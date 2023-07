Abschied von Rektor Gerhard Maintok: „Da muss ich gleich heulen“

Von: Michaele Heske

Für die Schlussgala auf einem Thron: Gerhard Maintok (r.) und seine Frau Patricia genossen die Aufführungen und die Reden. © Michaele Heske

An der Mittelschule Dorfen sind die Schüler und die Kollegen traurig über den Abschied von Rektor Gerhard Maintok. Er geht in den Ruhestand.

Dorfen – Ein warmherziger Mensch und leidenschaftlicher Pädagoge – so wurde Gerhard Maintok am Montag gewürdigt. Der langjährige Rektor der Grundschule Nord feierte seinen offiziellen Abschied. Der 65-Jährige geht in den Ruhestand. „Maintok hinterlässt eine große Lücke, er war zweifelsohne eine Institution im Landkreis“, erklärte Robert Leiter, fachlicher Leiter beim Schulamt in Erding, in seiner Laudatio.

Was für ein Theater – die 236 Kinder und Jugendlichen sagten dem beliebten Schulleiter auf ihre Weise Lebewohl. Ein Sketch jagte den nächsten, die Kleinen sangen viele Lieder. „Alles Gute“, wünschten sie ihrem Herrn Maintok. Während der Show saß der Sport- und Religionslehrer gemeinsam mit seiner Frau Patricia auf einem Extra für das Paar ausstaffiertem Thron.

Die Schüler riefen Maintok auf die Bühne. Ein letztes Mal musste er die Schulbank drücken, dabei las der Nachwuchs ihm kräftig die Leviten. „Beim Fußball haben Sie die den Mädchen immer den Vorrang gelassen.“ Gar nicht gut fanden das zumindest die Burschen, auch wenn sie sonst mit dem Sportunterricht äußerst zufrieden waren. „Er ging sogar beim Schwimmunterricht mit uns ins Wasser“, eine Aktion, die in ihren Augen die Note Eins verdient hat.

Das Klassenziel habe der Rektor erreicht. Leider – denn wäre er nämlich sitzen geblieben, dann würde er noch ein weiteres Jahr zur Schule gehen, bedauerten die Kinder. Und Lisa sagte, stellvertretend für alle Klassen: „Ich sehe den Herrn Maintok nie wieder – da muss ich gleich heulen.“

Auch vielen Lehrern kamen bei der Entlassfeier fast die Tränen. „Ein ganz außergewöhnlicher Chef, er nahm sich immer Zeit, hatte ein offenes Ohr für die Schüler und für uns Lehrer“, fasste Elisabeth Morlock zusammen. „Maintok ist ein Mensch voller Herzenswärme“, attestierte ihm auch die ehemalige Schulrätin Ursula Kopplinger. „Wir kennen uns jetzt schon seit über 25 Jahren.“ Was sie von Anfang an begeisterte habe: „Sein fundiertes Arbeiten. Keiner kannte sich bei rechtlichen Geschichten besser aus, da war er Experte und man konnte sich zu hundert Prozent auf ihn verlassen.“

Der geborene Dorfener hat an der Universität Eichstätt Mathe, Sport, Chemie und katholische Religionslehre studiert – ein breites Spektrum. Nicht nur als Schüler besuchte Maintok die Grundschule Nord, er kehrte auch als Referendar hierher zurück. Danach lernte der Lehrer die Schulen in der Umgebung kennen, unterrichtete in Grüntegernbach, Pastetten und St. Wolfgang.

Als der frühere Schulleiter der Grundschule Dorfen-Nord, Johann Kölbl, 2008 in Ruhestand ging, kam Maintok sozusagen nach Hause. Denn seither leitete er als Rektor die Geschicke der aktuell 236 Kinder, unterstützt von 28 Lehrkräften.

Das Thema Chancengleichheit lag Maintok dabei immer am Herzen. Sein Verdienst ist es auch, dass die Grundschule Nord schon früh zu einer inklusiven Einrichtung wurde. Dass Kinder mit Downsyndrom oder anderen Handicaps nicht mehr ausgegrenzt, sondern heute in die Regelklassen gehen können, erfüllt ihn mit großer Freude.

„Ein ganz außergewöhnlicher Schulleiter geht in den Ruhestand, ein geschätzter Freund und Kollege – es sei ihm von Herzen vergönnt“, sagte Stephan Rettig, Schulamtsdirektor in Erding. Jeder Abschied sei eine Zäsur, auf die ein Neuanfang folge. „Wer den Posten des neuen Rektors an der Grundschule übernimmt ist noch nicht bekannt“, erklärte Rettig auf Nachfrage.

Auch der pensionierte Pädagoge Maintok blickte beim Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf seine Schulzeit zurück: „Die Grundschule Nord war meine Heimat, ich habe meinen Beruf sehr geliebt.“ Aber jetzt sei es auch gut mit der Unterrichterei und der ganzen Verantwortung: „Ich freu’ mich narrisch auf den Ruhestand.“