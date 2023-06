Mit Rot-Gelb-Dunkel sicher über die Straße

Von: Timo Aichele

Ziemlich einzigartig ist der rote Multifunktionsstreifen auf der B15-Ortsdurchfahrt in Dorfen. Die Planung der Fußgängerquerung nimmt darauf Rücksicht. © Stadt Dorfen

Der neue Fußgängerüberweg in Dorfen soll mit einer besonderen Ampelschaltung ausgestattet werden. Damit soll auch der innovative Mittelstreifen auf der Ortsdurchfahrt seine Funktion behalten.

Dorfen – Die rote Fahrspur ist eine Dorfener Besonderheit – auf dem Multifunktionsstreifen auf der Ortsdurchfahrt können Autos in beide Richtungen abwechselnd überholen oder links abbiegen. An diesem Unikum will die Stadt festhalten. Entsprechend wird die neue Fußgängerampel vor dem Elektronikmarkt Heuschneider geplant. „Rot-Gelb-Dunkel“ heißt das Zauberwort für die vorgesehene Ampelschaltung.

Wenn ein querender Fußgänger die Bedarfsampel aktiviert, wird der Verkehr auf der B15-Ortsfurchfahrt mit Gelb und Rot gestoppt. Sonst bleibt das Lichtsignal dunkel. Der Ausschuss beschloss diese Lösung bei drei Gegenstimmen. Allerdings wird diese erst in einem Testlauf erprobt. Die Haltelinie für die Autos soll möglichst weit vom Bereich des Fußgängerüberwegs abgesetzt werden.

Das Ingenieurbüro Schlothauer & Wauer hatte im Auftrag der Stadt Varianten untersucht. „Wenn der Bahnübergang geschlossen ist, haben Sie jetzt die Situation, dass es oft rückstaut und dass der Multifunktionsstreifen für alle möglichen Überholvorgänge genutzt wird“, schilderte Ingenieur Timotheus Wischniowski den Stadträten in der Sitzung.

Einen Mischfahrstreifen gebe es in Bayern nur in zwei Städten, sagte Wischniowski. „Eine ziemlich innovative Lösung“, die sich in Dorfen bewährt habe, urteilte der Fachmann. Die planerische Herausforderung sei nun, dass eine solche Fahrspur in keiner Richtlinie für Ampeln abgebildet sei. Der Ingenieur riet den Stadträten: „Etwas Neues wagen und damit einen Standard definieren.“

„Der ganze Multifunktionsstreifen lebt von der gegenseitigen Verständigung. Gerade deshalb passieren so wenige Unfälle“, berichtete Polizeihauptkommissar Karlheinz Lauffer in der Sitzung. Die Verkehrsteilnehmer würden einfach besser aufpassen, schilderte der Verkehrssachbearbeiter der Polizeiinspektion Dorfen.

„Vom Sicherheitsgefühl der Fußgängr her wären mir Lösungen mit Mittelinsel lieber“, argumentierte Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU). Denn bei roter Ampel stünden sich bis zu vier Autos gegenüber. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man auf die rettende Insel kommt“, sagte auch Gerald Forstmaier (GAL) vor allem im Hinblick auf Personen mit Rollator oder Kinderwagen

Von der Errichtung einer Verkehrsinsel rate er ab. Die Problematik sei besonders stark bei Rückstau bis weit hinter die Agip-Stelle durch geschlossene Schranken. „Wenn es zu lange dauert, geht dem einen oder anderen Verkehrsteilnehmer der Gaul durch“, berichtete Lauffer. Dann passiere es immer wieder, dass links an einer Mittelinsel vorbeigefahren wird. Hier bestehe große Gefahr, wenn ein Fußgänger bei stehendem Verkehr rübergeht, ohne die Ampel gedrückt zu haben. „Die einzige zu favorisierende Lösung wäre Rot-Gelb-Dunkel“, schloss der Hauptkommissar.

Abzuklären sei, ob nicht doch eine Rot-Gelb-Grün-Schaltung zu wählen sei, meinte der Polizist. Die Entscheidung fälle ohnehin das Staatliche Bauamt, weil die Ortsdurchfahrt eine Bundesstraße ist.

Verkehrsplaner Wischniowski sprach sich für die Dunkelschaltung aus. Denn eine grüne Ampel setze eventuell für die gegenläufigen Verkehre auf dem Multifunktionsstreifen ein zu starkes Signal, dass der Weg frei ist. „Wenn die Ampel ausgeht, müssen sich die Fahrer einigen“, beschrieb der Ingenieur. „Grünlicht finde ich nicht gut, weil das den Multifunktionsstreifen konterkariert“, meinte auch Martin Greimel (CSU).