Sonnenstrom von 16 Hektar Fläche

Von: Timo Aichele

Teilen

Freiflächen-Photovoltaik ist für die Energiewende unverzichtbar. © deutsche werteholding/tb

Eine große Freiflächen-Photovoltaik-Anlage ist in der Nähe des Lainer Sees geplant. Der Stadtrat Dorfen gibt Grünes Licht, debattiert aber über Landschaftsschutz und Blendwirkung.

Dorfen – Auf 16 Hektar will ein Landwirt am nordöstlichen Rand des Dorfener Gemeindegebiets Sonnenstrom erzeugen. Die große Freiflächen-Photovoltaikanlage südlich vom Lainer See hat die nächste Hürde genommen. Der Stadtrat hat die Einwendungen einer ersten Auslegung behandelt und den Entwurf gebilligt, damit der Flächennutzungsplan geändert werden kann. Nun folgt eine zweite Runde der Öffentlichkeitsbeteiligung. Gegen die Planung stimmten vier Stadträte von Landlisten und AfD.

„Unterm Strich kam von den Behörden keine Einwendung, die dagegen spricht“, berichtete Bauamtsleiter Franz Wandinger. Die wesentlichen Einwände seien von Privaten gekommen – etwa Blendwirkung der spiegelnden Module oder Lärmentwicklung durch Regenprasseln. „Beides wird aber erst beim Bebauungsplan geprüft“, erklärte Wandinger. An dieser Stelle im Verfahren sei das noch zu früh.

Dem Einwand gegen eine Umzäunung der Anlage könne kaum Rechnung getragen werden, erklärte der Bauamtsleiter, hier gehe es um Diebstahlschutz: „Ohne einen Zaun bekommen die Module Füße.“ Für Wildtiere könne man eventuell trotzdem Durchlässe schaffen.

Ganz neu für ihn, so der Bauamtsleiter, sei die Furcht vor elektromagnetischer Strahlung durch die Freiflächen-Photovoltaik. „Im Bebauungsplanverfahren werden wir Gutachten anfordern“, sagte Wandinger zu den diversen Gegenargumenten. Seine Bilanz: „Wir schlagen vor, die Einwendungen abzuwägen und die regenerativen Energien höher einzustufen.“

„Wir würden auch in Abrede stellen, dass der Erholungswert der Landschaft Schaden nimmt“, so der Bauamtsleiter. Schließlich neige sich der Hang der PV-Anlage nach Süden, wo bisher vorwiegend landwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen sind. Der Lainer See und die Ortschaft liegen dagegen im Norden. Die Artenvielfalt könne in dem Bereich sogar verbessert werden, da die Flächen unter den Modulen nur extensiv genutzt werden.

Bemängelt wurde zudem die Störung des Landschaftsbilds. Durch Eingrünung könne das abgemildert werden, sagte Wandinger. Die Topografie sei bestens geeignet, „der Hang ist sehr steil und nach Süden geneigt“. Angesichts der privaten Einwendungen fürchtete Renate Döllel (LDW) gar um den nachbarschaftlichen Frieden rund um den Sonnenacker. Wegen der Positionierung der PV-Anlage auf der Hügelkuppe sehe sie durchaus eine optische Beeinträchtigung. Außerdem habe der Stadtrat bereit im November 2021 das erste Mal zugestimmt.

„Es geht hier um die Energiewende“, argumentierte Gerry Forstmaier (GAL) sehr grundsätzlich. Für ganz Dorfen brauche man etwa einen Quadratkilometer Photovoltaik. Um die Anwohner nicht zu verprellen, sei die Eingrünung aber umso wichtiger.

Andreas Hartl machte einen Vorschlag für künftige Verfahren. „Es wird ja allgemein beklagt, dass die Verfahrensdauern so lang sind“, sagte der GAL-Stadtrat und pensionierte Verwaltungsleiter der Stadt Dorfen. Dem könne man mit der parallelen Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans entgegenwirken. Der zweite Teil erfolge dann jedoch auf Kosten und Risiko der Antragsteller.

„Es gibt Überlegungen, den Strom an Ort und Stelle zu nutzen“, sagte Wandinger auf Nachfrage aus dem Stadtrat zur Verwendung der erzeugten Energie. Genauer könne er nicht werden, das falle unters Betriebsgeheimnis. „Die Wasserstofferzeugung durch Öko-Strom kommt ganz stark“, kommentierte das CSU-Rat Martin Greimel.