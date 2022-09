Zurück in die Jugend: Musik hilft bei Senioren gegen das Vergessen

Demenzwoche

Von Michaele Heske

Im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche hat das Marienstift die Clowns Lotti und Muck eingeladen.

Dorfen – Lachen ist die beste Medizin, auch bei Demenz. Die Nasen der beiden Clowns leuchten rot. Lotti tanzt mit ihrer Quetschn im Kreis. Muck stimmt an: „Liebeskummer lohnt sich nicht my Darling.“ Die Bewohner des Dorfener Marienstifts singen und klatschen mit, kennen freilich den alten Gassenhauer aus den 60ern auswendig.

„Wir sind so froh, dass wir Lotti und Muck haben“, sagt Marion Prey, Leiterin der Pflegeeinrichtung, zum Auftakt der Bayerischen Demenzwoche. Luise Stierstorfer und Jonas Wies, wie die beiden Spaßmacher im richtigen Leben heißen, kommen regelmäßig, und die alten Leute freuen sich auf ihre Faxen: „Die Clowns haben eine Leichtigkeit, die unsere Bewohner mit ihrer Kindheit verbinden“, erklärt Prey. Alte Lieder könne jeder mitsingen: „Die Texte werden aus dem Langzeitgedächtnis hervorgeholt, sie berühren unsere Bewohner im Innersten.“

80 Bewohner leben derzeit im städtischen Alten- und Pflegeheim, 70 Prozent davon leiden unter Demenz. „Manche ausgeprägter, manche nicht so ausgeprägt“, meint Prey. Es gebe leichte Formen der Krankheit, etwa wenn es nur um das Kurzzeitgedächtnis gehe, so die Krankenschwester: „Dann erinnert man sich nicht mehr, was man gerade gegessen hat.“ Im fortgeschrittenen Stadium wissen die Patienten hingegen nicht mehr, dass der Löffel zum Essen der Suppe da ist, oder wozu man Arme und Beine überhaupt braucht. Meist bliebe die Krankheit lange unentdeckt, weil der Ehepartner die Defizite ausgleiche: „Man will es nicht wahrhaben, geht ja auch nicht damit hausieren.“

Mit der Demenzwoche will das Landesamt für Pflege auf die Problematik aufmerksam machen, dass jeder Zehnte in der Bevölkerung an Demenz erkrankt. „Das kann jeden treffen, nicht nur alte Menschen“, sagt Prey.

„Anneliese, ach Anneliese“, singen die Bewohner gemeinsam mit den Clowns. Für ein, zwei Stunden denken sie nicht an das Heute, sondern erinnern sich an Peter Alexander oder vielleicht sogar an die erste Liebe ihres Lebens.