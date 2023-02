In einem Jahr liegt das Konzept für Dorfener Sportstätten vor

Von: Timo Aichele

Teilen

Bald saniert: die Laufbahn am Dorfener Schulzentrum. Aber auch mit neuem Belag ist die Bahn nur 333 Meter lang und damit zu kurz für Leichtathletik-Wettbewerbe. © Weingartner

Ein Fachbüro hat mit der Arbeit am integrierten Sportentwicklungskonzept für Dorfen begonnen. Die Beteiligung der Bürger ist ein wichtiges Element.

Dorfen – Die Zukunft der Sportstätten ist ein viel diskutiertes Problem in Dorfen. Eine Zeit lang schien die Schaffung eines großen Sportzentrums etwas außerhalb, in Rutzmoos im Südwesten, die Lösung zu sein. Doch das Projekt liegt auf Eis. Die Lage im Landschaftsschutzgebiet ist juristisch fraglich. Die Stadt setzt nun auf ein integriertes Sportentwicklungskonzept. Das beauftragte Büro wird dafür nun etwa ein Jahr brauchen. „Es könnte sein, dass wir im Januar/Februar Endergebnisse vorstellen können“, sagte Dr. Stefan Eckl vom Institut für Kooperative Sportplanung (ikps) im Stadtrat.

„Das ist – passend zum Thema – ein sportlicher Zeitplan“, kommentierte das Bürgermeister Heinz Grundner (CSU).

Die Wunschliste ist lang. Quer durch alle Sportarten fehlen die Entwicklungsmöglichkeiten. Die TSV-Fußballer sind mit massiven Beschwerden aus der Nachbarschaft konfrontiert. Am Freibad gibt es ähnliche Probleme, ein Sanierungsfall ist das Becken ohnehin. Wo und in welcher Dimension künftig Sportstätten betrieben werden, sei deswegen noch lange nicht klar, machte Eckl deutlich.

„Natürlich werden wir zwischen Wunsch und Bedarf unterscheiden. Da setze ich mich auch gerne in die Nesseln“, erklärte der Sportwissenschaftler, dessen Institut „Projekte von Schleswig-Holstein bis Bayern“ abwickle. In Dorfen geschieht das in Zusammenarbeit mit Stadtplanerin Martina Schneider, die die Entwicklung der Isenstadt bereits begleitet.

„Wir schauen uns die ganze Spannbreite von Sport und Bewegung an“, kündigte Eckl an. Die Sportvereine erhalten demnächst Fragebögen. Darin werden viele Daten erfasst – von der Zahl der Übungsgruppen über Trainingszeiten bis hin zur Zukunftsperspektive der Vereinsentwicklung. Zusätzlich sollen auch Schulen, Kitas, die Bevölkerung und Sporttreibende ohne Organisation einbezogen werden. Michael Oberhofer (CSU) forderte Eckl auf, die großen Vereine direkt anzusprechen: „Der beste Fragebogen ist das Gespräch.“

Die Bedarfsanalyse laufe bereits und werde wohl bis Mitte April abgeschlossen sein, erste Zwischenergebnisse könnten noch vor der Sommerpause präsentiert werden, schilderte Eckl den Ablauf. Danach starte der Beteiligungsprozess mit einer Planungsgruppe. Darin werden unter anderem die Vereine, der BLSV, Bürgermeister, Verwaltung, Stadtratsfraktionen und Kindereinrichtungen vertreten sein.

Auch interessierte Bürger sollen mitreden dürfen. Zunächst startet das Institut eine Befragung in einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung. Die Daten werde man zufallsmäßig aus dem Einwohnermeldeamt anfordern, erläuterte der Sportwissenschaftlicher. „Das Ziel sind mindestens 500 bis 600 Antworten.“ Bei einer Online-Befragung können sich dabei Personen ab zehn Jahren äußern, wie sehr sie sportlich aktiv sind, welche Sportstätten sie nutzen – und auch, ob sie in einem Arbeitskreis am Sportkonzept mitarbeiten wollen. Mit dieser Art der Auswahl habe man gute Erfahrung gemacht, berichtete der Planer.

„Uns ist es wichtig, dass man alternative Standorte anschaut. Rutzmoos ist schwierig“, erklärte Martin Heilmeier für die LDW-Fraktion. Die Finanzierung müsse auch gleich in den Blick genommen werden.

Ulli Frank-Mayer (GAL) pochte auf die Nachhaltigkeit als wichtiges Kriterium, zum Beispiel im Hinblick auf den Betrieb einer Eishalle. Außerdem sei in der Bevölkerung immer wieder der Wunsch nach einem Badeweiher geäußert worden. Simone Jell-Huber (SPD) brachte sogar ein Hallenbad ins Gespräch, auch wenn sie wisse, dass es wohl nicht finanzierbar ist.