„Das ist ein Riesensaustall“: Gespendete Lebensmittel der Tafel landen im Mülleimer - Anwohner stinksauer

Anwohner des Bahnwegs in Dorfen ärgern sich über weggeworfene Tüten, die von der Tafel ausgegeben wurden.

Seit Monaten beobachten Anwohner am Bahnweg in Dorfen, dass gefüllte Lebensmitteltüten in öffentlichen Mülleimern weggeworfen werden.

in öffentlichen weggeworfen werden. In der Nähe der Abfalleimer ist die Lebensmittelausgabe der Dorfener Tafel .

. Bei der Tafel will man sich nun überlegen, wie man dem Müll-Problem entgegenwirken kann.

entgegenwirken kann. Alles aus der Region gibt‘s im Erding-Newsletter.

Dorfen – Seit Monaten werden offenbar in öffentlichen Abfalleimern am Bahnweg in Dorfen gefüllte Lebensmitteltüten weggeworfen und an Sitzbänken gebrauchte Bekleidung, Bücher, Schuhe und anderer Müll wild entsorgt. Anwohner beobachteten dies seit Monaten. „Jetzt reicht’s“, meint Georg Scharl, der am Bahnweg wohnt, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das ist ein Riesensaustall“, findet der Dorfener Immobilienunternehmer.

Dorfen: Gespendete Lebensmittel der Tafel in Abfalleimern weggeworfen?

Regelmäßig seien Abfallkörbe am Bahnweg randvoll auch mit Lebensmitteln, ganz nah bei der Lebensmittelausgabe der Dorfener Tafel. Vor Ort zeigt Scharl unserer Zeitung unweit seines Hauses einen der vollen Abfalleimer. Der Unternehmer ist entrüstet, dass da offenbar gespendete Nahrungsmittel weggeworfen werden. Im Abfall steckte auch eine mit Lebensmitteln, Konserven und Süßigkeiten gefüllte Tüte, die wohl in der nahen Tafel Dorfen ausgegeben worden war.

„Ich bin froh, dass wir von der Sache erfahren haben“, sagt auf Nachfrage Ruth Wildgrube, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Dorfen, die auch die Tafel betreibt. Das Verhalten „ärgert mich sehr“. Bislang habe man aber keinerlei Kenntnis davon gehabt, dass ganze Tüten weggeworfen würden. Bei der Tafel werde man sich „nun überlegen, wie wir dem entgegenwirken können und was man machen könnte“.

Gespendete Lebensmittel in Mülleimern - Tafel-Vorsitzende sieht Problem in Corona-Beschränkungen

Wildgrube ist aber auch sicher, dass es sich dabei um ganz wenige Einzelfälle handelt. „Die ganz große Mehrheit der Tafelkunden ist sehr, sehr froh und dankbar für die Hilfe der Tafel, gerade jetzt in der Corona-Zeit.“

Ein Problem sieht die Vorsitzende in den Beschränkungen während der Pandemie. Wegen der Enge im Tafelladen könnten Abstände nicht eingehalten werden und die Kunden deswegen ihre Sachen nicht mehr selber aussuchen. Die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter geben derzeit nur schon gefüllte Tüten aus. Man sei aber froh, die Tafel jetzt überhaupt offen halten zu können.

Video: Auch in Weilheim passierte es - Lebensmittel im Abfall gefunden

Dorfen: Lebensmittel der Tafel landen im Mülleimer - Ärger von Anwohnern

Er könne das Verhalten dieser Menschen überhaupt nicht verstehen, sagt Scharl. „Die einen spenden, und andere schmeißen das einfach weg“, ärgert sich der Dorfener. Wenn schon jemand Sachen nicht brauche oder vielleicht nicht mag, „dann kann man sie doch zurückgeben oder weitergeben“.

Auch an und auf den Sitzbänken am Bahnweg würden regelmäßig mitten in der Stadt alle möglichen Dinge entsorgt, berichtet Scharl. Große Taschen seien das meist, gefüllt mit Dingen wie Schuhen, Bekleidung, Büchern, Hausrat und anderem. Der Bahnweg sei aber nicht der richtige Ort, solche Dinge wild abzulagern, sogar wenn es eventuell so gedacht sei, dass andere Leute etwas mitnehmen könnten.

Dorfen: Wer die Lebensmitteln in den Abfalleimern entsorgt, ist nicht bekannt

Bauhofmitarbeiter der Stadt würden zweimal die Woche durch den Bahnweg fahren zum Entleeren voller Abfallkörbe und Entsorgen der abgelegten Sachen. Bei dem kurzen Gespräch am Bahnweg kamen auch Passanten vorbei, die in dem Stadtviertel wohnen. Sie bestätigten Scharls Beobachtungen: „Ja, das geht seit Monaten so.“

Wer genau die Sachen in den Abfalleimern entsorge, konnten bislang weder Scharl noch andere Anwohner beobachten. Einer hat nun angekündigt, er wolle mal „ein Auge darauf haben“.

Die Kernidee der Tafeln sei, gerade die Vernichtung von Lebensmitteln zu verhindern, die vom Lebensmitteleinzelhandel wegen des Ablaufdatums ohnehin entsorgen würde, erklärt Wildgrube. Gespendete Lebensmittel wegzuwerfen, stehe diesem Gedanken absolut entgegen.

Die Corona-Zahlen im Hotspot Kreis Erding steigen währenddessen weiter an. Inzwischen liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 320,3. Besonders dramatisch ist die Lage in den Heimen. Und das Taufkirchener Rathaus verwandelt sich zum Filmstudio: Weil die Bürgerversammlungen ausfallen mussten, dreht Bürgermeister Stefan Haberl ein Online-Video.

(Cif. H. Weingartner)