Hunde an die Leine – oder doch nicht?

Von: Michaele Heske

Nele folgt aufs Wort, sagt ihr Besitzer Wolfgang Bär. © Michaele Heske

Auf Facebook und unter Gassigehern in Dorfen wird rege über eine Leinenpflicht diskutiert.

Dorfen – Für die einen sind sie der beste Freund des Menschen, für andere Ärgernisse auf vier Beinen. Letztere würden sie gern nur angeleint sehen: Es geht um Bello & Co., die in und um Dorfen herum frei über die Wiesen tollen. Von einer Leinenpflicht für Hunde raten Experten ab.

Den Moment, wenn ein fremdes Zamperl plötzlich bellend auf einen zustürmt, haben viele Menschen schon erlebt. Und den Satz: „Der tut nix, der will nur spielen“, den kann mittlerweile auch keiner mehr hören.

In Dorfen sind aktuell 683 Hunde gemeldet, 2019 waren es 639. Darunter sind 94 (2020) und 84 (2021) Neuanmeldungen, und bis Ende September dieses Jahres registrierte die Stadt bislang 66 neue Vierbeiner. Der Corona-Boom, in dem viele Menschen auf den Hund kamen, ist deutlich zu spüren. Denn im Lockdown waren die Hundeschulen geschlossen. Welpen aber hätten während ihrer Sozialisationsphase dringend Begleitung gebraucht, sagt der Taufkirchener Tierarzt Christian Aigner: „Viele Hunde, die es in ihrer Jugend nicht gelernt haben, mit anderen Hunden und Menschen verträglich umzugehen, könnten es späteren Leben schwer haben.“

Wehe, wenn sie losgelassen: In der „Dorfen-Gruppe“ auf Facebook melden sich inzwischen sogar Hundebesitzer zu Wort. „Eine Bitte an andere Hundebesitzer: Nehmt eure Hunde an die Leine, zumindest wenn euch Menschen mit und auch ohne Hund entgegenkommen. Nicht alle Hunde sind miteinander verträglich, manche Menschen haben Angst vor Hunden“, schrieb erst kürzlich eine Userin und regte damit eine Diskussion an.

Ein anderer User brachte es in seinem Kommentar auf den Punkt: „Hunde sind schon toll. Das Problem hängt meist am anderen Ende der Leine – falls eine vorhanden ist.“ Für ihn seien es nicht die Vierbeiner, die für Probleme sorgen, sondern deren Besitzer. „Erst mal Hunde an die Leine, schon aus Respekt dem anderen Artgenossen gegenüber. Alles andere kann man im Gespräch unter Hundehaltern klären – ob die Tiere miteinander spielen oder nicht. So einfach wäre es“, kommentiert eine weitere Frau in dem Forum.

Manche Hunde seien Angsthunde, andere nicht verträglich, deshalb müssten sie an der Leine bleiben. Und wieder andere haben einen starken Jagdtrieb, müssen deshalb bei Fuß gehen. Stürmt nun ein frei laufender Artgenosse auf die Leinenhunde zu, fühlen sich diese in der Defensive.

Stephanie Zehtner kann den Satz „Hunde regeln das schon untereinander“ nicht mehr hören: „Anders als in einem Rudel begegnen sich hier zwei fremde Individuen, für viele Hunde bedeutet dies Stress.“ Dabei würde eine Absprache die Situation entschärfen.

Und eine andere Hundebesitzerin aus Dorfen ergänzt: „Nein heißt nein – ich habe diese Diskussionen so satt.“ Die Frau will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, dabei hat sich die Hundekennerin erst im Sommer einem Malinois, das ist ein belgischer Schäferhund, mutig entgegengestellt. Das Tier sei zunächst frei am Unteren Markt gelaufen, dann rüber zur Etzkapelle und weiter in Richtung Isen, in die Nähe eines Spielplatzes. Hier habe die Frau das Tier gestoppt.

Nach Angaben der Polizeiinspektion erlitt die Dorfenerin eine stark blutende, tiefe Fleischwunde am Unterarm sowie am Handgelenk. Der Hund konnte später eingefangen werden und wurde ins Tierheim gebracht.

Der mittlerweile eingeschläferte Malinois vegetierte über Monate im Zwinger, sein Besitzer kümmerte sich nicht um ihn. „Hunde müssen artgerecht gehalten erden“, erklärt Tierarzt Aigner. Dazu gehörten die Bindung an Herrchen und Frauchen, aber auch Auslauf und das gemeinsame Spiel mit den Artgenossen. Deshalb spricht sich der Veterinär auch gegen eine Leinenpflicht aus, die es beispielsweise in Taufkirchen längst gibt. „Ich argumentierte im Gemeinderat vehement dagegen“, sagt Aigner, der in diesem Gremium für die Freien Wähler sitzt. „Wichtig ist es aber, dass ein Hund gut abrufbar ist.“

Doggen-Mischling Nele von Wolfgang Bär folgt aufs Wort, stürmt auch nicht auf andere Hunde zu. „Für sie wäre es Horror, wenn sie immer an der Leine laufen müsste“, sagt Bär. Nele kann jeden Tag in den Isenauen toben. „Natürlich nicht zur Setz- und Brutzeit – da ist die Leinenpflicht, glaube ich, für alle Hundebesitzer selbstverständlich“, sagt Bär.