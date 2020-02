Mahnwache in Dorfen

Das Aktionsbündnis „Dorfen ist bunt“ hat auf den rechten Terror in Hanau reagiert. Auch in Dorfen gab es eine Mahnwache.

Dorfen – Bundesweit haben nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau, mit insgesamt elf Toten und mehreren teils Schwerverletzten, tausende Menschen gegen Rassismus und den zunehmenden rechten Terror im Land demonstriert. Auch im Landkreis fanden viele Menschen zusammen, um gegen den rechten Terror klar Flagge zu zeigen. In Dorfen beteiligten sich am Freitagabend rund 80 Menschen – darunter auch ausländische Mitbürger – schweigend an einer Mahnwache an der Marktkirche mitten in der Stadt.

Zu der Aktion hatte das Aktionsbündnis „Dorfen ist Bunt“ aufgerufen, das sich als überparteiliche, alle demokratischen gesellschaftlichen Gruppen und Religionsgemeinschaften verbindende Organisation versteht.

„Es war uns ein großes Anliegen, kurzfristig diese Mahnwache zu veranstalten“, sagte SPD-Stadträtin Michaela Meister von „Dorfen ist bunt“. Der Anschlag in Hanau erschüttere viele Menschen. Rechte Propaganda breite sich aus – „schleichend, aber immer brutaler – und vergiftet nicht nur das politische Klima im Land“.

Meister nannte die NSU-Morde und den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. „Wir wollen diesen menschenverachtenden Ideologien, die in Mord und Terroranschlägen enden können, keinen Platz geben.“ Dorfen wolle Mitgefühl zeigen für die Opfer und Verletzten, die davon ein Leben lang betroffen seien.

„Opfer brauchen Namen“, sagte Grünen-Stadträtin Ulli Frank-Mayer und verlas alle Namen der in Hanau getöteten Menschen, die meisten davon Kurden. Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) verurteilte die „schrecklichen und menschenverachtenden Ereignisse“ in Hanau scharf. Die Mahnwache setze ein Zeichen der Anteilnahme und Trauer. Das Mitgefühl gelte den Angehörigen der Todesopfer ebenso wie den Schwerverletzten.

Grundner erklärte in seiner Rede, dass mit dieser Mahnwache mehrere Zeichen gesetzt werden sollten: „Dass rechtes, nationalistisches Gedankengut und rechtsextreme Gewalt in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Dass wir aus menschlicher Überzeugung und auch eingedenk unserer eigenen Geschichte uns mit allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes und unserer Stadt solidarisch zeigen. Dass wir die Würde und die Unantastbarkeit jedes einzelnen von uns, unabhängig von Herkunft, Weltanschauung und Religion achten. Dass wir Toleranz gegenüber jedermann üben. Dass wir mit dieser Mahnwache ein klares Zeugnis gegen Terror, Gewalt und rechte Tendenzen ablegen wollen. Wehret den Anfängen.“