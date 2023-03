Engagement für Natur und Gesellschaft

Von: Birgit Lang

Naturnahe Gärten wurden zertifiziert (v. l.): Vize-Landrat Franz Hofstetter, Kreisvorsitzende Brigitte Murla, Kreisfachberater Michael Klinger, Brigitte Gams-Zelling, Gabi Lindinger, Alfred Hastreiter und Dritter Bürgermeister Sven Krage. © Birgit Lang

Bei der Frühjahrsversammlung des Erdinger Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege gab‘s großes Lob für die 6751 unermüdlichen Mitglieder. Heuer sind einige Wettbewerbe geplant.

Dorfen – Beste Stimmung verbreiteten Brigitte Murla, Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege, und Geschäftsführer August Groh bei der Frühjahrsversammlung in Eibach. Der Saal war voll besetzt mit Vertretern der Gartenbauvereine des Landkreises.

Martin Engelmann erinnerte als Vorsitzender des Eibacher Gartenbauvereins als Gastgeber an die Gründung des Vereins im Jahr 1908 von Apfelpfarrer Korbinian Aigner und an die Wiedergründung 1991. Engelmann erinnerte an die Teilnahme bei „Unser Dorf soll schöner werden“ im Jahr 1994 und an den Umweltpreis, den man von der Stadt Dorfen 2006 erhielt. Die Gartler seien fest im gesellschaftlichen Leben verankert, mit Ostereier-Suche, Fronleichnamsprozession in Algasing, Volksfestauszug oder dem Ferienprogramm.

Dorfens Dritter Bürgermeister Sven Karge dankte vor allem für die Jugendarbeit. „Hier wird auch an die Zukunft gedacht“, lobte er. Vize-Landrat Franz Hofstetter würdigte alle 37 Gartenbauvereine und ihre 6751 Mitglieder, die sich sehr gut mit Kreisfachberater Michael Klinger ergänzen und sich viel im öffentlichen Raum einbringen würden.

Begeistert erzählte Murla, dass sie zusammen mit Klinger die ersten Naturgärten inspiziert habe. Oft würden die Besitzer „von den Nachbarn schief angeschaut, weil nicht alles so geschleckt sei. Doch der Kreisverband nehme jetzt an der Naturgartenzertifizierung teil und mit einer Tafel am Gartenzaun könne der Inhaber des Kleinods dies auch nach außen zeigen.

Ausgezeichnet wurden Brigitte Gams-Zelling aus Buch am Buchrain, in deren Garten auch viele Tiere wohnen, Alfred Hastreiter aus Inning am Holz, dessen weitläufiges Areal auch als Lehrgarten dient, und Gabi Lindinger aus Wörth, die mit ihrem Naturgarten schon mehrfach im Fernsehen zu sehen war.

Geschäftsführer Groh ließ das vergangene Jahr Revue passieren, informierte über die Themen der Arbeitssitzungen, freute sich über die durchschnittlich 90 Teilnehmer bei den Online-Schnittkursen von Klinger, lobte die Helfer am Stand der Landesgartenschau in Ingolstadt und erinnerte an den Gartlertag sowie die Landesverbandstagung. 15 Newsletter habe er und zwölf Gartentipps Murla veröffentlicht.

Groh verzeichnete einen Rückgang von 115 Mitglieder und erinnerte an 135 Urkunden, die für langjährige Mitgliedschaft verliehen wurden. Er verwies auf das aktuelle Jahresprogramm mit Kursen sowie Lehrfahrten an den Gardasee im Mai und in den Pfaffenwinkel im Juni. Auch Wettbewerbe stünden wieder an, fuhr Murla fort, zum Beispiel die „Bienenfreundliche Gemeinde“ oder der Kreisentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“.

Weil die Vorsitzende ein großer Fan von Bäumen ist, wird es zudem den Foto-Wettbewerb „Mein schönster Baum“ geben. Grund dafür sei auch, dass man wenigstens noch Fotos zur Verfügung habe, weil immer mehr Bäume gefällt würden.

Schatzmeisterin Ursula Weinhuber berichtete über einen soliden Kassenstand mit einem Plus von 3036 Euro. „Wir sind offen für gute Anregungen, um für die Vereine Geld auszugeben“, sagte sie. Bevor der Vorstand neu gewählt wurde, ehrte Murla drei verdiente Beisitzer: Sie verabschiedete Ludwig Hiebinger sowie Sonja und Martin Engelmann und dankte ihnen für ihren Beitrag.

Der neue Vorstand besteht aus (v. l.): Kassenprüfer Rudi Brand, Geschäftsführer August Groh, Beisitzerin Katja Stein, Vize-Vorsitzendem Heinz Schoder, Vorsitzender Brigitte Murla, Kassier Ursula Weinhuber, Beisitzerin Christine Häglsperger, Schriftführerin Rosi Holler, den Beisitzern Rita Faltlhauser, Angelika Geisberger, Josef Hofmaier, Sepp Höschl und Lorenz Voithenleitner. © Birgit Lang

Neuwahlen

Vorsitzende: Brigitte Murla, Geschäftsführer: August Groh, Stellv. Vorsitzende: Johannes Ober und Heinz Schoder, Kassier: Ursula Weinhuber, Schriftführerin: Resi Holler, Lehrfahrtsverantwortliche: Marion Strasser.