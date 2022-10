Montessori-Kinderhaus will weiter wachsen

Teilen

Gottes Segen für das Montessori-Kinderhaus (v. l.): Bauunternehmer Robert Decker, Leiterin Yvonne Fischer, Erzieherin Stephanie Duge, MdL Benno Zierer, Pfarrerin Anette Schuhmacher, Pater Stephan Matula, Geschäftsführer Stephan Weindler, Kita-Referentin Barbara Lanzinger (5. v. r.) und weitere Besucher. © Hermann WEINGARTNER

Mit dem Montessori-Kinderhaus ist das pädagogische Angebot in Dorfen gewachsen. Die Schulgründung ist weiter das Ziel des Träger-Vereins.

Dorfen – Seit Anfang des Jahres werden Mädchen und Buben im Montessori-Kinderhaus auf dem Tonwerk-Areal betreut. Jetzt wurde die offizielle Einweihung nachgeholt. Thema war bei der Feier am Samstag auch die vorerst gescheiterte Gründung einer Montessori-Schule.

Künftigen Erweiterungen im Haus stehe nichts im Wege, erklärte der Hausherr, Bau- und Immobilienunternehmer Robert Decker. Mittelfristiges Ziel bleibe es, „eine Schule im Montessori-Kinderhaus zu integrieren. Das ist ein steiniger Weg in Bayern.“ Das Vorhaben sei vom Kultusministerium schon zwei Mal abgelehnt worden (wir berichteten). Eine „lustige Begründung“ der Schulbehörde sei gewesen, Montessori würde „den Schulverband Dorfen über Isen bis Forstern im Bestand gefährden“, sagte Decker. Dabei höre man ständig von zu großen Klassen. „Vielleicht kommt ja noch eine Einsicht“, hoffte er.

Der Unternehmer räumte auch ein, dass die aktuelle Anfahrt zum Kinderhaus „noch Verbesserungspotenzial“ habe. Nach der Schließung des Werksbahnübergangs der früheren Ziegelei Meindl gibt es nur eine Zufahrt südlich der Bahn von der B 15 her. Bei dem Weg entlang der Bahnstrecke – derzeit nur für Fußgänger und Radler – sehe er „keine Verkehrsgefährdung“ auf der Bundesstraße, so Decker.

Vizelandrat Franz Hofstetter meinte, „die Kindergartengruppe ist eine Bereicherung für Dorfen. Die Kinder sind die Gewinner.“ Und was eine Montessori-Schule anbelange, da sei man auch in Taufkirchen am Kultusministerium mit ähnlichen unverständlichen Begründungen gescheitert.

FW-Landtagsabgeordneter Benno Zierer versprach, dass er sich bei seinem Parteikollegen, Kultusminister Michael Piazolo, für die Genehmigung einsetzen werde. Der Anlass des Zusammentreffens am Samstag aber sei „für Dorfen ein Feiertag“, meinte Zierer. Schließlich gebe es unterschiedliche Auffassungen, welches Konzept für das eigene Kind am besten sei. Das sei „der heutigen Zeit ganz gut angepasst“.

Pfarrerin Annette Schuhmacher und Pater Stephan Matula segneten die Räume der Kinderbetreuungseinrichtung. Träger des Hauses mit einer Kindergartengruppe ist der Haager Verein „Mit Freude lernen“. Inzwischen fühlten sich in der Kita alle sehr wohl, berichtete Geschäftsführer Stephan Weindler. „Bei uns in unserem Kindergarten ist es wunderschön“, bestätigten Kinder und Betreuerinnen mit einem Lied. Zehn Kinder hat die Gruppe aktuell, die Zulassung erlaube 22, sagte Leiterin Yvonne Fischer. Weitere Aufnahmen seien möglich.

Dritter Bürgermeister Sven Krage freute sich, dass mit dem Montessori-Konzept die pädagogische Bandbreite der Kinderbetreuungsangebote erweitert wurde. „Das macht schon stolz, diese Einrichtung einweihen zu können“, sagte Krage.

Dorfen sei eine „sehr junge Stadt mit 20 Prozent unter 18-Jährigen“, betonte Kindergartenreferentin Barbara Lanzinger. Dies sei hier die inzwischen 13. Kita, davon seien neun in städtischer Trägerschaft. Die Stadt Dorfen sei bei den Kinderbetreuungseinrichtungen „immer schon für alles offen gewesen. Neben den Regel-Kitas mit Inklusionsgruppen haben wir einen Naturkindergarten und jetzt Montessori: Des basst.“