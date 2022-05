Neuer LBV-Vorsitzender Huber: „Jeder kann Naturschutz“

Von: Michaele Heske

Personalwechsel an der LBV-Spitze: Der bisherige Vorsitzende der Dorfener Ortsgruppe Franz Leutner (l.) ist aus Altersgründen in die zweite Reihe getreten. Sein Nachfolger ist Thomas Huber (2.v.r.). Ihm zur Seite stehen auch Wolfgang Weidenhammer (Schriftführer) und Rosa Thalmaier (3. Vorsitzende). Nicht im Bild ist Sophia Ringler (Kassenwartin). © Michaele Heske

Die Dorfener Ortsgruppe des LBV hat ihren Vorstand neu gewählt. Neuer Vorsitzender ist Thomas Huber. Der 29-Jährige appelliert an das Engagement aller Bürger in Sachen Naturschutz.

Dorfen – „Es geht uns nicht nur um Vögel, sondern darum, Dorfens wunderschöne Natur zu bewahren“, sagte Thomas Huber nach der Vorstandswahl der Ortsgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV).

Denn Vogelschutz sei primär Naturschutz, so der neue Vorsitzende. „Wenn viele Bürger mitmachen, bestehen gute Aussichten – für die Umwelt und damit auch für unsere heimische Vogelwelt. Dann werden auch vom Aussterben bedrohte Schmetterlinge und die Bienen wieder zahlreicher über dem Isental schaukeln“, so der Biologe, 29 Jahre alt.

Sein Vorgänger Franz Leutner, ein vielseitig engagierter Mann, ist nicht nur bei der Flüchtlingshilfe Dorfen kürzlich nach vielen Jahren an der Spitze nun in die zweite Reihe getreten. Auch beim LBV gab er nun den Stab an den Nachwuchs ab. Altersbedingt.

Für den scheidenden Vorsitzenden sei es aber nach wie vor sehr wichtig, sein Wissen an die jüngeren Generationen weiterzugeben. Denn die Natur habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. „Wir Älteren wissen noch, wie es früher hier aussah, kennen Flora und Fauna in der Region.“ Früher, das erzählt Leutner, flogen hier noch Bussarde und Falken über die Felder. Das sei ein ganz alltäglicher Anblick gewesen.

Viele Flächen seien heutzutage aber zubetoniert, mit Häusern bebaut oder zu Ackerland umfunktioniert. Sie böten keine Büsche oder Bäume mehr und somit keine Nistplätze mehr für das Federvieh. „Es ist so still geworden“, meinte Leutner, „viel zu still. Gibt es keine Pflanzen, dann gibt es auch keine Insekten. Und somit auch keine Vögel.“ Eine ganz einfache Rechnung, sagte Leutner.

„Jeder kann Naturschutz“, postulierte der neue Vorsitzende Huber und gab auch gleich Tipps für jedermann und jederfrau: „Mehr heimische Büsche und Sträucher im Garten pflanzen, statt Einheitsrasen bunt blühende Wiesen vor der Haustüre einsäen“, rät er. Jeder Hausgarten könne dadurch zum Biotop und zusammen mit anderen Naturgärten zum Verbund für gesunde und artenreiche Lebensräume werden. Auch sei es wichtig, Ausgleichsflächen zu schaffen, denn diese seien ebenfalls wertvolle Biotope und könnten zum Ersatz für verlorenen gegangenes Naturland werden.

Veranstaltungen der LBV-Ortsgruppe gab es während der vergangenen Pandemiejahre kaum. Lediglich die Ausstellung „Natur dahoam“ der renommierten Dorfener Naturfotografen und Vereinsmitglieder Andreas Hartl und Stefan Masur passte in ein Corona-Fenster. Insgesamt 25 Motive waren im vergangenen Sommer im Rathaus zu sehen. Hierbei wurden dem Betrachter die landschaftliche Schönheit des Isentals sowie die heimische Vogelwelt vor Augen geführt.

Jetzt warten die Vogelkundler auf die Rückkehr der Mauersegler. Ende August zogen sie gen Süden. Seither wurde das Waitl-Wirtshaus renoviert. Die Sanierung des Daches sei weitgehend abgeschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Besitzer äußerst kooperativ gewesen, so Wolfgang Weidenhammer, Kassier des Vereins. Hier können die Mauersegler jetzt auch wieder nisten.

