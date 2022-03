Gelungenes Marktwochenende: „Riesengroße Sehnsucht“

Von: Birgit Lang

Über die Knopfauswahl an einem Stand gerieten Andrea Brenninger (l.) und Angela Kreutler, Cheforganisatorin des Taufkirchener Trachtenmarkts, ins Gespräch. © Birgit Lang

Bei strahlendem Sonnenschein waren die Märkte in Dorfen und Taufkirchen bestens besucht. Nach coronabedingter Pause oder nur mit kleinen Markt-Kopien trieb es die Menschen wieder raus.

Taufkirchen/Dorfen – Ein herrliches Wochenende mit Frühlingssonne satt, dazu wieder mehr Freiheiten. Die Menschen zieht es nach draußen und unter Leute. Jede Menge waren in Dorfen und Taufkirchen unterwegs, wo nach einer coronabedingten Pause oder mit nur kleinen Kopien endlich wieder in traditioneller Manier zu Märkten gerufen wurde.

Trachtenmarkt

Nach zwei Jahren Pause begrüßte Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl die Gäste beim dritten Trachtenmarkt an der Schlosswiese, allen voran die erste Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine. Bei Bier, Sekt und gebrannten Mandeln trafen sich viele auf einen Ratsch, unter anderem am Stand der Gemeinde.

Auch Landrat Martin Bayerstorfer nutzte die „riesengroße Sehnsucht, sich wieder einmal gemeinsam zu begegnen“. Wichtig seien solche Märkte auch, um den Handel und die Wirtschaftskraft zu fördern, weil sie Einkaufen zum Erlebnis machen, betonte er.

Historischen Schmuck hatte Manfred Heinling in seiner Auslage – vieles von ihm selbst restauriert. © Birgit Lang

Und ein Erlebnis war es wirklich, vor der herrlichen Schlosskulisse entlang der rund 30 Aussteller-Hütten zu bummeln, ihre Waren zu begreifen und einzukaufen. Unter den Marketendern waren viele aus der Region, einige aus der Münchener Gegend und dem Oberland. Richtige Originale waren dabei.

Trachtenschuhe, Lederhosen, Dirndl, Taschen aus Filz oder Leder, Janker und allerhand Zubehör, Hüte, Knöpfe, Schals oder Schmuck wurden angeboten. Dabei konnte man ganz besondere Raritäten und wunderschöne Handwerkskunst entdecken.

Am Stand von Marianne Knoblich und Manfred Heinling lockten kleine Osterherzerl aus Palmkätzchen, mit denen man den Herrgottswinkel oder den Osterbuschen schmückt, „damit de Liab ned vergeht“, erklärte Heinling. Gebastelt werden sie von einer 87-Jährigen Münchenerin.

Viele weitere Schönheiten gab es an dem Stand der beiden auch zu entdecken, meist aus längst vergangenen Zeiten. Fatschnkindl oder „G’schieranhänger fürs Dirndl“, bei dem immer eine genaue Reihenfolge einzuhalten war, erklärte Manfred Heinling: Das Medaillon mit „Madl und Buam oder da Kini in da Mittn“, daneben die Französische Freiheit, der Schutzpatron oder die Patrona Bavariae. Der Sammler und Bewahrer aus Leidenschaft hat vieles aus dem 19. Jahrhundert. Manche seiner Medaillons sind umrahmt mit Kokarden-Stoff.

Gleich daneben einzigartiger, historischer Schmuck, vom ihm selbst restauriert. Denn er ist von Beruf „Alleskönner“, hat fünf verschiedene Handwerke gelernt, sogar „Wäscher und Blätter“ bei der Stadt München. Er hängt an all seinen Unikaten und gibt sie nur aus der Hand, wenn seine „Sachen eine schöne Heimat kriegen“.

Zu einer langen Flaniermeile mutierte der Untere Markt in Dorfen beim Mittefastenmarkt am Sonntag. © Weingartner

Schräg gegenüber bot Andreas Zeberer aus Teisendorf, Korbflechter in fünfter Generation, handgemachte Simperl, also Gärkörbe fürs Brot aus Rattan, Kraxn aus Esche oder Haselnuss geflochten, Volkstanz-Körberl, aber auch Einkauf-, Holz- und Wäschekörbe in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Sogar Taschen aus Seegras und Maisstrick hat er dabei.

Auch einem Schuhmacher und einem Federkielsticker konnte man bei der Ausübung ihres Handwerks über die Schulter schauen. Oder man lauschte der Familie Ernst, die zünftig musizierte.

Am Sonntag traten zudem die Trachtler von Gebensbach mehrmals auf und wer Lust hatte, konnte eine Ausfahrt mit der Kutsche durch den Schlosspark unternehmen. Leberkas-Semmeln, Schmalzgebäck, Torten und Crêpes sorgten für das leibliche Wohl im Sonnenschein auf der Schlossterrasse oder beim Picknick rund um den Schlossweiher.

Mittefastenmarkt

Auch der Mittefastenmarkt in Dorfen am Sonntag war bestens besucht. Die Altstadt wurde zu einer einzigen großen Flaniermeile. Die ersten Besucher kamen trotz Zeitumstellung schon bald nach der Eröffnung um 8 Uhr. Kurz nach Mittag war’s dann richtig rappelvoll. Ein Hallo hier und ein kurzer Ratsch da – so waren die aktuell großen Sorgen mal kurz vergessen.

Zahlreiche Fieranten hatten ihre Stände vor allem am Unteren Markt aufgebaut. Die Marktstraße reichte aber vorbei an der Marktkirche mit dem Kinderkarussell bis auf den Marienplatz am anderen Ende. Überall buntes Marktgeschehen.

Im Angebot waren viele Dinge für den Alltag und Haushaltswaren – ob Hosenträger, Gurkenschäler Geschirr, Textilien, Obst, Spielzeug oder sogar Rasenmäher und Motorsäge. Und beim Süßen und den Brotzeiten verweilten die Besucher auch mal gerne zwischendurch.

Der Mittefastenmarkt ist einer von vier verkaufsoffenen Warenmärkten in Dorfen. Dabei ist es dem Einzelhandel und Gewerbetreibenden gestattet, ihre Geschäfte von 13 bis 17 Uhr zu öffnen. Von diesem Recht machten denn auch einige Läden Gebrauch. So wurde der gemütliche Marktbesuch gleich zum Einkaufsbummel.

Bei Max Schmid Schuhe fand nicht nur die neueste Schuhmode Interesse. Die Kunden zeigten auch Solidarität mit der kriegsgebeutelten Ukraine: Das Schuhfachgeschäft hatte eine „Sonder-Verkaufsfläche“ eingerichtet. Der Erlös aus dem Verkauf daraus geht komplett an die Ukraine-Hilfe, erklärte Barbara Schmid.

