Es ist also höchste Zeit für das Dorfener Sturzfluten-Risikomanagement. Kommentar.

Dorfen - 2018 konnte der Beschluss des Starkregenkonzepts noch als wegweisende und vorausschauende Politik durchgehen. Mittlerweile zeigt der Klimawandel auch in unseren Breiten sein hässliches Gesicht – so viele kleine bis große Hochwasserkatastrophen sind geschehen.

Es ist geradezu tragisch, dass die Starkregensimulationen nun bestätigen, was zum Beispiel die Bewohner der Siedlung am Seebach 2021 am eigenen Leib erfahren mussten. Mit diesem Erfahrungshorizont wirkt die Studie überfällig – und gerade in Dorfen war die Ungeduld ja immer weiter gestiegen.

Wie groß der Nachholbedarf ist, lässt sich daran ablesen, dass sogar das Wasserwirtschaftsamt bei der Stadt Dorfen um die Übermittlung der neuen Erkenntnisse gebeten habe, wie in der Sitzung zu hören war. Für Prognosen zu Sturzfluten durch Starkregen gab es keine Datengrundlage. Hochwasserlinien, an denen sich die Kommunen bei ihrer Bauleitplanung orientieren können, liefert die Fachbehörde nur bis zu mittelgroßen Gewässern 2. Ordnung. Dabei hat sich mittlerweile immer öfter das Gewirr aus Bächen, Gräben, Mulden und mehr oder weniger schlecht versickernden Flächen als der Überflutungs-Hotspots herausgestellt.

Das Konzept zum Sturzfluten-Risikomanagement ist hoffentlich als Instrument zur Gefahrenprävention so mächtig, wie es wirken soll. Die Maßnahmen werden teuer, die Grundstücksverhandlungen mühsam. Doch alle Anstrengungen sind es wert.

Dorfen und die wenigen weiteren Vorreiter sollten den anderen Kommunen ein leuchtendes Beispiel sein. Die Menschen werden es ihren Bürgermeistern danken.