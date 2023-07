Kolumne zum Wohnen im Alter: Herausforderung für die Gesellschaft und für jeden einzelnen

Von: Timo Aichele

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Das Alter bringt schwere Entscheidungen mit sich - für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Es ist eine Herausforderung für die Gesellschaft und für jeden einzelnen. Kommentar.

Dorfen - Eine neue Tagespflege vom BRK in Taufkirchen, im gleichen Haus Betreutes Wohnen mit der Caritas. Beides soll Mitte 2024 starten. Noch früher dran ist die geplante Tagespflege des Pflegedienstes Penzkofer in Dorfen. Angepeilter Beginn: diesen Oktober. Und hoffentlich kommen noch viele solcher Einrichtungen.

Diese Projekte dokumentieren den gewaltigen Bedarf an Pflege und Unterstützung für Senioren – und lenkt damit den Blick auf ein Thema, mit dem jede und jeder einmal konfrontiert sein wird. Von Fachkräftemangel bis Finanzierungslücken sind die Herausforderungen für die Gesellschaft gewaltig. Aber auch die Herausforderungen für jeden einzelnen sind es.

Wer einigermaßen gesund und glücklich älter wird, hat im Idealfall noch Zeit und Kraft für Entscheidungen. Testament, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht – diesen Themenfeldern muss sich jeder stellen, eigentlich nicht erst als Senior, aber spätestens dann. Sonst bleiben für die Nachkommen bei schwerer Erkrankung oder gar Versterben des geliebten Angehörigen zu viele Fragen offen. Zu viel Konfliktpotenzial bleibt bestehen, das in der Familie gärt.

Oder auch das Wohnen im Alter. Natürlich haben viele Menschen nicht die finanziellen Ressourcen, einfach so in ein maßgeschneidertes Seniorendomizil zu ziehen. Doch gerade auf dem Land könnten sich manche auch verkleinern, Haus und Garten sind schließlich nicht nur Freude, sondern auch Last. Das könnte Spielraum schaffen für einen Umzug in eine Wohnung ohne gefährliche Treppen, mit Türen, die groß genug für Rollatoren sind, vielleicht mit Nachbarn in ähnlicher Lebenssituation.

Solche Entscheidungen sind hart und man schiebt sie gerne zur Seite. Doch es kann sehr zufrieden machen, auch diese Etappe des Lebens selbstbestimmt zu gestalten. Zu schnell findet man sich sonst in einer Situation, in der andere über einen bestimmen, wenn es eigentlich noch gar nicht nötig wäre.

Solche Denkanstöße bekommen Angehörige, die sich um ihre älteren Liebsten kümmern, nicht selten auf die harte Tour. Der Liebesdienst zwischen den Generationen ist oft kein Zuckerschlecken. Die Aufgabe dieser mittleren Generation ist es, sich noch 20 oder 30 Jahre später daran zu erinnern. Dann hat man für den eigenen Herbst des Lebens unbequeme Fragen zu klären –zum Wohl der Nachkommen und der eigenen Würde.