Kundgebung in Dorfen: „Der 1. Mai ist nicht nur ein Tag der Gaudi“

Von: Michaele Heske

Ernste Gesichter bei der Kundgebung zum Tag der Arbeit in Dorfen. © Michaele Heske

Gerechtigkeit in Arbeitswelt und Bildung waren Themen der Maikundgebung in Dorfen.

Dorfen – Zur Kundgebung am 1. Mai kamen gut 100 Teilnehmer auf den Unteren Markt in Dorfen. „Der 1. Mai ist nicht nur ein Tag der Gaudi, sondern auch der Tag der Arbeit“, sagte Moderatorin Virginia Elas in Anspielung auf den Maibaum, der nahezu zeitgleich auf dem nahen Marienplatz aufgestellt wurde. „Maibäume stehen für Fruchtbarkeit, Liebe sowie Lebensfreude – und für den Wohlstand“, zählte die Kunsttherapeutin auf. Und schon war sie mitten im Thema: Die große Ungleichheit beim Lohn der Beschäftigten, die trotz harter Arbeit niemals Reichtum ernten.

Eingeladen hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Auch heuer lautete das Motto wie in den vier Jahren zuvor: „Für eine solidarische Gesellschaft – überall!“ Elas verwies darauf, dass sich die Arbeitsbedingungen – nicht zuletzt durch den Druck der Gewerkschaften und Streiks – deutlich verbessert hätten. Die Arbeitszeit habe sich von 70 Stunden (1870) auf 40 Stunden an sechs Tagen in den 1960er Jahren reduziert. Zudem gebe es mittlerweile Urlaubs- und Krankengeld, Kündigungs- und Mutterschutz sowie Elternzeit. „Ich möchte alle Beschäftigten dazu ermutigen, auch weiterhin für ihre Rechte zu kämpfen.“ Denn Chancengleichheit stehe immer noch in weiter Ferne.

Gerade die Bildungspolitik müsse deshalb überdacht werden, forderte GEW-Kreisvorsitzende Heidi Oberhofer-Franz. „Kinder, deren Eltern selbst das Abitur und ein hohes Einkommen haben, schaffen es zu 80 Prozent auf das Gymnasium“, sagte die Lehrerin. Lediglich 21 Prozent aller Schüler gelinge das. „Morgen werden die Viertklässler wieder in ein dreigliedriges Schulsystem einsortiert – eine längere Grundschulzeit würde die Bildungsbiografien der Kinder deutlich verbessern“, zeigte sich Oberhofer-Franz überzeugt.

Hans Elas, Organisator der Veranstaltung, fürchtete indes, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine große Einschnitte in den Haushalt reißen. „Wir müssen aus der Rüstungsspirale ausbrechen.“ Denn vor allem im sozialen Bereich fehle Geld. „Die Kindergrundsicherung wurde als nicht finanzierbar ad acta gelegt“, belegte der ehemalige Lehrer seine Einschätzung.

Von der aktuellen Weltpolitik schwenkte Schorsch Wiesmaier, Vorsitzender der Geschichtswerkstatt Dorfen, in eine andere Zeit zurück, erzählte den Teilnehmern die Geschichte der ehemaligen Ziegelei Meindl. „Sehr jung, gerade mal 16 Jahre, wurden die Zwangsarbeiter während des NS-Regimes verschleppt und deportiert, um hier zu arbeiten.“ In der Chronik zum Jubiläum der Fabrik sei dieser Misstand nicht vermerkt, auch nicht, dass zwei der Inhaber aktive Nazis waren. Im Landkreis Erding gab es insgesamt 8000 Zwangsarbeiter, die in Fabriken und in der Landwirtschaft arbeiten mussten.

Lange Reden in der Summe, nur Seppo Schmid, der am kommenden Mittwoch im Stadtrat vereidigt wird, machte es kurz: „Vor vier Jahre stand ich schon hier und habe über Genossenschaften referiert.“ Die Stadt hatte ihm und seinen Mitstreitern damals ein Grundstück auf dem Meindl-Areal für genossenschaftliches Bauen versprochen. Jetzt, wo hier ein neuer Stadtteil entsteht, könnte wahr werden, was der Sozialdemokrat einst ankündigte: „Wir bleiben dran“, versprach Schmid.

Die Kunst-AG Dorfen stellte außerdem eine performative Installation zum Thema ungleiche Bezahlung auf den Unteren Markt auf: ein Beichtstuhl, der mit Künstlicher Intelligenz Antworten auf Fragen zum Thema Arbeit auswertet. Diese Performance wandert schon bald ins Frauenkircherl nach Erding, wo sie ab 5. Mai in der Ausstellung „Un#gleich“ zu sehen ist.