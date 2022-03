Künstlerin Lisa Schamberger: Dank Corona kein Burnout

Von: Birgit Lang

„Den Pinsel kann ich halten, bis ich 100 bin“, sagt Lisa Schamberger, die als gelernte Kirchenmalerin in den vergangenen Monaten damit begonnen hat, Wände nach individuellem Wunsch ihrer Kunden zu gestalten. Malerei als weiteres Standbein © Birgit LAng

Die Dorfener Künstlerin Lisa Schamberger hat in der Pandemie ein altes Talent wiederentdeckt.

Dorfen – Viele Künstler waren durch die Pandemie arg gebeutelt, litten an Schreibblockaden, Traumata oder zumindest Einkommenseinbußen. Nicht so die Dorfenerin Lisa Schamberger. „Ich bin super durch Corona gekommen“, sagt die Musikerin, Puppenspielerin und Autorin. Corona habe sie vor einem Burnout bewahrt.

Da während der Lockdowns auch bei ihr alle Auftritte und Kurse weggefallen seien, habe sie viel geschrieben. Jeden Tag, auch im Winter, sei sie dazu in den Wald gegangen. Ihren geheimen Platz will sie nicht verraten. Hier habe sie sehr viel Inspirationen verspürt.

So entstanden drei neue Geschichten für ihre CD-Hörspiele-Reihe „Geschichten aus Ötz“ rund um den kleinen grünen Kobolt und eine Theaterversion. Beim Geschichtenschreiben könne sie in ihre Welt abtauchen und auch ihren Kummer und ihre Sorgen vergessen, gesteht die 51-Jährige.

Beim zweiten Lockdown sei es im Winter nicht mehr so toll gewesen. Aber da habe ihre 17-jährige Tochter Maria-Ramona sie auf die Idee gebracht, für das Theaterstück die Kulissen zu malen. Schließlich hat Schamberger bis zu ihrem 35. Lebensjahr als gelernte Kirchenmalerin gearbeitet. Also habe sie nach anfänglichem Zögern wieder zum Malen angefangen und ihre Werke auf Facebook gestellt. Mit dem Ergebnis, dass sie einen Auftrag nach dem anderen erhielt. Seither gestaltete sie einige Wände individuell nach dem Wunsch ihrer Kunden, unter anderem ein Kinderzimmer als Dschungel. „Das hat mir total Spaß gemacht und mir gezeigt, dass man nichts im Leben umsonst lernt. Man muss sich halt was trauen.“ Für sie habe sich damit ein weiteres Standbein eröffnet, das sie ausüben kann, auch wenn sie nicht mehr die Kraft zum Theaterspielen habe. Denn „den Pinsel kann ich halten, bis ich 100 bin“, sagt die Dorfenerin.

Sie erhielt bereits eine Anfrage, ob sie ein Buch illustrieren würde. Es sollte um einen kleinen Löwen gehen. Aus dem Auftrag wurde zwar nichts, aber die Idee begeisterte sie so sehr, dass sie einfach selber drei Bücher über den Löwen Paul schrieb. Wieder sei das Schreiben für sie eine Art Therapie gewesen, die eigene Situation zu verarbeiteten. In einem Satz habe sie „Paul und die Kraft des Rudels“, „Paul und die Bande der Freundschaft“ sowie „Paul und der Geruch der Freiheit“ geschrieben, drei Monate lang im Frühling 2021.

Zeit, sich um Buchdruck und Vermarktung zu kümmern, hatte Schamberger bisher noch nicht. Denn zwischenzeitlich fiel ihr schon wieder etwas Neues ein: Sie nahm ihre erste Hörspielgeschichte, die mittlerweile zwölf Jahre alt ist, neu auf.

Ihre Tochter, die sie seit ihrem fünften Lebensjahr mit ihren Hörspiele- und Puppentheater begleitet und die Figur Edi Ameise spricht, ist mittlerweile eine junge Frau. Die beiden ergänzen sich prima. Die 17-Jährige führt auch Regie bei den Stücken und macht Trailer für die Hörspiele und Puppentheater.

Schambergers lustige Geschichten funktionieren bei Kindern ebenso wie bei Erwachsenen. Regelmäßig tritt sie in Kindergärten und Schulen, aber auch in Behinderteneinrichtungen wie dem Kloster Algasing oder in Seniorenheimen auf. Weil der Künstlerin das am meisten Spaß macht, möchte sie sich neben Malerei und Musik erst einmal auf ihre Hörspiele und Puppentheater konzentrieren. Und sie träumt davon, daraus eine Zeichentrickfilm-Serie zu machen. „Da glaube ich ganz fest dran.“ Wer die vielseitige Künstlerin kennt, zweifelt nicht, dass sie das tatsächlich umsetzen wird.