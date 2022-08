Lesetipps: Die guten Seiten des Sommers

Von: Timo Aichele, Michaele Heske, Birgit Lang

Erlesene Gesellschaft (v.l.): Reporterin Michaele Heske, Redakteur, Timo Aichele, Regina Niedermeier und Rita Elas von der Dorfener Buchhandlung, Reporterin Birgit Lang und Redakteurin Alexandra Anderka mit ihren Lesetipps. © Michaele Heske

Lektüre für die Ferien: Unsere Redaktion und Dorfener Buchhändlerinnen geben Lesetipps für einen entspannten Sommer.

Dorfen – Ob am Strand oder im Freibad, in den Bergen oder im Garten – jeder sollte jetzt ein spannendes Buch im Gepäck haben, meint das Team der Dorfener Redaktion unserer Zeitung. Gemeinsam mit Buchhändlerinnen haben wir Tipps zusammengetragen und stellen einige unserer Lieblingsbücher dieses Sommers vor.

Einen der schönsten Romane von Elif Shafak ist „Das flüstern der Feigenbäume“, findet Suzanna Sauer, Inhaberin der Buchhandlung Dorfen. Die Autorin erzählt darin von der heimlichen Liebe zwischen der türkischen Define und dem griechischen Kostas, die sich 1947 nur in der Taverne sehen können – einem Treffpunkt, der ein Miteinander trotz Unterschieden erlaubt und in dessen Mitte ein prachtvoller Feigenbaum steht. Alles in allem ein „ungemein vielschichtiger Roman“, empfindet Sauer.

Sauers Vorgängerin Rita Elas bleibt auch im Ruhestand bibliophil. Ihr Tipp: Der neue Roman von Isabell Allende. „Violeta“ ist in den Bestseller-Listen zu finden. An einem stürmischen Tag des Jahres 1920 kommt Violeta als Schwester von fünf übermütigen Brüdern zur Welt. Die Auswirkungen des Krieges sind noch immer spürbar, da verwüstet die Spanische Grippe ihre südamerikanische Heimat. Am Ende ihrer Tage schreibt sie ihrem geliebten Enkel in einem langen Brief von halsbrecherischen Affären, Jahren der Armut, schrecklichen Verlusten und tiefer Freude und von historischen Vorkommnissen, die ihr Leben geprägt haben.

Elas hat noch eine weitere Buchempfehlung: „Unzertrennlich – Über den Tod und das Leben“. Der amerikanische Psychoanalytiker und Buchautor Irvin D. Yalom und seine Frau Marilyn lieben sich wie am ersten Tag, als sie sich kennenlernten waren sie 15 Jahre alt. 2019 wurde bei Marilyn Yalom Krebs diagnostiziert. Im April beginnen sie und ihr Ehemann, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Acht Monate später stirbt sie. Dieser Abschied wird zum letzten gemeinsamen Projekt, zu einer finalen Liebeserklärung, zum Dokument der Vergänglichkeit und zugleich Beständigkeit, zum Halt in Zeiten des Loslassenmüssens.

Regina Niedermeier, die Jüngste in der Buchhandlung Dorfen, mag vor allem Fantasybücher. Ihr Tipp: „2 Seelen“ von Rose Snow. Als drei geheimnisvolle junge Männer in Kelas Haus ziehen, wird ihr Leben noch verwirrender als ohnehin schon. Schließlich spricht sie seit Kurzem mit dem Geist ihres Großvaters und erhält rätselhafte Briefe. Altersempfehlung: von 14 bis 99 Jahre. „Eine Geschichte, mit der auch junge Leute in die Welt der Bücher gezogen werden – echt spannend“, meint Niedermeier.

Kein Sommer ohne Kommissar Kluftinger, dessen zwölfter Fall „Affenhitze“ der Lesetipp von Michaele Heske, Mitarbeiterin unserer Zeitung, ist. In einer Tongrube fand Professor Brunner vor einiger Zeit das berühmte Skelett des Urzeitaffen Udo. Nun wurde der Paläontologe dort unter einem Schaufelbagger verscharrt. Der Wissenschaftler, der mit seinem Fund beweisen wollte, dass die Wiege der Menschheit im Allgäu liegt, hatte viele Feinde und Kluftinger hat deshalb gleich mehrere Verdächtige im Visier. Besonders lustig, so Heske: „Kluftinger meldet sich bei Facebook an, schimpft lautstark Herrschaftszeitenzefixnochmal, und Kreizkruzitürken.“ Dafür erhält er natürlich Likes. Ungeübt in der virtuellen Welt, kann er nicht zwischen echten und virtuellen Freunden unterscheiden.

Auf dem Tisch liegt außerdem „Der Zopf“ von Laetitia Colombani. „Eines meiner Lieblingsbücher“, sagt Redakteurin Alexandra Anderka. Drei Frauen, drei Leben, drei Kontinente. Die Lebenswege von Smita, Giulia und Sarah könnten unterschiedlicher nicht sein, trotzdem sind sie alle irgendwie miteinander verflochten, eben wie ein Zopf. In Indien setzt Smita alles daran, damit ihre Tochter lesen und schreiben lernt. In Sizilien entdeckt Giulia nach dem Unfall ihres Vaters, dass das Familienunternehmen, die letzte Perückenfabrik Palermos, ruiniert ist. Und in Montreal soll die erfolgreiche Anwältin Sarah Partnerin der Kanzlei werden, da erfährt sie von ihrer schweren Erkrankung. „Berührend und spannend flicht Laetitia Colombani aus den drei außergewöhnlichen Geschichten einen prachtvollen Zopf“, sagt Anderka.

Abseits der Bestsellerlisten liegt die Buchempfehlung von Redaktionsmitarbeiterin Birgit Lang. „Mit einem Buch von Bill Bryson kann man nichts verkehrt machen“, sagt die Moosenerin. „Seine Bücher sind kurzweilig, lustig, lehrreich und bestens recherchiert.“ Egal, ob es sich um seine witzigen, hochinformativen Reisebücher, wie „Frühstück mit Kängurus“ oder „Reif für die Insel“ handelt, die mit viel Selbstironie gespickt sind und immer zeigen, was diese Länder so liebenswert macht.“ Oder eines seiner Buch über historische Persönlichkeiten und Ereignisse, etwa „Shakespeare wie ich ihn sehe“, in dem er augenzwinkernd wissenschaftliche Lücken schließt.

Ein Fan von Robert Harris ist Timo Aichele, stellvertretender Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Die Romane des britischen Autors sind historisch bestens recherchiert und hoch spannend. In „Vaterland“ ermittelt Gestapo-Stumbannführer Xaver März in einem Mordfall. Nur dass das alles im Jahr 1964 spielt – der Ausgangspunkt für ein gleichsam verwirrendes wie anregendes Gedankenspiel.

Nach diesem Einstieg kann man sich von Harris in „Aurora“ durch die Post-Sowjetunion, in „Imperium“ ins Alte Rom oder in „Konklave“ in die Intrigen des Vatikan einführen lassen. Jedes Buch ein Thriller und ein Spiegel des Vergangenen, in dem auch aktuelle gesellschaftliche Abgründe besser verständlich werden.

